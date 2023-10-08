食記 - 高雄 前鎮區 回春青草茶 Hui Chun Herbbal Tea

之前看到有部落客推薦以後 就一直想要去造訪啦

順便看看自己能不能打破對青草茶的既定印象

店外一片綠意盎然 小巧可愛 看了讓人心情放鬆

店裡裝潢的古色古香 充滿了舊式草藥 中藥店氛圍

就以青草鋪轉型來說的話 個人覺得這點子/裝潢都很不錯

但是就以環境上來說的話...建議店家有一些地方需要改善

像是這裡是一家寵物友善店 但是狗狗卻會對來訪的客人吠叫 客人在感受上就不太好

只要大人一開口狗狗就會叫 而且無法阻止 就算把他帶到樓上去還是會叫 @@”

雖然老闆娘會馬上帶上樓 但這不是長久之計

個人覺得狗狗需要做一些正規訓練

請教專業訓練師/或者找尋相關的資訊來改善吠叫的問題

這樣他將來才可以更好控制自己 不用再關樓上 可以和大家都自在地待在店裡

還有就是老頭子在他座位聞到尿味||| (我是沒有聞到)

可能因為寵物友善店的關係 店家要在消臭清潔方面做得更加仔細些

以上是個人非常強烈建議改善的兩點

假人彷彿在說:[來 請坐~]

下面是喝完感想:

明智醒腦茶

青草美式

青草茶口味的話 我認為是有分等級的 0-0

好比說新手嫩嫩 (只是想要稍微品嚐一點青草茶感覺的客人)

可以點翠玉花釀(以洛神 烏梅...調配) 和仙草奶茶

這兩種口味比較平易近人 比較沒有青草茶 中藥的感覺

中等等級:

適合有喝過青草茶/平常也喜歡喝的客人

可以放心品嚐所有的青草茶品項~

我們叫了明智醒腦茶跟青草美式

明智醒腦茶聞起來有股清新的花香 混合青草茶和薄荷口味

最後的大魔王我覺得是青草美式!!

這個我們真的不行...

咖啡和青草茶混合在一起 變成了很獨特的口味

嚐試了好幾口 真心無法接受它的特殊風味 orz

老闆娘說剛好今天有修改咖啡的配方 讓咖啡比較沒有那麼重的烘焙味

但是個人覺得這款咖啡跟青草茶在一起不適合 味道變成像是一種滷汁了！

而且味道擴散整個口腔以後 咖啡酸味會更加突出青草茶的味道

最後變成整口苦澀充斥在嘴巴裡面 ><"

*美味度評三顆星:

是因為雖然不符合個人口味

但是飲品在整體擺盤 器具選擇 乾淨程度是不錯的

我認為我們很厲害 最後有挑戰成功把它喝完

雖然沒有對青草茶改觀 但是整體而言還是一個有趣的體驗 ~^^~

最後去台塑王氏昆仲公園散散步

祝大家連假玩的開心平安~