在台北想吃便宜又美味的烤雞
數量少之又少~
要嘛就是在餐廳，那種價格都非常貴
要嘛就要跑到山上才有可能有~
因此，布咕先生今天要來跟大家介紹
位於台北延平北路七段上的社子島裡
美味的烤雞店
阿山桶仔雞｜要等４５分以上才能吃到的爆美味現烤烤雞
這裡只有賣一樣東西
那就是烤雞
一隻只要550元
比起許多烤雞店都要便宜
而這裡採用的是龍眼木進行烘烤
現場木香不斷的飄散
味道非常的迷人~
剛剛出爐的烤雞
外皮帶有油亮油亮的色澤感
可惜，店內沒有內用
只能帶回家
帶回家之後
因為會悶著
就沒有像現場看到的這麼酥脆
但有些部位的外皮
還是非常的酥脆
跟餅乾一樣
味道真的好吃
就算是雞胸肉
肉質一點也不乾柴
而雞腿和雞翅更是多汁又美味
沾著店家特製的胡椒
或是芥末粉
味道更是一絕
這樣子一隻烤雞只要550元
比起許多店家、餐廳都要便宜很多
但比較可惜的是沒有內用空間
否則剛出爐烤雞的皮，一定更酥脆更美味
喜歡吃烤雞的朋友，這家真的是必吃呀
阿山桶仔雞影片介紹
店名：阿山桶仔雞
營業時間：早上10:00~22:00
地址： 台北市士林區延平北路七段121號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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