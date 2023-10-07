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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 阿山桶仔雞｜要等４５分以上才能吃到的爆美味現烤烤雞

阿山桶仔雞｜要等４５分以上才能吃到的爆美味現烤烤雞

2023-10-07 01:55:04 布咕布咕 人氣：103
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2006篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：阿山桶仔雞
place台北市士林區延平北路七段121號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在台北想吃便宜又美味的烤雞

數量少之又少~

要嘛就是在餐廳，那種價格都非常貴

要嘛就要跑到山上才有可能有~

因此，布咕先生今天要來跟大家介紹

位於台北延平北路七段上的社子島裡

美味的烤雞店

阿山桶仔雞｜要等４５分以上才能吃到的爆美味現烤烤雞

這裡只有賣一樣東西

那就是烤雞

一隻只要550元

比起許多烤雞店都要便宜

而這裡採用的是龍眼木進行烘烤

現場木香不斷的飄散

味道非常的迷人~

剛剛出爐的烤雞

外皮帶有油亮油亮的色澤感

可惜，店內沒有內用

只能帶回家

帶回家之後

因為會悶著

就沒有像現場看到的這麼酥脆

但有些部位的外皮

還是非常的酥脆

跟餅乾一樣

味道真的好吃

就算是雞胸肉

肉質一點也不乾柴

而雞腿和雞翅更是多汁又美味

沾著店家特製的胡椒

或是芥末粉

味道更是一絕

這樣子一隻烤雞只要550元

比起許多店家、餐廳都要便宜很多

但比較可惜的是沒有內用空間

否則剛出爐烤雞的皮，一定更酥脆更美味

喜歡吃烤雞的朋友，這家真的是必吃呀

 

阿山桶仔雞影片介紹

 

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

 (直接點擊連結)

 

店名：阿山桶仔雞

營業時間：早上10:00~22:00

地址： 台北市士林區延平北路七段121號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

【台北美食】社子古早味豆花｜ＣＰ值爆表豆花店，超好吃又超大碗，絕對必嚐必吃！

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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