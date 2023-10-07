浮洲美食|巷弄中的烘焙香，遇見吃不胖的「生吐司」!

前些日子在網路上看到有鄉民分享了一些最近吃的美食，

而其中有一樣~令胖達我非常的有興趣!!

那就是曾經紅極一時的「生吐司」，

看到鄉民分享吃下的口感，直接讓我想趕一趕過去未曾搭上的熱潮!

透過鄉民分享的資訊~胖達來到了板橋浮洲火車站附近尋找這番美味啦~!

走出火車站後，需要先右轉然後直直往前走，

約步行3~5分鐘會看見一間全家門市，

再往右轉走幾步後就可以到這家飄出烘焙香的「街角甜心&歐巴」囉!

街角甜心&歐巴

走到巷子裡面就可以看見店家外面會放著小攤車與小黑板寫著商品，

外觀有著簡單的木頭裝潢，結合起來帶一點童趣風，

內部則整體非常清晰明亮，有溫暖小店的感覺呢!

街角甜心&歐巴 經營理念

適逢人潮不多~胖達跟門市人員也隨意地聊起來，

畢竟胖達也是滿好奇用麵糰做起來的麵包或吐司怎麼可以吃出健康?

感覺好矛盾阿~~!!

後來服務人員細心地跟我講解了~他們的麵團有採用「老麵」，

經老麵再發酵做成的吐司與麵包，

裡面就會富含「抗性澱粉」，來阻礙吸收，

並在其他的原物料的使用上搭配著「低油」、「低糖」、「低鹽」

就形成了低GI的食品囉!讓吃到的每一位消費者不會有過多的負擔，

可以比坊間買到的麵包熱量少1/2~1/3呢。

跟胖達介紹的門市人員甚至自己體驗了一個月，

體脂肪居然還默默地降了1%!

街角甜心&歐巴 菜單

街角甜心&歐巴現場主要有提供「生吐司」、「日式軟歐包」、

「果醬三明治」、「輕乳酪蛋糕」、「義大利麵」、

「帕尼尼三明治」、「濃湯」「飲品」等。

胖達在現場有點了「原味生吐司厚片」、「日式軟歐包-義式口味」

與「原味輕乳酪蛋糕」來嘗鮮看看~~

街角甜心&歐巴 原味生吐司厚片

生（在日語是入口即化、 很綿密、手撕吃）

吐司在放退冰後跟會剛出爐的狀態一樣柔軟喔!

在店內可以選擇直接吃或者在稍微加熱烘烤再吃，

最後胖達是選擇了再稍微烤過後再吃~

經烘烤後的生吐司，入口外皮會帶有一點點的酥脆感，

而內層吐司體的部分依舊柔軟；

特別的是再多咀嚼幾口~漸漸的會生出甜味帶有回甘感。

後來服務人員也有跟我解釋~這是因為麵團主要有使用老麵，

經過與我們唾液的澱粉酶產生的反應轉成麥芽糖達到生津的效果會特別明顯，

而且吃多也有不會脹氣的好處。

胖達當天品嘗完，決定在店內另選購了一條「可可生吐司」，

裡面的可可是用選用法芙娜公司所生產的喔!

可可含量達 50-60%~! 一打開外包裝就可以聞到超香的可可風味。

街角甜心&歐巴 日式軟歐包-義式

一烤出來的軟歐包，義式風的鹹香味不脛而走地直撲而來。

一開始胖達以為這軟歐包會像貝果一樣吃起來扎實且有一定的硬度。

但其實跟我想得一點都不一樣!!直接手撕就開還有拉絲的效果!!

入口超軟又綿，鹹香的風味也很足，但不會因為這鹹而導致了膩，

比較像是義式香料從氣味上飄逸入鼻，而乳酪的餡料由口而入，

而非單純的義式風味在舌尖上殘留的死鹹，

兩者在口感上有很不錯的層次搭配。

街角甜心&歐巴 輕乳酪蛋糕-原味

一開始胖達在看輕乳酪蛋糕的時候，服務人員也幫胖達介紹了起來，

普遍坊間的輕乳酪蛋糕成分會由30~50%的麵粉其餘則是乳酪、牛奶、水等；

而他們所採用的則是「不加任何一滴水」

且只有10%的麵粉其餘則是90%的鮮奶&乳酪等。

胖達在現場吃的時候有經過一段時間的退冰，

吃起來綿密香味濃郁並有著一絲空氣感且吃起來有牛奶的微甜，

不同以往吃到的輕乳酪會有微酸的風味。

胖達當天還有購買一整條輕乳酪蛋糕在家裡冰凍後再切來吃，

沒想到入口會轉而呈現冰淇淋的冰霜口感!

(冷凍後直接切來食用)

街角甜心&歐巴 相關資訊

街角甜心&歐巴的主廚，當時年僅13歲便前往日本學習道地的日式烘焙技術，

並於16歲到了法國藍帶學院繼續深造!而隨著時間的發展，

最後決定回來台灣深耕經營，把健康的理念可以落實在我們吃的每一口中。

雖然在低調的巷子裡面真的不容易發現，

所以胖達一定要幫低調的主廚分享分享他精心研究的各式麵包與吐司們啦!!

揪一波手刀買起來!!

以下是胖達整理的懶人包喔! 送給大家連去看看囉!~~

店名:街角甜心&歐巴

地址:新北市板橋區龍興街71巷10號1樓

電話:02-2275-1991

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