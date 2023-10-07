吃心絕對 16 小時 ago 在〈三民區美食 – 侯記鴨肉飯 x 讓你吃到最道地的高雄鴨肉飯！一吃就回味無窮〉中留言功能已關閉

關於侯記鴨肉飯

侯記鴨肉飯是高雄三民區的一家老字號鴨肉飯店，已經營業超過40年，曾獲得米其林必比登的推薦。

它的特色是提供多種鴨肉料理，包括原味和煙燻的鴨肉切盤、鴨肉飯、鴨腿、鴨下水等，還有溫潤滋補的當歸鴨湯和當歸鴨麵線。

侯記鴨肉飯店內外環境



▲▼它的店內空間不算大，但環境乾淨整潔，有冷氣可以吹，用餐舒適。



▲它的生意很好，每到用餐時間都會有很多人排隊外帶或內用，建議想要吃到鴨腿的人要早點去，否則可能會吃不到。

侯記鴨肉飯菜單



▲菜單。侯記鴨肉飯的菜單簡單明瞭，有鴨肉、內臟、米血等等，還有汽水與冷泡茶類。

侯記鴨肉飯餐點介紹

侯記鴨肉飯的招牌是鴨肉飯，有原味、煙燻、腿肉等口味。原味鴨肉飯是店內最受歡迎的口味，鴨肉搭配醬汁和配料，非常美味。煙燻鴨肉飯則是採用傳統的煙燻方式製作，鴨肉香氣十足。腿肉鴨肉飯則是採用腿肉製作，肉質更鮮嫩。

當歸鴨麵線70元



▲▼個人最推招牌的當歸鴨麵線，湯頭濃郁不苦，附上一整隻鴨腿，肉多湯多，非常過癮。

內用鴨肉飯40元



▲▼它的鴨肉飯用的是連皮帶肉的部位，吃起來口感豐富，醬汁鹹香不油膩，搭配富厚度的肉片和醃黃蘿蔔，十分滋味。

原味鴨肉切盤60元



▲有分原味與煙燻，部份可以選「腿」、「胸」、「腿仁」、「尾」四個部位。鴨肉鮮嫩多汁，可以選擇自己喜歡的部位。原味鴨肉口感軟嫩，煙燻鴨肉香氣十足。

冷泡綠茶50元



▲茶葉經過冷泡，茶味清香甘醇，冷泡綠茶可以解膩，搭配鴨肉料理非常適合。

地瓜菜40元



▲地瓜葉滿嫩的，地瓜葉又稱番薯葉，是旋花科番薯屬植物番薯的葉，可作為蔬菜食用。地瓜葉的營養豐富，含有豐富的膳食纖維、維生素A、C、E、K、葉酸、鐵、鈣、鎂等礦物質。

侯記鴨肉飯網友評價

「侯記鴨肉飯的鴨肉飯真的很好吃，鴨肉鮮嫩多汁，醬汁酸甜鹹香，配料豐富，非常滿意。」

「侯記鴨肉飯是高雄在地人推薦的鴨肉飯店，果然名不虛傳，鴨肉飯非常美味，值得一試。」

「侯記鴨肉飯是一家很棒的鴨肉飯店，鴨肉飯非常好吃，價格也很實惠，非常推薦。」

侯記鴨肉飯營業資訊

地址：三民區自強一路201號

營業時間：10:00–19:30

星期一休息

電話：07-282-7588



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