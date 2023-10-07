[嘉義民雄] 打貓廚房 美式餐酒館｜高CP嘉義美食｜客製化牛肉堡／是拉差辣雞翅／手作麵包免費吃

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今天帶著媽咪來到嘉義旅遊，特別訂位來吃嘉義超有名的「打貓廚房 HitCatKitchen」，打貓廚房是嘉義民雄很厲害的美式餐廳，餐廳空間非常大，很適合聚餐、包場，餐點很有特色，用餐還能免費吃打貓烘焙坊製作的麵包，推薦大家必點「客製化牛肉堡、是拉差辣雞翅、墨西哥椒燉牛肉」，馬上跟著我去吃吃看打貓廚房吧！

打貓廚房｜嘉義民雄聚餐首選！

打貓廚房 HitCatKitchen 真的是我這次在嘉義最喜歡的餐廳，非常推薦大家來到嘉義旅遊可以來吃吃打貓廚房，用餐環境好舒服，下午時間光線從玻璃窗灑落，看向窗外還有一片綠蔭，聚餐約會首選餐廳！



餐點的部分我們也超滿意，麵包真的好好吃，而且餐點很有特色，完全不踩雷的用餐經驗，價位也很合理親民，若是我住在高雄，每個週末都會想來吃飯喝啤酒吧！

喜歡拍照打卡的女孩們，打貓廚房 HitCatKitchen的餐點和環境都很適合拍照，可以說是好吃的網美餐廳，大推👍

打貓廚房｜店內環境介紹

打貓廚房 HitCatKitchen店內真的超大，座位非常多，如有需要包場、聚餐很推薦，可以坐很多人，店內有各種人數的座位，還有靠窗的超Chill座位區，當然身為一個美式餐廳，一定要有吧台座位、開放式調酒區、播放運動賽事的電視，週末時光跟三五好友相約打貓，一起小酌一杯，度過超Chill的假日時光吧！

▻ 超大用餐空間

▻ 窗邊座位景色優美，很Chill

打貓廚房｜烘焙坊麵包免費試吃

走進打貓廚房，會先看到打貓烘焙坊每日新鮮出爐的麵包、吐司，打貓廚房擁有自己的烘焙坊，自行培養的天然酵母發酵的麵包，是來到打貓必吃的品項，內用還能享用現場麵包免費試吃，可以夾自己喜歡的品項，愛吃麵包的人，千萬別錯過！

▻ 麵包試吃自取區

我今天買了一條「香橙布里歐」，麵包體本身很鬆軟，可以吃到香橙顆粒、師傅自製香橙醬，入口有淡淡的麵包香氣，當日新鮮出爐的麵包真的太美味了！

打貓廚房｜超美味必吃美食開箱

打貓廚房營業時間很長，從早餐到午餐再到晚餐宵夜，店內提供多樣化的餐點，有經典美式早午餐、特色料理、客製化漢堡三明治，約會可以選擇排餐主食，再搭配特色調酒、精釀啤酒，各式餐點都很美味，口味有特色又好吃！馬上看看有哪些必點餐點吧！

法式洋蔥湯

首先先跟大家推薦「法式洋蔥湯」，這是我喝過最好喝的洋蔥湯，主廚用牛高湯、雞高湯熬煮作為基底，裡面有滿滿的洋蔥，味道濃郁，並加入法棍切片在湯中，可以吃到浸泡滿湯汁的麵包，口感鬆軟溼潤，很有飽足感的一碗湯！

是拉差辣雞翅

我很推薦必點的下酒菜「是拉差辣雞翅」，裹滿是拉差醬的雞翅，入口酸辣口味很驚艷，還帶有微微的奶香，再搭配旁邊的酸奶香蔥醬，層次很豐富，先是滿滿醬汁衝擊，中間的雞翅肉質很嫩很多汁，再喝一口精釀啤酒，完美呀！

客製化牛肉堡

打貓廚房唯一的「牛肉堡」，完全客製化製作專屬的一顆漢堡，加入了生菜、厚培根、酪梨、起司，層層堆疊成我的專屬漢堡！漢堡的麵包皮也是打貓烘焙坊自己製作的唷！

▻ 漢堡真的超美超好吃，打卡必點！

法式野菇菠菜法式鹹派

打貓廚房還有特別的酥皮、鹹派非常有特色，從派皮到內餡都是主廚自製，派皮酥脆、內餡濃郁，很適合一群朋友一起分食。

墨西哥椒燉牛肉

墨西哥椒燉牛肉竟然不會辣，不敢吃辣的朋友們可以試試，重口味的燉牛肉，搭配旁邊的吐司，牛肉一咬就化開，燉到非常軟爛，可以把切達起司加進去增添口味層次，烘焙坊自製的酸種吐司蠻有嚼勁，越咬越香～

海鮮秋葵燴飯

第一次吃到這麼特別的秋葵燴飯，海鮮秋葵燴飯是使用秋葵切碎燉煮，吃起來稠稠的，我覺得有點像紅酒醬的味道，搭配新鮮脆口的蝦子，好美味！我明明已經吃好飽，還是把秋葵燴飯吃光光，醬料真的太下飯了！

打貓廚房｜精釀啤酒＆民雄特色調酒

來到打貓廚房 HitCatKitchen，一定要喝澳洲B.V.B精釀啤酒，由自家打貓酒廠引進的精釀啤酒，超大啤酒櫃、超多口味，今天我喝的是「帝國紅」、「以檸的名字呼喚我」，我個人特別喜歡後者，有檸檬酸味像檸檬氣泡飲，真的好特別！打貓廚房還有很厲害的調酒，今天喝的「獅子茶藝館」是融合民雄在地材料，加入金桔醬、新鮮百香果、百香果利口酒、萊姆酒、高山烏龍茶，入口酸酸甜甜尾韻還有茶香，很順口的調酒喔！

▻ 超大啤酒櫃

▻ 調酒師現調的民雄在地調酒

▻ 打貓廚房時常推出期間限定菜色，10/12開始會有萬聖節限定餐點唷！超期待呀！

打貓廚房｜店家資訊

打貓廚房 HitCatKitchen



地址：嘉義縣民雄鄉建國路二段42號

電話：05-2212585

營業時間：

平日｜7:30-10:30、11:30-23:00

假日｜7:00-凌晨3:00



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打貓廚房｜活動資訊

10/7-10/8 舉辦「打貓啤酒節」 現場有市集、遊戲、電音趴踢唷！