台北東湖親子寵物友善餐廳 隱藏巷弄中的亞斯義大利麵餐廳 文湖線捷運葫洲站美食推薦 - Maji食尚旅圖

「Atlas Brunch & Pasta 亞斯義大利麵｣餐廳在東湖人社團評價不錯，一直想找機會造訪。但總是屢次錯過它。「亞斯義大利麵｣在今年九月遷址重新裝潢，新址離住家更近了。擇日不如撞日，就來個親子的約會餐敘吧!

「亞斯義大利麵｣ 位居在鬧中取靜的巷弄中。

藍底白字的店家招牌非常醒目。

亞斯義大利麵 影片介紹

亞斯義大利麵 地理位置

【營業資訊】Atlas Brunch & Pasta 亞斯義大利麵

🏡台北市內湖區民權東路六段296巷56號

(捷運葫洲捷運站出口步行約五分鐘)

☎ 電話02 2631 5200

⏰營業時間: 周一公休

AM11:00 – PM14:30

PM16:30 – PM21:00

🌐官網: 亞斯義大利麵

亞斯義大利麵 用餐環境

推開藍色大門，映入眼簾的是寬敞舒適的用餐空間，有著舒適悠閒的輕鬆自在風格。以白色為主調，牆面上的圓形壁掛鏡和天花板上枯樹枝垂吊的燈飾相互呼應。意外地形成另種藝術美學的氛圍。讓視覺上增加了開闊感和明亮感，創造了整個空間的延伸，整體呈現簡約風的裝潢設計風格。

「Atlas Brunch & Pasta 亞斯義大利麵｣是親子寵物友善餐廳。餐位的走道很寬敞。開放式的廚房，廚房窗口就是結帳台。

餐桌上有多桌擺放預約的牌子，造訪時還是先行訂位以免向隅。

進門左側是長條型餐桌適合單人用餐的景觀位置。

這個區域提供自費的飲料櫃，和免費無限供應的茶水、湯品，調味料、餐巾紙、碟盤等自助使用。

頗受客人們喜愛的牧羊犬饅頭是「亞斯義大利麵｣的鎮店之寶。

當日提供的茶水是清新爽口的檸檬水和熱騰騰的南瓜濃湯。免費暢飲暢喝，自助取用。

一點都不馬虎的湯品和茶水，客人依序排隊使用中。

亞斯義大利麵 菜單

「Atlas Brunch & Pasta 亞斯義大利麵｣ 以義大利麵、燉飯為主。另外也提供開胃小點、甜點、冷熱飲。

★早午餐假日限定供應至下午三點。

★下午茶時間 PM 14:00 – PM17:00

★餐點可單點也可搭配義大利麵/燉飯/主廚推薦的升級套餐方案。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

菜單資訊取自「Atlas Brunch & Pasta 亞斯義大利麵 ｣。

亞斯義大利麵 餐點分享

當日的加購附餐品項有: 什錦沙拉、凱薩沙拉、布朗尼、法式乳酪布丁、焦糖烤布蕾、60 元飲品 (可補差額更換其它飲料)。

難得的親子約會用餐就是要盡興圓滿，各自加價 108 元 和 148 元的升級套餐。

冰紅茶 (單點 60 元)

固定去冰微糖的冰紅茶，清澈透亮的茶色，保留原有的香氣和味道，微甜的滋味喝起來順口舒爽剛剛好。

冰綠茶 (單點 60 元)

固定去冰無糖的冰綠茶，沁涼的茶湯無苦澀感，滑順清爽的口感，是我喜歡的風味。

南瓜濃湯(無限飲用)

「亞斯義大利麵｣ 無限飲用的湯品，每天的湯品不定期的更換。只加了鹽調味沒有奶香味的南瓜濃湯，對我來說口感略鹹，但不影響其香濃滑潤的風味。

什錦沙拉 (單點 148 元 2-3 人份 )

這盤單人份的什錦沙拉的擺盤配色繽紛漂亮，讓人胃口大開。清脆爽口的生菜、爽脆多汁的櫛瓜、甜甜的葡萄乾、極少在沙拉中出現的香甜酥脆玉米脆片更是在沙拉中出奇的畫龍點睛提升的豐富的香甜層次感。開胃小點已經吃的欲罷不能，突然感覺份量不多，好想再來一份。

青醬總匯海鮮墨魚麵 258 元

翠綠色嫩芽般的青醬是溫潤的清新口感，沒有奶油的膩口。總匯海鮮有蛤蜊、蝦子、透抽等，吃了不會滿嘴黑的墨魚麵是好吃的，青醬總匯海鮮墨魚麵還添加了堅果碎粒，讓整個風味更加有層次的豐富感。

骰子牛溏心蛋燉飯 328 元

炙燒過骰子牛肉塊，軟嫩可口一點也不柴。獨特硬度的燉飯米粒，帶點新鮮感的嚼勁。搭配著撒上起司口感綿密滑順香甜的溏心蛋，清脆的櫛瓜和金黃酥脆的蒜片，是道讓人難以忘懷的燉飯美味。

這兩道雖不是讓人驚豔的義式風味料理，但順口好吃，也能感受出店家的用心。

法式乳酪布丁(單點 60元)

口感綿密滑嫩，香醇濃郁奶香的乳酪布丁，非常美味好吃，份量也很足。單點或下午茶時刻點這份甜點真的很治癒人心。

焦糖烤布雷(單點 60元)

略帶水感的烤布蕾，略微苦澀甜味的脆殼焦糖，軟綿細緻的蛋黃布丁風味。小小一杯不到1/2的咖啡杯份量，有種不滿足感。對比法式乳酪布丁相形失色許多。

亞斯義大利麵 付款方式

亞斯義大利麵是免開統一發票的餐廳，不加收服務費。付款方式僅提供付現金、信用卡、Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay。無提供同桌分開結帳服務。

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