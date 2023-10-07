吃心絕對 19 小時 ago 在〈美濃麵包 – 菠蘿麵包專賣店 x 自然香甜Q彈，讓你一吃就上癮〉中留言功能已關閉

關於美濃麵包 – 菠蘿麵包專賣店

表層覆蓋著餅乾口感的菠蘿麵包，由於外觀的與哈密瓜的紋路相像，日文中以「メロンパン(哈密瓜麵包)」來表示，以英文Melon pain發音，所以取名為美濃麵包，也跟所在地美濃有著雙層的意義。

這家麵包店的菠蘿麵包是用無添加改良劑和化學膨鬆劑的天然酵母製作的，口感香脆、鬆軟，外型也很可愛，有一顆巨大的菠蘿麵包作為店面的招牌。

美濃麵包 – 菠蘿麵包專賣店 環境介紹



▲▼店家是一人小店經營，櫃台擺放各種的菠蘿麵包。



▲▼選定喜歡的口味，老闆會幫你挾取。有分日式美濃麵包與台式菠蘿包。



▲購買注意事項。

美濃麵包 – 菠蘿麵包專賣店產品介紹

伯爵紅茶美濃麵包40



▲伯爵紅茶美濃麵包是一種以伯爵紅茶為內餡的菠蘿麵包。菠蘿麵包皮酥脆，內餡香甜，帶有伯爵紅茶的獨特風味。

美濃麵包35



▲日式菠蘿麵包的歷史可以追溯到1940年代，當時日本麵包師在製作麵包時，意外地將麵團上的麵粉留下，經過烤制後，形成了現在的菠蘿皮。

自煮紅豆餡菠蘿麵包40



(照片摘錄自粉絲團)

巧克力菠蘿麵包內含巧克力豆40



(照片摘錄自粉絲團)

台式香濃菠蘿麵包35



(照片摘錄自粉絲團)

美濃麵包 – 菠蘿麵包專賣店 小檔案

地址：美濃區永安路209之一號

營業時間：11:30–18:00

星期一二休

電話：07-681-1336

雙十連假營業中

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