【新竹美食週記】一里雲村｜九里松無菜單料理，食材新鮮，家庭慶生首選！

難得家日當然要好好的慶祝生日，本次要和大家分享位於竹北和新埔交界的景觀餐廳，可以眺望整個遼闊的竹北風景，尤其是夜晚來看，可以看到燦爛燈火的車流，靜靜地欣賞塵世喧囂。

「一里雲村｜九里松無菜單料理」有寬敞明亮的空間，裝潢風格洋溢日式高雅風情，小孩尤其喜歡可以盡情在綠意盎然的松樹園裡奔跑，而且友善親子族群，這裡也很適合舉辦生日派對，不管是情侶紀念日或是家族聚餐都可以事先預約喔！

主廚的菜色會以符合季節時令的食材為主，讓人充滿期待！每一道菜品都精心製作，以獨特的口感和體驗來滿足客戶的味蕾。我們特別喜愛主菜「菲力牛小排」軟嫩甘甜的口感，小孩超愛吃；另一道主菜「干邑戰斧豬排」 水嫩的肉汁鎖在裡面，咬下的滋味相當新奇獨特！

「一里雲村｜九里松無菜單料理」停車非常方便，所以蠻多家族聚餐會選擇這裡，因為停車空間充足。

「一里雲村｜九里松無菜單料理」的裝潢充滿日式風格，可以看到亭亭玉立的松樹守護著偌大的一樓大廳。櫃台的設計也充滿禪意，彷彿漂浮著山嵐，給人視覺上一種舒服的饗宴。

「一里雲村｜九里松無菜單料理」服務人員相當親切，每一道菜色都細心解說，讓我們知道入口的食材有別具心意。

今日燉品的口感很溫潤，娃娃菜的鮮甜滋味，佐上 Q彈的螺肉和厚實的杏鮑菇，咬起來很扎實，非常溫和的湯品，相當好呵。

「季節五拚」的擺盤優美，彷彿欣賞秋季的美景，爽脆的蓮藕片吃起來酸酸甜甜的~~十分開胃！

燒烤過的雞肉串配上七味粉，微辣但是很好吃，溢滿雞肉的香甜。醃製過的小番茄，肉質細緻，咬起來很清爽，甜度適中，讓人相當喜歡！

烏骨雞肉片飄揚著醇厚的酒香，伴隨著香甜的紅棗，為味蕾奏出一場美妙的交響樂。

「今日沙拉」最喜歡佐著芥末一起品嘗的北寄貝，滿口鮮甜滋味！搭配的鮮嫩蔬菜也很好入口。

「炙燒干貝卵帶子」經過炙燒的干貝，油脂香氣與干貝的味甜交織在一起，搭配圓潤晶瑩的鮭魚卵，在口中瞬間迸開，帶來一場極致的幸福體驗。

兒子超喜歡吃~~「炙燒干貝卵帶子」~~滿臉幸福笑容！

「菲力牛小排」本身食材很鮮，所以主廚巧妙地保留住四分熟的口感，肉質軟嫩，原味吃最美味~~

也可以搭配黑胡椒和玫瑰鹽做享用！烤過的大蒜超香，更能襯托菲力的甘甜滋味。

「干邑戰斧豬排」 搭配香味濃厚的義式卡菲醬，完美展現戰斧豬排的可口油脂，細緻柔嫩的肉質，讓人一吃就愛上。搭配鮮嫩的BABY蔬菜，讓人大口滿足。

戰斧豬排外酥內嫩，肉質入口即化，而干邑的香氣為這道菜品增添了一層豐富的風味，給人陶醉的感覺。

主廚招待的鬆軟南瓜糕配上十三香椒麻堅果醬，吃起來麻辣生香，口感很有層次。

餐廳招待的生日蛋糕，貼心的寫上生日祝福，相當有過節的歡樂氣氛。

今日甜品是口感鬆綿的紅豆湯，吃起來很舒服的甜味。

冰涼的玫瑰花果茶，清新花香和水果甜味交織在一起，感受到一種輕盈的愉悅。

漸層色彩的冰拿鐵，洋溢濃郁的咖啡香氣，口感滑順好喝。

「一里雲村｜九里松無菜單料理」的料理精緻可口，每一道菜品都是一場口感和美感盛宴，讓我們在用餐的過程中充滿愉悅和滿足。

【開幕慶優惠活動】

開幕慶活動期間10/01~10/31

於九里松消費$1,680無菜單料理一客，即贈一里茶$200下午茶抵用券

※專案活動、使用餐卡/餐券消費，不適用此活動，優惠活動不得併行。

【開幕慶優惠購物】

開幕慶活動期間10/01~10/31

⓵主廚手作 十三椒麻堅果醬 (2入組) $700 (原價780)

⓶主廚手作 松露蘿蔔糕 (2入組) $580 (原價700)

⓷一里茶養生花茶 (2入組) $700 (原價780)

⓸100%冷壓印加果油260ml (2入組)$2,400 (原價3180)

【預約須知】

⓵午餐和晚餐皆提供-無菜單料理

⓶請於預約時間準時抵達，座位保留 15 分鐘，我們很期待能為您服務！

⓷若不便前來，煩請您取消預約，將座位讓給需要的人。

⓸有任何用餐需求，請填寫在備註中，謝謝您！

【用餐時間】

⓵中午餐時段為11:30至13:30 (最後入席時間為12:30)-無菜單料理

⓶下午茶時段為13:00至17:00 (最後入席時間為15:30)-下午茶

⓷無菜單料理為17:30至21:30 (最後入席時間為19:30)-無菜單料理



一里雲村官網：www.acloudvillage.com

一里雲村｜九里松無菜單料理

地址： 新竹縣新埔鎮新湖路366號

電話： 0905 637 810

預約: menushop.tw