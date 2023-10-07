【桃園食記】美樂地我家小館 - 龍潭平價客家快炒，用餐空間舒適附超大停車場

相信住在龍潭平鎮的朋友一定對這間美樂地我家小館不陌生，這間店在當地已開業蠻長一段時間，在google評論有近3千則評論4.2顆星好評，用餐時段更是常客滿，餐廳主打平價客家快炒，菜色總類多，用餐空間寬闊舒適，並附有大型停車場，很適合團體或家庭聚餐。

▲美樂地位在龍潭中正路上，上方有明顯紅色招牌。

▲過了大門再往下開一點即可看到餐廳特約停車場，這停車場也太大了吧！

▲餐廳內的用餐空間明亮寬敞，有適合團體的圓桌和四人小方桌，符合各種客群需求。

▲美樂地我家小館菜單：大拇指圖示為餐廳招牌菜，有小份中份可選。

▲餐前先來喝杯熱茶，茶蠻香的喝完可回沖。

▲鐵板豆腐 240元：內有機蛋豆腐、香菇、紅蘿蔔、四季豆和瘦肉等配料。

▲這道菜的醬汁和鍋氣是重點，豆腐形狀完整，入口中馬上化掉，瘦肉的肉質也不錯。

▲客家炒牛肉(小) 260元：使用薑絲與牛肉爆香，整體牛肉份量給得很多，肉質也很軟嫩不會乾柴。

▲鮮菇蠔油牛肉(小) 180元：這道菜也是滿滿的牛肉，使用蠔油與菇類、彩椒一起入菜，有濃濃的蠔油香氣超下飯的！

▲炒山蘇(小) 180元：山蘇使用小魚乾和辣椒一起拌炒，辣度是微辣程度，調味不算重所以山蘇的野菜味很明顯。

▲這次三個大人兩個小朋友點了四道菜剛剛好。

雞蛋糕短評：餐廳有提供大型停車場，用餐空間寬廣新穎，廁所非常乾淨完全市百貨公司等級，菜色多樣有水準，鐵板豆腐醬汁非常夠味，客家炒牛肉也很下飯，整體用餐體驗很滿意。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★☆

CP值★★★★



美樂地我家小館美食資訊：

地址：桃園市龍潭區中正路590-1號

電話：034709801

官網：美樂地我家小館

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:00 (周三、周四公休)

停車場：有

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：無



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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