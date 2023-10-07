【阿布潘水產】中台灣最夯的築地海鮮超市！最新鮮的秋蟹聚集地！還有多款海鮮食材及熟食和壽司等外帶美食！

台中北屯美食「阿布潘水產」，說到台中最夯的海鮮超市肯定就是這一間！在這之前我就已經造訪了好幾次，不時會來購買海鮮食材或是熟食及壽司回家享用！這回是把握短短的秋蟹季，來這邊品嚐肥美的螃蟹和蟹膏！不用特地跑去漁港，來這裡就有新鮮的活體螃蟹讓你帶走！而且價格透明，交通便利又設有免費停車場！饕客來這邊肯定可以一站式滿足！文章內有店家地址、電話、營業時間、官方網站等資訊供參考！

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▲「阿布潘水產」在台中開業多年，因為我哥嫂家就住在附近，所以在他們剛開業時我們就常常來捧場，也一直都習慣在這邊購買海鮮食材和熟食料理！現在他們規模越來越大，已經站穩台中海鮮超市的龍頭了，很替他們開心👍

▲「阿布潘水產」設有免費停車場方便停車，第一個停車場距離賣場比較近，通常很快就會被停滿！所以在店家對面還設有第二個停車場～過個馬路就可以到～還是很方便！

▲在「阿布潘水產」門口處的左手邊有現撈的海鮮，每天進貨的海鮮品項都不固定，但保證都很新鮮👌

▲我們造訪這天有馬祖牡蠣、東石老蚵、東石鮮蚵、鳳螺、蛤蜊、泰國蝦！我們家最常買的就是他們家的泰國蝦～想買活跳跳的新鮮泰國蝦～來這邊準沒錯啦✌️

▲很羨慕台中人買海鮮不需要特別跑到漁港！只要到「阿布潘水產」就可以一次買齊，而且重點是這邊的價格很透明，超市內環境也很乾淨，室內空氣流通不悶熱，感覺很像是在吹冷氣，逛得很舒服🤗

【阿布潘假日海鮮市集】

▲「阿布潘水產」於每週五、六、日會在店門口的右側設有海鮮市集，在這裡可以買到店家料理好的海鮮餐點，而且還會不定期換新菜色！

▲我們這天是週六中午前來，有酥炸軟殼蟹、現蒸松葉蟹腳、現蒸花蟹、現烤鱈場蟹腳、蒲燒鰻魚串、英式炸魚排﹐酥炸劍蝦等品項！現買現吃很方便☺️

【阿布潘店內環境及活體海鮮】

▲每年的10至11月是吃蟹的最佳時機！往常我們都要特地跑漁港～貨比三家買螃蟹！來到「阿布潘水產」買螃蟹～老闆經常大特惠～價格甚至會比漁港還要低～所以不用猶豫～來這邊看到喜歡的就直接買了👌

▲處女蟳、沙公、紅蟳、麵包蟹、鱈場蟹、馬祖牡蠣、大水姑娘、波士頓龍蝦等海鮮～每一隻都是活跳跳的！但因為海鮮為時價～所以價格皆已現場公告為主唷！

▲這特大的波士頓龍蝦～尺寸好驚人啊～光看他的活動力和體型就知道這肉質肯定讚啦🤣

▲店家還有提供代殺服務，像我這種不會處理螃蟹的人，有這服務真的是很貼心耶👍

▲店家也有販售一些剛死掉的海鮮，價格會比活體便宜一些，想要撿便宜也可以挑這一區！但買了以後就是要盡快吃完唷👌

▲鮮魚區買滿1500元即可享有免費真空的服務！可以多買一些回家囤冰箱，想吃的時候再解凍料理！

▲冷藏櫃內的海鮮品項也不少，有高品質蘭花蟹、松葉蟹腳、熟凍爆蛋紅蟳以及前陣子超夯的大王巨足蟲！

▲還有這款超夯的生醃螃蟹～有分母蟹和公蟹兩種！有看韓劇的朋友肯定都知道韓國人超愛吃～這生醃螃蟹可以拌飯～也可以包著海苔一起享用唷！

▲冷凍區的品項很多～還有很多的火鍋料和火鍋肉片～都可以在這邊一站式滿足！

▲必須要來掃貨的還有他們的熟食區！店家提供多款開胃小菜、壽司、手捲、熟食等品項，可以直接帶出門野餐，也可以買回家幫餐桌加菜！

▲現在是秋蟹季，熟食區也提供多款螃蟹料理！對於我這種不太會料理螃蟹的人來說，買這種料理好的炒螃蟹及手抓海鮮最方便啦✌️

▲他們還有生魚片區，這一區也是擠了滿滿的客人，超級熱門！有看到喜歡的要趕快下手！

▲建議大家來買海鮮食材可以自備保冷袋！如果沒有自備，店家也有額外販售喔！

【螃蟹處理教學影片】

▲「阿布潘水產」還貼心拍攝的YouTube影片，教大家如何自己在家適用沙公、沙母、紅蟳、處女蟳、花蟹、三點蟹)

🍳料理步驟如下：

🔹先以刷子將螃蟹外殼仔細刷洗乾淨(記得戴手套喔！)

🔹剪去腹蓋

🔹剪刀從嘴巴插入撐開蟹殼

🔹去除胃囊、心臟

🔹將嘴巴部分剪去

🔹將兩側鰓剪掉 修剪蟹殼以方便實用。

⚠注意事項⚠

♦處理海鮮前請務必要戴上手套保護自己喔！以免感染恐怖的海洋弧菌(致死率高達九成)

♦螃蟹的腮、心臟、胃袋及嘴巴都不能食用，務必要去除乾淨。

♦去除內臟後，以小水量小心沖洗，防止蟹膏被大水沖掉。

♦蒸煮時間視螃蟹大小而定，師傅提供小秘訣，在購買時可記下螃蟹重量，100g蒸1分半，以此類推。

♦以電鍋料理螃蟹時，務必等水滾後再放入，才不會讓烹煮時間過久讓肉質變老。

【阿布潘水產｜螃蟹控的天堂】

▲螃蟹控每年最期待的秋蟹季來啦！秋蟹季就是這麼浮誇啦！「阿布潘水產」除了有賣活體的螃蟹，也會有一些熟食的螃蟹料理可以直接買回家！

【清蒸螃蟹三吃】

▲清蒸螃蟹三吃可以說是入門的基本款！通常買螃蟹回家的朋友～有八成都是用清蒸的方式料理～因為這樣的料理方式最簡單～也最能吃到螃蟹鮮美的甜味！

▲將螃蟹頗開～可以看到裡面有滿滿的蟹膏和蟹黃～看起來就很誘人啊😍

▲你想到的螃蟹「阿布潘水產」這裡都有！只是螃蟹的數量有限，螃蟹季時饕客們瘋搶．很快就會銷售一空！

【黑胡椒螃蟹】

▲黑胡椒螃蟹相當重口味～不但下飯也很適合配酒（未滿18歲請勿飲酒）！

【手抓海鮮（美式香辣蟹）】

▲這一道手抓海鮮（美式香辣蟹）也是熟食區的熱賣品項！除了螃蟹以外還有一些蔬菜點綴，搭配著玉米、紅蘿蔔、馬鈴薯和花椰菜一起享用，特別清爽解膩！

【黃金軟殼蟹】

▲黃金軟殼蟹我們在假日海鮮市集有吃到！酥脆的軟殼蟹很ㄘㄨㄚˋ嘴～很適合配杯啤酒當下酒菜阿（喝酒不開車，開車不喝酒）！

【蟹膏炒飯】

▲蟹膏炒飯口感粒粒分明～還可以吃到濃郁的蟹膏香氣～

【蟹黃螃蟹粥】

▲蟹黃螃蟹粥把所有的精華都融入粥裡面！光吃粥就可以吃到滿滿的鮮味！超讚！

【鱈場蟹火鍋】

▲這浮誇的鱈場蟹火鍋～可以買回家自己料理～裡面的所有火鍋配料都是阿布潘販售的唷！必須要說他們的火鍋料還蠻特別的～是外面火鍋店不會出現的高品質食材！

【韓式生醃螃蟹】

▲這陣子我老公追韓劇，就跟我說他看韓國人很愛吃生醃螃蟹，讓他也很想飛韓國吃吃看！是說阿布潘也有賣～可以買回家自己配飯或包海苔吃～免出國也能輕鬆享用！

【奶油鱈場蟹腳】

▲奶油鱈場蟹腳加了主廚特製的醬料，再經過炙燒，變得更美味好吃！鱈場蟹的鮮味都還保留其中～真的很不得了～我超愛阿🥰

【薑悶沙茶蟹】

▲這道薑悶沙茶蟹很值得買！我們自己回家前也外帶了一碗！這螃蟹炒得很入味，而且肉質也很新鮮，一大碗才賣399元真的很超值阿！

整體來說，這間「阿布潘水產」設有免費停車場很方便，海鮮食材和熟食的品項豐富多元，重點是價格都很透明！店裡的活體海鮮、火鍋配料、中秋烤肉串、壽司、生魚片等產品，我們都回購了無數次！肯定是我們家最常光顧的海鮮超市啦！現在秋蟹季隆重登場～推出多款活體螃蟹還有熟食的螃蟹料理～新鮮美味又好吃～螃蟹控肯定要來買爆阿👍

※ 海鮮為時價，活動資訊或價格有任何異動，以店家現場公告為主 ※

***本文感謝”阿布潘水產”邀約,內文為真實感受分享***

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