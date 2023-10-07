中秋咖啡禮盒推薦～開箱中秋收到的咖啡禮盒，真的顏值高又好喝！想找暖心又暖胃的中秋咖啡禮盒就找歐客佬！





中秋連假結束

馬上又迎接了國慶的四天連假

真的是太幸福啦～

不過中秋連假四處烤肉真的累壞了

所以國慶這四天決定第一天就拿來讓自己休息一下

在沙發上當個一整天的快樂馬鈴薯

順便來寫一下中秋節收到的咖啡禮盒開箱文！

這是回親戚家烤肉的時候，親戚送給我們的～

因為我跟我老公都是標準上班族

每天都要依賴咖啡因才能順利工作

所以親戚看到這個禮盒就買來送給我們了～

不得不說！

這個禮盒的設計真的是太美！

仔細看發現居然是來自歐客佬的中秋咖啡禮盒！

前陣子才剛開箱過他們的大藝術家系列的掛耳咖啡禮盒

沒想到因緣際會下又與歐客佬重逢了～

其實不僅僅是中秋禮盒

我覺得平時拿來送禮也很可以！

（只是聽說中秋節買優惠比較划算啦～）

幾何圖的設計很有獨特的風格

包裝的材質也非常有質感

紙袋跟禮盒也是一對的！

真的是儀式感滿滿～

一打開真的有驚艷到我！！！！

因為裡面居然有手沖壺跟掛耳專用杯！

真的是太驚喜了～

平時我沖掛耳咖啡其實都是胡亂加熱水

現在有了手沖壺可以更加講究了！

這個禮盒真的很適合送給平常有在喝咖啡的人

或是對手沖咖啡有興趣想入門的人

有手沖壺跟掛耳專用杯真的是太貼心～

是個相當有質感的簡易手沖壺

細長的濾嘴更方便我們能夠均勻地讓咖啡粉浸泡在熱水中！

至於掛耳咖啡專用杯

上面則是有許多不同的刻度

可以依照想要沖泡的飲品來做水量的調整

不會再像以前一樣都是憑感覺在加熱水

這樣沖起掛耳咖啡也會更好喝～

用了手沖壺讓水流更細更均勻～

也讓咖啡的風味能夠被更完整的萃取出來～

雖然是簡單快速的掛耳咖啡

但儀式感還是得滿滿滿！

用手沖壺注水的時候

也會突然覺得心情很平靜

好像一切的繁忙與雜亂的思緒

都隨著熱水緩慢的注入咖啡而消逝

取而代之的是一個悠閒平靜的心境～

這就是手沖的魔力嗎！

有機會的話真的好想學個道道地地的手沖咖啡～

誇獎完手沖壺的優點

接下來說說掛耳咖啡的心得吧！

其實歐客佬的咖啡禮盒也是在各大咖啡禮盒推薦清單裡榜上有名

歐客佬的掛耳咖啡不僅風味非常豐富

還喝的到來自世界各地的冠軍咖啡

一個禮盒就能讓你喝到許多不同品種的咖啡風味

讓喜愛喝咖啡的人都愛不釋手

過年過節想送掛耳咖啡禮盒真心推薦歐客佬！

不僅種類豐富又順口基本上就算隨便拿一包起來喝都不會踩雷

而且在網路上搜尋中秋咖啡禮盒推薦也有一堆人都在討論～

我個人覺得能夠在中秋節收到

這麼美麗又這麼好喝的中秋咖啡禮盒

真的是太感動了～

如果大家平時想要送給親朋好友或是主管、客戶

也都超級推薦哦～

下面網址是我後來找到的網址

提供給大家做參考～



中秋咖啡禮盒推薦～歐客佬手沖饗宴精品掛耳套組