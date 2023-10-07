【新竹】千八料亭八海宴，來看一年一度的新竹風箏節，再到活海鮮餐廳品嚐佳餚，完美的一天。生猛活跳的各式海產，價格清楚標示，不怕當冤大頭，廚藝料理有水準，道道美味。還有海景大包廂，不論家庭聚餐、朋友聚會、

【新竹。千八料亭八海宴】

地址：新竹市北區南寮街116號

電話：03-5365522

營業：11:30-14:00/17:00-21:00

粉絲頁：千八料亭八海宴

期盼已久的新竹風箏節

終於再次舉辦啦

南寮漁港再現久違的人潮與車潮

大人帶著小孩來欣賞風箏秀

不論白天或晚上都很精彩

想打牙祭也有不錯的餐廳唷

【2023新竹市國際風箏節】

原訂在9/2、9/3兩天舉辦

但因為颱風關係而延期到這個周末

感謝老天爺賞了個好天氣

一整個就是"熱"

但也因此風箏節活動很圓滿

今年以『海想來』為主題

所以"海洋生物"造型風箏為主要元素

海豚、旗魚、石斑魚、曼波魚、鯊魚等



還有全球最大的"鯨魚"風箏

入夜後也有LED夜光風箏

讓南寮漁港的天空熱鬧非凡

凡除了欣賞風箏秀

一旁的南寮漁港的港灣也很美

周邊不乏許多希臘元素的景觀

很適合拍照抹殺底片

【南寮旅客服務中心】

因周邊設施還未修繕完畢

所以暫未開放

不然眼前應該會是滿滿的小朋友

在戲水、溜滑梯和玩沙的情景

滿足了玩樂的需求

"吃"當然也是很重要的一環

在『波光市集』有琳瑯滿目的小吃

相信可以滿足大家的味蕾

不過因為風箏節的關係

每個攤位的生意也是強強滾

想嚐美食要有等候的心理準備

好在出發之前

我們已經有先做功課

先預訂在附近的海鮮餐廳

這樣就可以吹冷氣享受美食

不用滿頭大汗的吃東西

東西向快速道路接南寮段打通

讓今年的車潮分散一部份

不會全部堵在東大路

而快速道路直接就能接到南寮漁港

真的是方便很多

對了，今天要來分享的餐廳

在快速道路進入漁港前的這個入口

左轉就可抵達(周末禁行左轉唷)

【千八料亭 八海宴】

店名取的好饒舌喔(哈~)

如果沒記錯，前身是"老漁港餐廳"

現在則由『千八料亭』接手

這個團隊是"頭份"來的知名日料餐廳

雖然頭份店座落在微偏僻的田野間

但好手藝可是佳評如潮呢

現在不用往頭份跑

在南寮就能品嚐到店家的好手藝

著實讓我非常的期待呢！

店家門前白線內和前方

可以停放車輛

或是停放在南寮漁港內停車場

步行過來也不會太遠

(距遊客服務中心約3分鐘)

一樓挑高的環境寬敞明亮

走道空間也很充裕

看得出來店家沒有為了桌席數

而犧牲該有的用餐舒適性

而且冷氣很涼爽

炎炎夏日用餐起來才爽快啊

靠近窗戶的一側設有用餐區

有多張圓型餐桌

在一樓用餐沒有基本消費的現制

即便點一份炒飯也沒問題

所以不論個人、情侶、家庭

都可以放心進來用餐啦

櫃台旁有大型飲料櫃

裡頭有各式茶品、酒水、飲料

(喝酒不開車、開車不喝酒)





還有這種知名手搖飲的飲料





千八料亭使用"電子點餐"

入座後會給一個QRCode條碼

掃描後就可以點餐

點好餐點後記得要按"送出"

不然就算等到天荒地老

桌上也是空空如也啦(哈~)

【生猛海鮮展示區】

鄰近漁港的海鮮餐廳

主打的莫過於最新鮮的各式海產囉

既然要"新鮮"

生龍活虎的活跳跳食材最"青"

活跳跳的海鮮種類選擇並不少

牛奶貝、玉米貝、瀨尿蝦、大明蝦

大沙公、沙母、三點蟹

馬祖鮮蚵、馬祖角螺

少見的"本土犀牛(海戰車/蟬蝦)"

南非鮑魚、九孔鮑、蠑螺

甚至還有龍蝦(水姑娘)、波士頓龍蝦

錢鰻、紅狗鯊、石斑魚

從入門(便宜)到稀有(豪華)的海產

在這都能滿足你的味蕾(荷包)

去海鮮餐廳，最怕什麼！？

最怕被當"盤子"

新聞上常聽到去海鮮餐廳消費被"坑"

往往都是因為價格不透明

對價格的認知有落差

在【千八料亭八海宴】沒有這個疑慮

品項、價格、料理方式一一標明

現抓現秤，不怕黑箱作業

大家來到這可以吃得更放心

目前店內有消費滿兩千

可享龍蝦$999/隻的超狂優惠

(註：一桌僅限優惠一隻)

【日料工作區】

飲料櫃旁備有電梯

對於有長輩或嬰幼兒推車同行

或是行動不便者

這一點可說是非常貼心

一樓屬於開放式用餐空間

二樓則是包廂式

若有大型團體或公司行號的聚餐需求

甚至是春酒、尾牙

也可機動性的將門板移動做調整

變成一個大型宴會場所(讚)

(市面上少見的二十人桌席)

此外還有海景包廂

最多可容納到二十人的大餐桌

對於大家族或好友相聚

這個用餐空間就非常適合

(此間包廂基本低消$20000)

二十人的包廂還有這一種

這一間非獨立包廂

隔壁緊鄰著其它的十人小包廂

所以基本消費只要$16000

十人包廂可依需求調整使用

想要專屬一桌、二桌...

門板都可以機動性來區隔空間

重點是空間很寬敞

一旁的走道放嬰兒車都顯得綽綽有餘

整體用餐感受也不會太有壓迫感

而且座椅都很有質感也(讚)

包廂外有個小木棧台

這個設計很棒

可以走出戶外欣賞前方的海景

除了有美食，還有美景相伴

可惜~用餐的時段正好碰上退潮

【鮭魚刺身(小) $350】

【千八料亭】本就以日料聞名

生魚片自然是不能錯過

提供有多樣時令刺身

這天我們只選我們最愛的"鮭魚"

雖然鮭魚在刺身排名上的檔次並不高

但鮮豔的橘白條紋，就是很歡樂

厚切的處理吃起來非常爽快

冷藏溫度拿捏得很剛好

端上桌軟硬適中

咀嚼時吃得到鮭魚的豐沛油脂

以及在口腔中散發的魚肉香

【牛奶貝 $380】

一份有五顆牛奶貝

剛剛在看包廂，還來不及拍照

朋友已經忍不住開動了(哈)

牛奶貝的尺寸可不小

大拇指在一旁對比下都顯得嬌小

肉質很肥厚有份量

透過筷子的末端

可以感受到牛奶貝的甜蜜負荷

新鮮的海產毋須繁複的料理

簡單的清蒸後灑上蔥花

滋味就是這麼的鮮美誘人

湯汁可別浪費了

淋在白飯上

輕輕鬆鬆就可以再來一碗了

【椒麻水煮牛 $360】

在海鮮餐廳竟然也吃得到"川菜"！

友人在菜單上看到這一味

完全沒有多加考慮就給他點下去了

(因為看到鄰桌有人點好像不錯)

雖說是"椒麻"，但味道不會過重

有花椒的香、有花椒的麻

當然還有該有的辣味

不過沒有像四川風味那樣的濃郁厚重

個人覺得能吃辣的朋友就能接受

【清蒸三點蟹】

"萬里蟹"的成員之一

學名叫『紅星梭子蟹』

因為它的蟹背上有"三個點"而得名

新北萬里最有名，產量也大

註：萬里蟹(花蟹、三點蟹、石蟳)

大隻 $55(兩) / 小隻 $45(兩)

價格清清楚楚的標示

一旁有電子秤，現抓現秤，童叟無欺

經過買賣雙方的確認無誤後

才會送到廚房料理

不用擔心結帳時會被價格嚇到

三點蟹的蟹殼較薄

優點是烹調時相對容易入味

還有品嚐時不太需要用到工具輔助

大多以清蒸最為方便美味

目前尚未進入最佳賞味期(蟹膏/蟹黃)

相信中秋節後，品蟹滋味更佳





蟹肉的肉質細嫩無纖維感

海水鮮鹹味明顯

以價位來說

比起沙公、花蟹、大閘蟹等等...

三點蟹是CP值很高的海蟹

【白灼鮮蝦 $450】

一份大約半斤

鮮蝦的肉質Q彈且鮮美

一點點的調味

完全沒有搶了蝦子的清甜美味

蔥段、蒜片、薑絲、辣椒

大大提升蝦子的好滋味

同行的友人實在太貼心了

原本自己吃自己剝蝦

最後索性直接幫大家把蝦子剝殼了

真是超級"暖男"來的

好先生、好丈夫、好爸爸

這些讚美的稱號通通給你啦

在水產區活跳跳的蝦

料理起來就是特別的鮮甜味美

肉質Q彈是一定的

簡單的料理

加入蒜末、薑絲和蔥段

這滋味一整個無敵啦

【蚵仔湯(小份) $200】

料給的非常有誠意

雖然僅僅只是小份的蚵仔湯

但一舀就是滿滿一匙的"好料"啊

蚵仔新鮮沒話說

還加了榨菜、嫩豆腐與蔥花

每個元素都非常的加分

【海產粥 $480】

餐點上標示為"五人份"

但我覺得...根本遠遠超過這份量

可能因為是"粥"

所以飽足感較為明顯

加上前面又品嚐這麼多佳餚

總之，CP值很划算的啦

我要幫它重新取名...

就叫它為"怎麼舀都是料海產粥"

一湯匙舀起來

鮮蝦、蛤蜊、蚵仔、透抽

感覺上光吃料就能飽一半了

蚵仔雖然有裹粉

但還是能感受得出蚵仔很肥美

粥內有多種海鮮的精華

加上油蔥、九層塔、海帶

這份"海產粥"推薦必點必吃

這天消費三千有找

平均一人也差不多五百上下

整體來說沒超過預算也

而且還吃得超飽(海產粥)

餐點也都很有水準

大家聚餐如果西餐吃膩了

不妨換換口味來這試試





由頭份到南寮展店的【千八料亭】

本身就以精湛廚藝料理聞名

這次在新竹店用餐，口味依舊有水準

不論是三五好友聚會

或是有包廂需求的家庭聚餐

抑或公司行號、團體尾牙春酒

相信都能滿足大家的用餐需求的

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【 店 家 X 資 訊 】 ※ 千八料亭八海宴 ※ 地址： 新竹市北區南寮街116號 ※ 電話： 03-5365522 ※ 營業： 11:30-14:00/17:00-21:00 ※ 公休：星期二 ※ 粉專： 千八料亭八海宴 【 小 貓 X 喵 說 】 只對當下用餐環境、店家態度 與 料理味道做評論， 內容皆是個人 當下 經驗分享，好吃與否為個人口 味感受 ，態度與用餐環境為個人觀 感，並不 代表餐廳全部。 如果覺得 文章還不錯 歡迎分享，也 歡 粉絲團 IG 迎給予支持幫小貓的 點個讚吧，萬分感謝 。 食記 范小貓粉絲團 / 范小貓 Instagram 》

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