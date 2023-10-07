日伴洋食｜台中勤美草悟道日式深夜咖哩，超狂邪惡爆漿起司一吃就愛! - 肉依小姐吃什麼

愛吃咖哩的咖哩控們有福啦，最近發現這家很喜歡的【日伴洋食】，隱身在台中勤美旁的巷弄當中，在有如日劇深夜食堂的環境中，堅持以咖哩粉及蔬果下去親手燉煮咖哩醬，端出一碗碗手工用心熬煮的咖哩飯，除了最經典的炸豬排咖哩飯，還有炸蝦、起司等多款創意風味，重要的是最低只要140元就能吃到，不用花大錢就能夠吃好吃飽!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【日伴洋食】位於台中市西區中興四巷，鄰近草悟道和秦美商圈旁巷，店面外觀以木頭材質為主要設計，在昏黃的吊燈照亮下很有日式氛圍，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【日伴洋食】用餐環境小巧溫馨，走的是日式的木製老宅風格，內用區結合半開放式廚房，分為多人座位區及吧檯座位，裝潢充滿濃濃的日本風情裝潢~

▼【日伴洋食】同時也是寵物友善的餐廳，幸運的話可以看到可愛的店狗呦!

▼【日伴洋食】採取自助式用餐模式，提供白開水、餐具、置物籃可自行取用，內用不收取服務費。

菜單

【日伴洋食】以手工熬煮的咖哩飯為主打，搭配豬排、炸蝦、起司、可樂餅等食材，每份咖哩飯都會附贈一顆太陽蛋，也有提供單點和套餐可點選。

餐點介紹

黃金里肌豬排厚切咖哩飯 💰210元 (+黃金炸蝦💰110元)

▼黃金里肌豬排厚切咖哩飯CP值很可以，肉量給料大方，整整給了五片厚切炸豬排，炸至香酥脆口的厚切豬排，肉質軟嫩紮實很好咬，再搭配半熟太陽蛋和時蔬點綴好營養。

▼咖哩醬以咖哩粉、辛香料及蔬果炒製再燉煮，風味是屬於濃厚咖哩路線，帶有蔬果的酸甜風味，微微辣度也讓香氣更有層次。

▼推薦可以再加點黃金炸蝦更豐富，咬起來卡滋卡滋不會皮肉分離，蝦肉的彈牙口感好好吃~

爆漿起司豚肉咖哩飯 💰200 元

▼起司控會愛的爆漿起司豚肉咖哩飯，在白飯頂頭淋上咖哩和起司兩款醬料，直接讓香濃指數加倍，起司的鹹香與奶香很有畫龍點睛的效果，還能吃到軟嫩帶點口感的燉豬肉，伴隨溫泉蛋的金黃蛋液享用，邪惡又滑順的風味實在太過癮啦!

A套餐 可樂餅/薯條＋紅茶/味噌湯💰89元

B套餐 唐揚雞＋紅茶/味噌湯💰109元

▼看似平凡的薯條意外的很厲害欸，細細的尺寸涮嘴又好吃，可以沾著咖哩吃會更夠味。

▼味噌湯喝起來不會過鹹，簡簡單單暖心又暖胃~

▼外皮香脆不油膩的炸唐揚雞，肉質軟嫩不乾柴，趁熱咬下還會爆出香甜肉汁~

▼套餐的紅茶容量蠻大杯的，微甜滋味相當解渴。

用餐心得

宛如日劇當中神秘的深夜廚房，隱身在台中勤美巷弄中的【日伴洋食 】，從外觀到餐點都能讓人感受滿滿溫度，除了香濃的咖哩讓人忍不住吃光光，配料和主食的表現也很不錯，同時融合創意元素打造多變風味，這家已列入我個人的再訪清單!

店家資訊

日伴洋食

粉絲團：日伴洋食 FB

地址：台中市西區中興四巷15號

電話：0970-390-096

營業時間：17:00~21:30(週一休)

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