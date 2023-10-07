【日本‧東京】蠟筆小新迷大補帖，來到東京不能錯過的蠟筆小新景點和其他蠟筆小新景點，報你哉

老爺是蠟筆小新迷，透過這次的日本東京親子自由行，賢慧的老婆當然就是要排好排滿的蠟筆小新行程!

當然也有沒辦法去到的地方留著下次去~

從東京市中心到一定要去的春日部都會有小新的身影喔!!

東京市區：

【日本·東京】專屬限定商品不要錯過，東京車站限定蠟筆小新專賣店好逛好買的東京車站一番街，



除了蠟筆小新專賣店，東京一番街的其他動漫店，也會販售一些在專賣店沒有賣的商品喔!!

【日本‧東京】閒晃卡通東京一番街-東京動漫人物街-就在東京車站內



【日本‧東京】蠟筆小新電影嘉年華 THE MOVIE OFFICIAL STORE│首間蠟筆小新電影專賣店，就在池袋太陽城!電影公仔、必買限定限量電影周邊!

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蠟筆小新的春日部大本營(免費景點)：

【日本‧東京】來找春日部防衛隊吧!!蠟筆小新迷必到之處，親子免費無料大遊樂場!!春日部市 児童センターエンゼル・ドーム(春日部兒童中心-天使穹頂)

【日本‧東京】春日部情報發信館，蠟筆小新限定公車吊飾、明信片、限定記念章、滿屋的蠟筆小新等你來

【日本‧東京】春日部市役所-蠟筆小新迷必到必逛景點&春日部郵便局風景印集章

【日本‧東京】充滿蠟筆小新的春日部車站-蠟筆小新迷的朝聖地

【日本‧東京】不要錯過限定蠟筆小新拍貼機，就在蠟筆小新遊樂場LaLa garden 春日部商城(ララガーデン春日部)

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還有這次沒去到的

◆ItoYokado 伊藤洋華堂春日部店

從「春日部車站」西口出發，徒步約4分鐘，在三樓會有蠟筆小新的相關展示和限定商品販售喔!



◆朝日電視台 (テレビ朝日) 官網

出品的哆啦A夢、蠟筆小新、假面騎士等日本具代表性的角色。大廳裡面有許多角色的攝影點及場景，也有禮品店，可以購買朝日電視台知名動畫及電視劇的周邊商品。

交通：六本木站日比谷線大江戶線步行5～6分鐘

◆大阪梅田HEP FIVE （官方二號商店）

地址：〒530-0017 大阪府大阪市北區角田町5-15 HEP FIVE 4F

營業時間：11:00～21:00

◆兵庫縣的淡路島－蠟筆小新、火影忍者

https://nijigennomori.com/

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