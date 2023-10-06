2023週年慶錯過再等一年！大江購物中心鈔狂購物全攻略！一站式購物體驗，一次滿足聚餐、購物、打卡新秘境！ - 萱兒Ann玩樂生活

【2023年大江購物中心週年慶】別錯過啦~ 錯過就要等明年囉~
大江購物中心鈔狂購物全攻略！
桃園知名景點 【大江國際購物中心】，在這裡讓你擁有 一站式購物體驗
購物、餐廳、星橋國際影城、室內景觀美景，更是桃園打卡景點！
最棒的是【大江國際購物中心】 是全年免費停車唷 !
這篇文章帶你快速攻略大江購物中心2023週年慶優惠 !!
還有分享來訪N次的美味與氣氛俱佳的餐廳 !!
以及一探可俯瞰風景的愜意大江購物中心貴賓室 !!
讓我們繼續看下去 GO !
大江國際購物中心|營業資訊
[大江國際購物中心]
電話：03-468-0999#9
地址：320桃園市中壢區中園路二段501號
營業時間：
平日 / AM11:00-PM10:00
週五 /週六 AM11:00-PM10:30
週日 / AM11:00-PM10:00
✓ 大江全年免費停車
✓ 景點位置距離高鐵桃園站約10分鐘車程
✓ 免費接駁車 : 中壢與高鐵都設有接駁站
交通資訊請參考>>>官方網站
餐廳|Molino手工義大利麵工場
Molino手工義大利麵工場 位在【大江國際購物中心】的GB層
義大利鄉村風格的木質裝潢與吊燈
就像來到 老義大利時代的氛圍感，讓用餐更有氣氛 !
【大江聯名卡好食力】
刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元(每月最高回饋240元)。
Molino手工義大利麵工場 義大麵製作區
是全台第一間以石臼鮮麥現磨現做的手工義大利麵唷 !
口感獨特風味令人難忘~
愜意的吧台區 ~
座位區很大，木質裝潢搭配綠葉
讓用餐氛圍更愜意
很適合約會、朋友聚會、家庭聚餐
今天到 Molino手工義大利麵工場 用餐
點的是 經典四人套餐 $2480 ( 點我連結菜單 )
✓ 超人氣香蒜奶酥法棍兩份
✓ 香酥培根經典凱薩沙拉一份(大)
✓ 開胃菜兩份：拿坡里風酥炸海鮮、西西里酥炸鮮蝦魚餅
✓ 特製主菜一份：BBQ醬嫩烤豬肋排(大)
✓ 窯烤薄脆比薩一份：嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩
✓ 手工義大利麵一份：番茄鮮蝦三色貝殼麵
✓ 飲料四份：紫蘇鹹苺檸檬漾、冰拿鐵、季節鮮果茶、芹綠蔬果榨
超人氣香蒜奶酥法棍兩份
香蒜味很香，搭配奶酥，鹹甜滋味+酥酥的麵包口感
忍不住一口接一口~
香酥培根經典凱薩沙拉一份
培根本身有鹹度，搭配生菜味道就很清爽又開胃 !
甜品單點 – 帶我走提拉米蘇
吃起來口味豐富，苦甜滋味流蕩在嘴中
軟綿口感，讓人欲罷不能 ~
甜品單點 – 香檸起司蛋糕
酸甜滋味的搭配，不會因為濃厚的乳酪味道而感到膩味
吃起來意猶未盡 ~
窯烤薄脆比薩一份：嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩
配料豐富 : 有煙燻鴨胸、辣椒、洋蔥、杏鮑菇、芝麻葉
甜鹹口味搭配薄脆的餅皮，非常的好吃 !
披薩的部分採用義大利原裝進口旋轉窯爐窯烤
所以披薩可均勻受熱，披薩吃起來也會較多汁不會乾硬~ 非常的棒 !
番茄鮮蝦三色貝殼麵
麵體是可愛的貝殼造型，貝殼開口可吸附醬汁
口感吃起來厚實軟Q
吃的到整隻鮮蝦 ! 搭配我愛的番茄口味~ 非常好吃! 很推薦喔!
拿坡里風酥炸海鮮
小墨魚、鮮蝦、白身魚、甜椒、青花菜
醬料 : 辣茄汁、塔塔醬
炸的金黃酥脆的海鮮再搭配酸甜爽口的塔塔醬
特別美味且能解膩 ~ 非常好吃~
西西里酥炸鮮蝦魚餅
外皮炸至金黃酥脆，一口咬下，吃到裡面的鮮蝦肉，還有一點湯汁
不會乾巴巴的，整體口感鮮不膩口 ~
旁邊還有檸檬、番茄醬、蜂蜜芥末醬可以沾取來增添風味
BBQ醬嫩烤豬肋排(大)
肉質口感蠻嫩的，料理方式是用烤的，可以保留更多的香氣和肉汁
很大一份，男士也可以吃得很滿足唷~
今日飲品
萱兒喝的是 芹綠蔬果榨
很清爽個果汁，喝起來很解膩 !! 意外得好喝
【大江聯名卡好食力】
刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元(每月最高回饋240元)。
電話:03-4680838
營業時間： 周一至周四/週日 11:00-22:00
週五/週六 11:00-22:30
大江2023年週年慶省荷包攻略
【2023年大江購物中心週年慶】這裡看更多!!
這次全館當日累計滿5000元送400元
聯名卡友滿6000元最高送800元唷!
化妝品 / 香氛 / 內衣
當日單筆滿3000元送300元
聯名卡友滿6000元最高送1000元 !
還有 10/6 ~ 10/15 來店禮活動
首十日聯名卡來店禮分為$150元與加碼$50元電子現金券
刷大江聯名卡，當日當筆滿$999送$200電子現金券
APP會員，當日當筆滿$999送$100電子現金券
刷大江聯名卡全館餐飲當日當筆滿$1000送$120電子現金券喔!!
大江週年慶優惠&小編嚴選
GBF樓層 : 三星65型4K HDR智慧連網QLED量子電子電視
原價 $77667 ， 現場售價 $39990
大江獨家加贈 $3000電子現金券
這次大江購物中心週年慶的品牌運動鞋，優惠款式超多選擇 !!
除了價格優惠省很大，還有「全館運動當日累計滿12,000元再送300元」活動唷!!
正在尋找運動鞋的朋友，不要錯過囉
2023/10/6(五)上午11:00起限量開賣 !
IF – NIKE KICKS LOUNGE 桃園獨家優惠
*Air Max Scorpion FK 海鹽白氣墊針織鞋 (男款)
原價 $8100 ， 特價$4990
大江獨家加贈 $400電子現金券
*Air Max Scorpion White 全白仙女針織鞋 (女款)
原價 $7600 ， 特價 $4690
大江獨家加贈 $400電子現金券
*NIKE W GAMMA FORCE 酒紅藍綠復古拼接鞋 (女款)
原價 $2900 ， 特價 $2390
大江獨家加贈 $300電子現金券
想入手氣墊鞋的朋友們，價格優惠這麼多~ 別錯過啦 !
一雙好鞋，可以讓你走得更遠更舒適! 而且款式還這麼好看!!
3F – NIKE
COURT VISION LO NN 鞋 (男女款/多色)
原價 $2000 ， 特價 $1690
大江獨家加贈 $300電子現金券
NIKE 經典款式 ， 四季百搭~
不論上班還是約會or運動穿著，舒適又時尚的首選~ 怎麼能錯過 ~
3F New Balance
327休閒鞋 (男女款/多色)
原價 $2980 ， 特價 $2380
大江獨家加贈 $400電子現金券
New Balance 品牌的327休閒鞋 的面料材質設計
很適合秋冬的服飾搭配呢 ! 趁此週年慶趕快入手好划算~
2F – S’AIME
雲朵皮鍊法棍包 (三色)
原價 $1980 ， 大江獨家7折 特價 $1380 (限量) 價格超甜~~
真的很美耶! 我超喜歡~ 感覺很百搭
不論是上班還是約會背，都很適合!
GBF新櫃開幕|泡泡瑪特
泡泡瑪特 (快閃櫃9/2-11/27)
擁有超齊全的泡泡瑪特盲盒
LABUBU、BUNNY、MOLLY等多樣人氣系列盒玩公仔應有盡有
*現在加入泡泡瑪特官方積點會員
每消費 $330可獲得一點
累計15點可兌換指定盲盒一盒
當日壽星單筆 $3000 可折抵$300
GBF新櫃開幕|Cona’s妮娜巧克力
Cona’s妮娜巧克力 在南投埔里附近打造歐洲風巧克力城堡-夢幻巧克力觀光工廠。
在裡面可以參觀巧克力製作過程、巧克力DIY，還有免費提供歐式禮服換裝拍照唷!
是親子情侶旅遊必來中部景點 !!
Cona’s妮娜巧克力堅持將世界各地優質原料結合臺灣在地食材
創造出各種獨特風味的高品質巧克力，還曾榮獲世界巧克力大賽「金牌認證」!!
巧克力都採個別包裝，不僅可作為保護，也讓其口感不混合
更吃的到精緻美味，還能當禮物送給朋友~~
GBF新櫃開幕|枕好睡
一覺到天亮的秘密，每6秒就賣出一顆！台灣本土設計，歷時兩年研發！
在2020年開賣不久就狂售10萬顆，也有國外飯店指定枕好睡的枕頭！
主打 符合人體工學構造、更貼合肩頸的自然曲線
擁有更好的支撐性，其材質慢回彈、包覆佳、不怕落枕
也可以當腰靠或是抬腿枕使用喔!
現場提供試睡服務，可以試躺看看感受一下!
1F新櫃開幕|友士酒之庭
友士酒之庭 為了讓台灣人能認識日本文化及感受日本酒魅力
自2001年開始致力於推廣日本酒與文化迄今
已增至43家日本優質酒造(截至2020年最新數字)
持續為台灣消費者引進最新日本酒，將最新日本酒介紹給業者、消費者
帶您體驗不同日本酒品飲方式，細細品嘗風味，感受日本文化魅力。
現場提供試飲，其中柚子酒讓我好喜愛!! 價格也不貴，馬上帶一瓶回家!
還有雪人造型的清酒超可愛呢!! 我被他吸引了 ~ 喝完還能當擺飾 !
(開車不喝酒，安全有保障)
3F新櫃開幕| ONE BOY
現在應該沒有人不知道 主打機能與時尚兼具的ONE BOY品牌吧 !!
主打機能，價格平價，顏色很多選擇
不論男女老少都可以挑選到自己喜愛的樣式 !
最近ONE BOY 品牌進駐大江購物中心啦~~ 大家可以趁著周年慶活動來逛逛唷~
3F新櫃開幕|MLB
眾多K-POP明星都穿戴的知名潮牌！
結合「運動」、「時尚」與「文化」，充滿活力的街頭時尚品牌。
從LIFESTYLE生活型格出發，以多元設計&穿搭，傳遞豐富的潮流時尚精神。
櫃位上商品選擇超多種~ 感覺就很好逛 !
最吸引我的是帽子還有包包
其中這款白色拖鞋，我覺得好可愛啊! 感覺穿起來一定很舒服 ~
3F新櫃開幕|LANEW
LA NEW國際股份有限公司成立於1996年
以「健康、舒適、品質」的品牌精神深受消費者的肯定與支持，為台灣氣墊鞋第一品牌。
LA NEW 所使用的「低耗能皮革」是一種指在生產和製造過程中能夠減少能源消耗的皮革材料
低耗能皮革的製造通常採用更加環保和節省能源效率的工藝和技術，
這種皮革的好處是可以降低製革的污染，並且在生產過程中減少能源消耗。
包含經典手縫鞋系列、GORE-TEX系列、生活防水系列、透氣風暴系列、神盾系列…等鞋款均有使用。
我爸十幾年來，都是穿著LA NEW品牌的鞋子
覺得最好穿，又能保護腳踝~ 踩起來也舒適 !! 所以是忠實客戶呢 !
4F新櫃開幕|RITE
2012年，誕生於台灣的設計師自創品牌，主打 流行與機能
成立以來，來自不同設計領域的團隊發揮不同專長，
期望呈現RITE的完整風貌包款獨特性除了常見流行元素外，
講究實用機能功能，使用多材質面料,嚴選國內外素材,大膽使用異素材拼貼挑戰視覺官感。
包款有許多 : 漫遊包, 抗菌環保吐司包, 後背包, 多功能包, 側背包,
旅行背包, 腰包, 迷你後背包, 親子包, 設計師包等~
有興趣的朋友可以到該 品牌官網 看更多唷
4F新櫃開幕|北歐小刺蝟
來自瑞典、風靡日本的療癒森林動物SCANDINAVIAN FOREST北歐小刺蝟
這款鞋子超級吸引我，我已經打算要再去大江購物中心一趟，把這款鞋子買回家 !!
COMBO209厚底輕量結構老爹鞋
- 輕盈厚底，久走不累腳
- 全腳掌包覆支撐、護腳U型跟杯、保護腳跟
- 刻紋橡膠底，防滑耐磨又穩固
後高6CM，前高4CM，穿起來瞬間增高! 又不會像高跟鞋一樣，穿久不舒服
而且鞋墊是爆米花抗震新科技，高回彈、抗震、透氣、不變形、耐久穿
非常適合經常趴趴造的我 ~~ 價格還這麼佛，真的好心動，絕對要買~
4F大江貴賓廳|休憩放鬆賞風景
才知道大江購物中心 原來有 VIP貴賓休息室 !!
可俯瞰風景，好放鬆呀 !
還有提供沙發區，旁有雜誌可觀閱
一旁桌面上，提供茶包、餅乾
飲水機、咖啡機，可沖泡飲品
另還有提供柔巾機，可擦擦手，很貼心耶
在大江貴賓廳，好好享受下午茶，休息一下再繼續逛~
(需滿18歲才可申請使用)
現在申辦大江玉山聯名卡，御璽卡友可免費使用貴賓廳12次！ (卡友本人+可攜伴一人)
APP會員，前一年度消費滿10萬元，可免費使用貴賓廳6次 ! (卡友本人+可攜伴一人)
大江國際購物中心｜樓層特色
大江國際購物中心
一樓為 桃園打卡景點，網美好去處
隨便拍都很美 !! 還能體會到大江的一站式購物體驗
全年度免費停車，不論是炎熱天氣還是下雨天
都很適合來到大江購物中心走走逛逛以及看電影~
而且這裡也具有桃園美食綠洲之稱美名，許多餐廳可選擇
裝潢氣氛都非常好，桃園聚餐、青埔聚餐、中壢聚餐推薦
大江國際購物中心
- 5F：SBC星橋國際影城、戶外空中廊道(洞移動、森林隙裝置藝術、句型白鹿)、童趣休息區
- 4F：誠品書店、GiGO LED幻彩空橋、名畫風洗手間
- 3F：中壢百貨獨家UNIQLO、空橋假日音樂表演(15:00-16:30 & 18:30-20:00)、
鐵樹裝置藝術(紅/白)、叢林風洗手間、電梯門廳打卡景點
- 2F：童裝區兒童休息椅、哺集乳室&爸爸休息區
- 1F：H&M、ZARA、萬寶龍、點睛品、鎮金店、Nike Kicks Lounge、adidas Originals、
電梯門廳打卡景點
- GBF：MUJI無印良品、北台灣唯一三星全體驗旗艦店、生活工場、家電家用生活區、桃園獨家
餐廳群、水池/巨型白鹿造景、紅酒箱牆(北側洗手間)、原木風造型走道(南側洗手間)
- 全國唯一三大歐系品牌all here！H&M和ZARA及歐洲最棒SBC星橋國際影城！
- H&M和ZARA破天荒同年同月進駐同一商場，成為北台灣唯一兩大快時尚聚集地
- SBC星橋國際影城更是全國最大國際影城，座位數超過4千多個！
中壢購物推薦/中壢美食推薦/中壢約會推薦，就到【大江國際購物中心】
大江國際購物中心|特賣資訊與週年慶連結
大江國際購物中心|景點資訊
[大江國際購物中心]
電話：03-468-0999 #9
地址：320桃園市中壢區中園路二段501號
營業時間：
平日 / AM11:00-PM10:00
週五 /週六 AM11:00-PM10:30
週日 / AM11:00-PM10:00
✓ 大江全年免費停車
✓ 景點位置距離高鐵桃園站約10分鐘車程
✓ 免費接駁車 : 中壢與高鐵都設有接駁站
交通資訊請參考>>>官方網站
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