食記 - 高雄 前鎮區 回春青草茶 Hui Chun Herbbal Tea

之前看到有部落客推薦以後 就一直想要去造訪啦
順便看看自己能不能打破對青草茶的既定印象
店外一片綠意盎然 小巧可愛 看了讓人心情放鬆
店裡裝潢的古色古香 充滿了舊式草藥 中藥店氛圍
就以青草鋪轉型來說的話 個人覺得這點子/裝潢都很不錯
但是就以環境上來說的話...建議店家有一些地方需要改善
像是這裡是一家寵物友善店 但是狗狗卻會對來訪的客人吠叫 客人在感受上就不太好
只要大人一開口狗狗就會叫 而且無法阻止 就算把他帶到樓上去還是會叫 @@”
雖然老闆娘會馬上帶上樓 但這不是長久之計
個人覺得狗狗需要做一些正規訓練
請教專業訓練師/或者找尋相關的資訊來改善吠叫的問題
這樣他將來才可以更好控制自己 不用再關樓上 可以和大家都自在地待在店裡
還有就是老頭子在他座位聞到尿味||| (我是沒有聞到)
可能因為寵物友善店的關係 店家要在消臭清潔方面做得更加仔細些
以上是個人非常強烈建議改善的兩點
假人彷彿在說:[來 請坐~]
下面是喝完感想:
明智醒腦茶
青草美式
青草茶口味的話 我認為是有分等級的 0-0
好比說新手嫩嫩 (只是想要稍微品嚐一點青草茶感覺的客人)
可以點翠玉花釀(以洛神 烏梅...調配) 和仙草奶茶
這兩種口味比較平易近人 比較沒有青草茶 中藥的感覺
中等等級:
適合有喝過青草茶/平常也喜歡喝的客人
可以放心品嚐所有的青草茶品項~
我們叫了明智醒腦茶跟青草美式
明智醒腦茶聞起來有股清新的花香 混合青草茶和薄荷口味
最後的大魔王我覺得是青草美式!!
這個我們真的不行...
咖啡和青草茶混合在一起 變成了很獨特的口味
嚐試了好幾口 真心無法接受它的特殊風味 orz
老闆娘說剛好今天有修改咖啡的配方 讓咖啡比較沒有那麼重的烘焙味
但是個人覺得這款咖啡跟青草茶在一起不適合 味道變成像是一種滷汁了！
而且味道擴散整個口腔以後 咖啡酸味會更加突出青草茶的味道
最後變成整口苦澀充斥在嘴巴裡面 ><"
*美味度評三顆星:
是因為雖然不符合個人口味
但是飲品在整體擺盤 器具選擇 乾淨程度是不錯的
我認為我們很厲害 最後有挑戰成功把它喝完
雖然沒有對青草茶改觀 但是整體而言還是一個有趣的體驗 ~^^~
最後去台塑王氏昆仲公園散散步
祝大家連假玩的開心平安~