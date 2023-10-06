2023週年慶錯過再等一年！大江購物中心鈔狂購物全攻略！一站式購物體驗，一次滿足聚餐、購物、打卡新秘境！ - 萱兒Ann玩樂生活

【2023年大江購物中心週年慶】別錯過啦~ 錯過就要等明年囉~

大江購物中心鈔狂購物全攻略！

桃園知名景點 【大江國際購物中心】，在這裡讓你擁有 一站式購物體驗

購物、餐廳、星橋國際影城、室內景觀美景，更是桃園打卡景點！

最棒的是【大江國際購物中心】 是全年免費停車唷 !

這篇文章帶你快速攻略大江購物中心2023週年慶優惠 !!

還有分享來訪N次的美味與氣氛俱佳的餐廳 !!

以及一探可俯瞰風景的愜意大江購物中心貴賓室 !!

讓我們繼續看下去 GO !

大江國際購物中心|營業資訊

[大江國際購物中心]

→ 官方網站

→ 粉絲專頁

電話：03-468-0999#9

地址：320桃園市中壢區中園路二段501號

營業時間：

平日 / AM11:00-PM10:00

週五 /週六 AM11:00-PM10:30

週日 / AM11:00-PM10:00

✓ 大江全年免費停車

✓ 景點位置距離高鐵桃園站約10分鐘車程

✓ 免費接駁車 : 中壢與高鐵都設有接駁站

交通資訊請參考>>>官方網站



餐廳|Molino手工義大利麵工場

Molino手工義大利麵工場 位在【大江國際購物中心】的GB層

義大利鄉村風格的木質裝潢與吊燈

就像來到 老義大利時代的氛圍感，讓用餐更有氣氛 !

【大江聯名卡好食力】

刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元(每月最高回饋240元)。

Molino手工義大利麵工場 義大麵製作區

是全台第一間以石臼鮮麥現磨現做的手工義大利麵唷 !

口感獨特風味令人難忘~

愜意的吧台區 ~

座位區很大，木質裝潢搭配綠葉

讓用餐氛圍更愜意

很適合約會、朋友聚會、家庭聚餐

今天到 Molino手工義大利麵工場 用餐

點的是 經典四人套餐 $2480 ( 點我連結菜單 )

✓ 超人氣香蒜奶酥法棍兩份

✓ 香酥培根經典凱薩沙拉一份(大)

✓ 開胃菜兩份：拿坡里風酥炸海鮮、西西里酥炸鮮蝦魚餅

✓ 特製主菜一份：BBQ醬嫩烤豬肋排(大)

✓ 窯烤薄脆比薩一份：嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩

✓ 手工義大利麵一份：番茄鮮蝦三色貝殼麵

✓ 飲料四份：紫蘇鹹苺檸檬漾、冰拿鐵、季節鮮果茶、芹綠蔬果榨

超人氣香蒜奶酥法棍兩份

香蒜味很香，搭配奶酥，鹹甜滋味+酥酥的麵包口感

忍不住一口接一口~

香酥培根經典凱薩沙拉一份

培根本身有鹹度，搭配生菜味道就很清爽又開胃 !

甜品單點 – 帶我走提拉米蘇

吃起來口味豐富，苦甜滋味流蕩在嘴中

軟綿口感，讓人欲罷不能 ~

甜品單點 – 香檸起司蛋糕

酸甜滋味的搭配，不會因為濃厚的乳酪味道而感到膩味

吃起來意猶未盡 ~

窯烤薄脆比薩一份：嫩烤櫻桃鴨胸洋蔥比薩

配料豐富 : 有煙燻鴨胸、辣椒、洋蔥、杏鮑菇、芝麻葉

甜鹹口味搭配薄脆的餅皮，非常的好吃 !

披薩的部分採用義大利原裝進口旋轉窯爐窯烤

所以披薩可均勻受熱，披薩吃起來也會較多汁不會乾硬~ 非常的棒 !

番茄鮮蝦三色貝殼麵

麵體是可愛的貝殼造型，貝殼開口可吸附醬汁

口感吃起來厚實軟Q

吃的到整隻鮮蝦 ! 搭配我愛的番茄口味~ 非常好吃! 很推薦喔!

拿坡里風酥炸海鮮

小墨魚、鮮蝦、白身魚、甜椒、青花菜

醬料 : 辣茄汁、塔塔醬

炸的金黃酥脆的海鮮再搭配酸甜爽口的塔塔醬

特別美味且能解膩 ~ 非常好吃~

西西里酥炸鮮蝦魚餅

外皮炸至金黃酥脆，一口咬下，吃到裡面的鮮蝦肉，還有一點湯汁

不會乾巴巴的，整體口感鮮不膩口 ~

旁邊還有檸檬、番茄醬、蜂蜜芥末醬可以沾取來增添風味

BBQ醬嫩烤豬肋排(大)

肉質口感蠻嫩的，料理方式是用烤的，可以保留更多的香氣和肉汁

很大一份，男士也可以吃得很滿足唷~

今日飲品

萱兒喝的是 芹綠蔬果榨

很清爽個果汁，喝起來很解膩 !! 意外得好喝

【大江聯名卡好食力】

刷大江聯名卡全館餐飲單筆滿仟送120元(每月最高回饋240元)。

[Molino手工義大利麵工場]

電話:03-4680838

營業時間： 周一至周四/週日 11:00-22:00

週五/週六 11:00-22:30

大江2023年週年慶省荷包攻略

【2023年大江購物中心週年慶】這裡看更多!!

這次全館當日累計滿5000元送400元

聯名卡友滿6000元最高送800元唷!

化妝品 / 香氛 / 內衣

當日單筆滿3000元送300元

聯名卡友滿6000元最高送1000元 !

→ 週年慶線上DM這裡看

→ 週年慶影片這裡看

還有 10/6 ~ 10/15 來店禮活動

首十日聯名卡來店禮分為$150元與加碼$50元電子現金券

刷大江聯名卡，當日當筆滿$999送$200電子現金券

APP會員，當日當筆滿$999送$100電子現金券

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大江週年慶優惠&小編嚴選

GBF樓層 : 三星65型4K HDR智慧連網QLED量子電子電視

原價 $77667 ， 現場售價 $39990

大江獨家加贈 $3000電子現金券

這次大江購物中心週年慶的品牌運動鞋，優惠款式超多選擇 !!

除了價格優惠省很大，還有「全館運動當日累計滿12,000元再送300元」活動唷!!

正在尋找運動鞋的朋友，不要錯過囉

2023/10/6(五)上午11:00起限量開賣 !

IF – NIKE KICKS LOUNGE 桃園獨家優惠

*Air Max Scorpion FK 海鹽白氣墊針織鞋 (男款)

原價 $8100 ， 特價$4990

大江獨家加贈 $400電子現金券

*Air Max Scorpion White 全白仙女針織鞋 (女款)

原價 $7600 ， 特價 $4690

大江獨家加贈 $400電子現金券

*NIKE W GAMMA FORCE 酒紅藍綠復古拼接鞋 (女款)

原價 $2900 ， 特價 $2390

大江獨家加贈 $300電子現金券

想入手氣墊鞋的朋友們，價格優惠這麼多~ 別錯過啦 !

一雙好鞋，可以讓你走得更遠更舒適! 而且款式還這麼好看!!

3F – NIKE

COURT VISION LO NN 鞋 (男女款/多色)

原價 $2000 ， 特價 $1690

大江獨家加贈 $300電子現金券

NIKE 經典款式 ， 四季百搭~

不論上班還是約會or運動穿著，舒適又時尚的首選~ 怎麼能錯過 ~

3F New Balance

327休閒鞋 (男女款/多色)

原價 $2980 ， 特價 $2380

大江獨家加贈 $400電子現金券

New Balance 品牌的327休閒鞋 的面料材質設計

很適合秋冬的服飾搭配呢 ! 趁此週年慶趕快入手好划算~

2F – S’AIME

雲朵皮鍊法棍包 (三色)

原價 $1980 ， 大江獨家7折 特價 $1380 (限量) 價格超甜~~

真的很美耶! 我超喜歡~ 感覺很百搭

不論是上班還是約會背，都很適合!

GBF新櫃開幕|泡泡瑪特

泡泡瑪特 (快閃櫃9/2-11/27)

擁有超齊全的泡泡瑪特盲盒

LABUBU、BUNNY、MOLLY等多樣人氣系列盒玩公仔應有盡有

*現在加入泡泡瑪特官方積點會員

每消費 $330可獲得一點

累計15點可兌換指定盲盒一盒

當日壽星單筆 $3000 可折抵$300

GBF新櫃開幕|Cona’s妮娜巧克力

Cona’s妮娜巧克力 在南投埔里附近打造歐洲風巧克力城堡-夢幻巧克力觀光工廠。

在裡面可以參觀巧克力製作過程、巧克力DIY，還有免費提供歐式禮服換裝拍照唷!

是親子情侶旅遊必來中部景點 !!

Cona’s妮娜巧克力堅持將世界各地優質原料結合臺灣在地食材

創造出各種獨特風味的高品質巧克力，還曾榮獲世界巧克力大賽「金牌認證」!!

巧克力都採個別包裝，不僅可作為保護，也讓其口感不混合

更吃的到精緻美味，還能當禮物送給朋友~~

GBF新櫃開幕|枕好睡

一覺到天亮的秘密，每6秒就賣出一顆！台灣本土設計，歷時兩年研發！

在2020年開賣不久就狂售10萬顆，也有國外飯店指定枕好睡的枕頭！

主打 符合人體工學構造、更貼合肩頸的自然曲線

擁有更好的支撐性，其材質慢回彈、包覆佳、不怕落枕

也可以當腰靠或是抬腿枕使用喔!

現場提供試睡服務，可以試躺看看感受一下!

1F新櫃開幕|友士酒之庭

友士酒之庭 為了讓台灣人能認識日本文化及感受日本酒魅力

自2001年開始致力於推廣日本酒與文化迄今

已增至43家日本優質酒造(截至2020年最新數字)

持續為台灣消費者引進最新日本酒，將最新日本酒介紹給業者、消費者

帶您體驗不同日本酒品飲方式，細細品嘗風味，感受日本文化魅力。

現場提供試飲，其中柚子酒讓我好喜愛!! 價格也不貴，馬上帶一瓶回家!

還有雪人造型的清酒超可愛呢!! 我被他吸引了 ~ 喝完還能當擺飾 !

(開車不喝酒，安全有保障)

3F新櫃開幕| ONE BOY

現在應該沒有人不知道 主打機能與時尚兼具的ONE BOY品牌吧 !!

主打機能，價格平價，顏色很多選擇

不論男女老少都可以挑選到自己喜愛的樣式 !

最近ONE BOY 品牌進駐大江購物中心啦~~ 大家可以趁著周年慶活動來逛逛唷~

3F新櫃開幕|MLB

眾多K-POP明星都穿戴的知名潮牌！

結合「運動」、「時尚」與「文化」，充滿活力的街頭時尚品牌。

從LIFESTYLE生活型格出發，以多元設計&穿搭，傳遞豐富的潮流時尚精神。

櫃位上商品選擇超多種~ 感覺就很好逛 !

最吸引我的是帽子還有包包

其中這款白色拖鞋，我覺得好可愛啊! 感覺穿起來一定很舒服 ~

3F新櫃開幕|LANEW

LA NEW國際股份有限公司成立於1996年

以「健康、舒適、品質」的品牌精神深受消費者的肯定與支持，為台灣氣墊鞋第一品牌。

LA NEW 所使用的「低耗能皮革」是一種指在生產和製造過程中能夠減少能源消耗的皮革材料

低耗能皮革的製造通常採用更加環保和節省能源效率的工藝和技術，

這種皮革的好處是可以降低製革的污染，並且在生產過程中減少能源消耗。

包含經典手縫鞋系列、GORE-TEX系列、生活防水系列、透氣風暴系列、神盾系列…等鞋款均有使用。

我爸十幾年來，都是穿著LA NEW品牌的鞋子

覺得最好穿，又能保護腳踝~ 踩起來也舒適 !! 所以是忠實客戶呢 !

4F新櫃開幕|RITE

2012年，誕生於台灣的設計師自創品牌，主打 流行與機能

成立以來，來自不同設計領域的團隊發揮不同專長，

期望呈現RITE的完整風貌包款獨特性除了常見流行元素外，

講究實用機能功能，使用多材質面料,嚴選國內外素材,大膽使用異素材拼貼挑戰視覺官感。

包款有許多 : 漫遊包, 抗菌環保吐司包, 後背包, 多功能包, 側背包,

旅行背包, 腰包, 迷你後背包, 親子包, 設計師包等~

有興趣的朋友可以到該 品牌官網 看更多唷

4F新櫃開幕|北歐小刺蝟

來自瑞典、風靡日本的療癒森林動物SCANDINAVIAN FOREST北歐小刺蝟

這款鞋子超級吸引我，我已經打算要再去大江購物中心一趟，把這款鞋子買回家 !!

COMBO209厚底輕量結構老爹鞋

輕盈厚底，久走不累腳

全腳掌包覆支撐、護腳U型跟杯、保護腳跟

刻紋橡膠底，防滑耐磨又穩固

後高6CM，前高4CM，穿起來瞬間增高! 又不會像高跟鞋一樣，穿久不舒服

而且鞋墊是爆米花抗震新科技，高回彈、抗震、透氣、不變形、耐久穿

非常適合經常趴趴造的我 ~~ 價格還這麼佛，真的好心動，絕對要買~

4F大江貴賓廳|休憩放鬆賞風景

才知道大江購物中心 原來有 VIP貴賓休息室 !!

可俯瞰風景，好放鬆呀 !

還有提供沙發區，旁有雜誌可觀閱

一旁桌面上，提供茶包、餅乾

飲水機、咖啡機，可沖泡飲品

另還有提供柔巾機，可擦擦手，很貼心耶

在大江貴賓廳，好好享受下午茶，休息一下再繼續逛~

(需滿18歲才可申請使用)

現在申辦大江玉山聯名卡，御璽卡友可免費使用貴賓廳12次！ (卡友本人+可攜伴一人)

APP會員，前一年度消費滿10萬元，可免費使用貴賓廳6次 ! (卡友本人+可攜伴一人)

大江國際購物中心｜樓層特色

大江國際購物中心

一樓為 桃園打卡景點，網美好去處

隨便拍都很美 !! 還能體會到大江的一站式購物體驗

全年度免費停車，不論是炎熱天氣還是下雨天

都很適合來到大江購物中心走走逛逛以及看電影~

而且這裡也具有桃園美食綠洲之稱美名，許多餐廳可選擇

裝潢氣氛都非常好，桃園聚餐、青埔聚餐、中壢聚餐推薦

大江國際購物中心

5F：SBC星橋國際影城、戶外空中廊道(洞移動、森林隙裝置藝術、句型白鹿)、童趣休息區

4F：誠品書店、GiGO LED幻彩空橋、名畫風洗手間

3F：中壢百貨獨家UNIQLO、空橋假日音樂表演(15:00-16:30 & 18:30-20:00)、

鐵樹裝置藝術(紅/白)、叢林風洗手間、電梯門廳打卡景點

2F：童裝區兒童休息椅、哺集乳室&爸爸休息區

1F：H&M、ZARA、萬寶龍、點睛品、鎮金店、Nike Kicks Lounge、adidas Originals、

電梯門廳打卡景點

GBF：MUJI無印良品、北台灣唯一三星全體驗旗艦店、生活工場、家電家用生活區、桃園獨家

餐廳群、水池/巨型白鹿造景、紅酒箱牆(北側洗手間)、原木風造型走道(南側洗手間)

全國唯一三大歐系品牌all here！H&M和ZARA及歐洲最棒SBC星橋國際影城！

H&M和ZARA 破天荒同年同月進駐同一商場， 成為北台灣唯一兩大快時尚聚集地

SBC星橋國際影城更是全國最大國際影城 ，座位數超過4千多個！

中壢購物推薦/中壢美食推薦/中壢約會推薦，就到【大江國際購物中心】

大江國際購物中心|特賣資訊與週年慶連結

→ 週年慶線上DM這裡看

大江國際購物中心|景點資訊

[大江國際購物中心]

→ 官方網站

→ 粉絲專頁

電話：03-468-0999 #9

地址：320桃園市中壢區中園路二段501號

營業時間：

平日 / AM11:00-PM10:00

週五 /週六 AM11:00-PM10:30

週日 / AM11:00-PM10:00

✓ 大江全年免費停車

✓ 景點位置距離高鐵桃園站約10分鐘車程

✓ 免費接駁車 : 中壢與高鐵都設有接駁站

交通資訊請參考>>>官方網站

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