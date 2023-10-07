試營運就生意好到忙不過來的【虎尾鵝肉美食推薦｜偶鵝嚐嚐虎尾店】開幕倒數，文青風格的用餐環境大熱天來吃也不怕，想知道有哪些是饕客必點的推薦美味嗎？

▼在新北、桃園、嘉義、澎湖開了4間分店的〝偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店〞，終於等到虎尾總店開始試營運囉！



雲林養鵝場起家、每天新鮮溫體直送的美味鵝肉，無論是鹹水或煙燻風味都值得一吃。

就算是平日中午的客人也很多，所以內用座位一位難求，有的時候就連電話都打不進來，生意也太好了吧！





▼脂肪含量低的鵝肉最適合炎炎夏日，肉質鮮嫩吃起來不油膩，還有鵝肉便當可以選擇。

偶鵝嚐嚐 鵝肉專賣店 虎尾總店

營業時間：11:00～14:00、17:00～20:00

（周四公休）

電話：05-6329288

地址：雲林縣虎尾鎮成德街102號

粉專：www.facebook.com/profile.php?id=61550354077164

線上預訂：https://lin.ee/83fb5So

【偶鵝嚐嚐虎尾總店】就位於光復路旁的成德街上，鄰近平和國小和虎尾鎮公所。



▼有別於其他的鵝肉小吃攤，文青風格的用餐環境寬敞、明亮、舒適又有設計感，價位卻是親民的銅板價。

這裡的餐點都是現點現煮，第一次來吃【偶鵝嚐嚐】也不知道該點些什麼，所以特地請店家推薦菜色。



▼第一個推薦的，當然非「招牌嫩鹹水鵝」莫屬。

招牌嫩鹹水鵝

1~2人份 NT$200元

3~4人份 NT$350元

【偶鵝嚐嚐】嚴選自家養殖、95~100天肉質最佳的白羅曼鵝新鮮溫體直送，熬煮上也特別下過功夫，才能呈現鮮嫩肉質、Q彈外皮的口感。



我個人建議不用沾醬料，原汁原味的鵝肉就好好吃，沾了反而覺得有點多了。

偶鵝嚐嚐

NT$65元

▲▼接著上菜的是「偶鵝嚐嚐」，都直接拿店名當菜名了，這不是招牌那什麼才是招牌。



白飯上頭滿滿都是切成丁狀的糖燻鵝肉，它是店家以特殊工法去製作，外表呈現金黃咖啡色，吃起來肉質不乾柴，還帶有烤香香氣。

▲搭配半熟的鵝油黃金荷包蛋，蛋液包裹著飯粒吃起來更順口。



▼雖然我們的偶鵝嚐嚐已經有鵝油黃金荷包蛋，可是這「限量炸鵝蛋」如果還有，絕對要點上一顆嚐嚐。



限量炸鵝蛋

NT$50元

▲同樣是半熟的炸鵝蛋，療癒的蛋液包裹著飯粒，味道吃起來鮮美甘甜，這也太好吃了吧！



難怪在google評價上，每個吃過的人都大推。

▼金黃色的「香蔥鵝油乾拌麵線」看上去雖然很美，不過味道吃起來就淡了些。



這個時候就適合搭配他們家的辣醬，少少地就非常夠味、不用加太多，而且這樣也可以同時吃得到麵線本身的風味。

香蔥鵝油乾拌麵線

NT$40元

▼通常小菜點「桂竹筍」都是為了解膩，這裡的鵝肉飯雖然不油膩，不過爽脆的口感還是會讓人一口接一口停不下來。



難怪會是他們家熱銷的招牌小菜啊~

桂竹筍

NT$50元

▼其中，最令人意外的推薦菜色，莫過於這道「麻辣鴨血」了，台灣人對麻辣鴨血的喜愛程度，就連鵝肉店都能吃得到了XD~



也不知道是因為這上面的香菜，還是麻辣鴨血的配方，他們家的鴨血吃起來非常香，辣度夠卻不嗆、不死鹹，超好吃的啦~

麻辣鴨血

NT$50元





愛吃不愛吃麻辣鴨血的絕對要給它點起來！



▼湯品的部分則是推薦鵝丸湯和鵝肉湯，我個人特別喜歡鮮甘的「鵝丸湯」，咬下去的口感也蠻嫩，好好喝喔~

鵝丸湯

NT$40元

鵝肉湯

NT$70元

▲滿滿一碗糖燻鵝肉的「鵝肉湯」也非常料多實在耶！



店家推薦的餐點真的是好吃得沒話說，尤其是「招牌嫩鹹水鵝」、「偶鵝嚐嚐」、「限量炸鵝蛋」、「麻辣鴨血」、「鵝丸湯」我更喜歡。

試營運期間內用85折外帶9折之後，緊接著就是9/29-10/1開幕活動倒數，每個月5號還有限量100份的免費鵝肉飯可以吃一餐喔！

*部分圖片擷取自 偶鵝嚐嚐虎尾店 粉專

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