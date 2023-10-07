中秋咖啡禮盒推薦～開箱中秋收到的咖啡禮盒，真的顏值高又好喝！想找暖心又暖胃的中秋咖啡禮盒就找歐客佬！

中秋連假結束
馬上又迎接了國慶的四天連假
真的是太幸福啦～
不過中秋連假四處烤肉真的累壞了
所以國慶這四天決定第一天就拿來讓自己休息一下
在沙發上當個一整天的快樂馬鈴薯
順便來寫一下中秋節收到的咖啡禮盒開箱文！
這是回親戚家烤肉的時候，親戚送給我們的～
因為我跟我老公都是標準上班族
每天都要依賴咖啡因才能順利工作
所以親戚看到這個禮盒就買來送給我們了～
不得不說！
這個禮盒的設計真的是太美！
仔細看發現居然是來自歐客佬的中秋咖啡禮盒！
前陣子才剛開箱過他們的大藝術家系列的掛耳咖啡禮盒
沒想到因緣際會下又與歐客佬重逢了～
其實不僅僅是中秋禮盒
我覺得平時拿來送禮也很可以！
（只是聽說中秋節買優惠比較划算啦～）
幾何圖的設計很有獨特的風格
包裝的材質也非常有質感
紙袋跟禮盒也是一對的！
真的是儀式感滿滿～
一打開真的有驚艷到我！！！！
因為裡面居然有手沖壺跟掛耳專用杯！
真的是太驚喜了～
平時我沖掛耳咖啡其實都是胡亂加熱水
現在有了手沖壺可以更加講究了！
這個禮盒真的很適合送給平常有在喝咖啡的人
或是對手沖咖啡有興趣想入門的人
有手沖壺跟掛耳專用杯真的是太貼心～
是個相當有質感的簡易手沖壺
細長的濾嘴更方便我們能夠均勻地讓咖啡粉浸泡在熱水中！
至於掛耳咖啡專用杯
上面則是有許多不同的刻度
可以依照想要沖泡的飲品來做水量的調整
不會再像以前一樣都是憑感覺在加熱水
這樣沖起掛耳咖啡也會更好喝～
用了手沖壺讓水流更細更均勻～
也讓咖啡的風味能夠被更完整的萃取出來～
雖然是簡單快速的掛耳咖啡
但儀式感還是得滿滿滿！
用手沖壺注水的時候
也會突然覺得心情很平靜
好像一切的繁忙與雜亂的思緒
都隨著熱水緩慢的注入咖啡而消逝
取而代之的是一個悠閒平靜的心境～
這就是手沖的魔力嗎！
有機會的話真的好想學個道道地地的手沖咖啡～
誇獎完手沖壺的優點
接下來說說掛耳咖啡的心得吧！
其實歐客佬的咖啡禮盒也是在各大咖啡禮盒推薦清單裡榜上有名
歐客佬的掛耳咖啡不僅風味非常豐富
還喝的到來自世界各地的冠軍咖啡
一個禮盒就能讓你喝到許多不同品種的咖啡風味
讓喜愛喝咖啡的人都愛不釋手
過年過節想送掛耳咖啡禮盒真心推薦歐客佬！
不僅種類豐富又順口基本上就算隨便拿一包起來喝都不會踩雷
而且在網路上搜尋中秋咖啡禮盒推薦也有一堆人都在討論～
我個人覺得能夠在中秋節收到
這麼美麗又這麼好喝的中秋咖啡禮盒
真的是太感動了～
如果大家平時想要送給親朋好友或是主管、客戶
也都超級推薦哦～
下面網址是我後來找到的網址
提供給大家做參考～
中秋咖啡禮盒推薦～歐客佬手沖饗宴精品掛耳套組