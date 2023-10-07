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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的由來、手作DIY活動、還能品嚐特色口味爆米花，可愛又好玩的一日遊推薦

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的由來、手作DIY活動、還能品嚐特色口味爆米花，可愛又好玩的一日遊推薦

2023-10-07 10:31:41 Tin 人氣：116
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窩客好文

Tin

發表篇數：53篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 八里區

亞洲首家爆米花觀光工廠，一起來去爆米花★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

位於八里左岸的喀滋爆米花觀光工廠樂園，是亞洲首座的爆米花觀光工廠，打造成美事小鎮的風格，從認識爆米花的歷史由來開始，品嚐特色爆米花口味，體驗影音互動遊戲，到動手DIY手作創意爆米花冰淇淋和爆米花手鍊～這裡好吃好拍又好好玩，親子同樂一日遊來這非常適合

卡滋爆米花觀光工廠

地址: 新北市八里區觀海大道171

營業時間: 平日10:30-17:30；假日10:30-18:30 (週二公休)

收費方式: 每人$250門票，包括$50抵用券 (90cm以下免費入園)

停車: 週邊收費停車場或路邊停車格

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

商品部免購票就能入內參觀購買喔!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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購票每人$250，入場券包括導覽解說、DIY活動體驗和$50全館抵用券

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

入場有分時段，每半小時一梯次，當梯次額滿就順延至下一梯次，有計畫的人可以提早從網路先預約時段

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

付費爆米花裝$50，也可以直接用券折抵哦！

導覽活動

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

 

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會先由爆米花哥哥帶著大家認識爆米花的由來和故事!

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有許多可愛場景在導覽時可以順便拍照

特色爆米花品嚐時間

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DIY手作活動和體感互動遊戲

 

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爆米花生產過程認識

 

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飛天爆米花體驗 ($50買爆米花粒玩，會贈送一包爆米花)

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官方資訊和交通訊息

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★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

這裡前往交通工具很多，很適合八里一日遊行程安排

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最可愛拍照牆就是這裡，超美拍的繽紛打卡點

★ 新北親子景點★ 卡滋爆米花觀光工廠樂園，導覽參觀爆米花的

目前有萬聖節期間限定活動到10/31，有限定入園禮、特色DIY活動和場館佈置喔！

觀光工廠位於八里左岸，八里沙雕展現正展出中，活動到10/17！也可以一起安排順遊去拍拍照📷

卡滋爆米花觀光工廠

地址: 新北市八里區觀海大道171

營業時間: 平日10:30-17:30；假日10:30-18:30 (週二公休)

收費方式: 每人$250門票，包括$50抵用券 (90cm以下免費入園)

停車: 週邊收費停車場或路邊停車格

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