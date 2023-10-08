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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 食記 - 高雄 前鎮區 回春青草茶 Hui Chun Herbbal Tea

食記 - 高雄 前鎮區 回春青草茶 Hui Chun Herbbal Tea

2023-10-08 07:31:11 湯小君 人氣：116
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窩客好文

湯小君

發表篇數：55篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：回春青草茶
place高雄市前鎮區滇池街13號
作者本次評價：
3.15
美味度
3.00
服務品質
2.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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之前看到有部落客推薦以後 就一直想要去造訪啦

順便看看自己能不能打破對青草茶的既定印象

 

 

 

店外一片綠意盎然 小巧可愛 看了讓人心情放鬆

店裡裝潢的古色古香 充滿了舊式草藥 中藥店氛圍

就以青草鋪轉型來說的話 個人覺得這點子/裝潢都很不錯

 

 

但是就以環境上來說的話...建議店家有一些地方需要改善

像是這裡是一家寵物友善店 但是狗狗卻會對來訪的客人吠叫 客人在感受上就不太好

只要大人一開口狗狗就會叫 而且無法阻止 就算把他帶到樓上去還是會叫 @@”

 

雖然老闆娘會馬上帶上樓 但這不是長久之計

個人覺得狗狗需要做一些正規訓練

請教專業訓練師/或者找尋相關的資訊來改善吠叫的問題

這樣他將來才可以更好控制自己 不用再關樓上 可以和大家都自在地待在店裡

 

還有就是老頭子在他座位聞到尿味||| (我是沒有聞到)

可能因為寵物友善店的關係 店家要在消臭清潔方面做得更加仔細些

 

以上是個人非常強烈建議改善的兩點

 

假人彷彿在說:[來 請坐~]

 

下面是喝完感想:

 

明智醒腦茶

 

青草美式

 

青草茶口味的話 我認為是有分等級的 0-0

好比說新手嫩嫩 (只是想要稍微品嚐一點青草茶感覺的客人)

可以點翠玉花釀(以洛神 烏梅...調配) 仙草奶茶

這兩種口味比較平易近人 比較沒有青草茶 中藥的感覺

 

中等等級:

適合有喝過青草茶/平常也喜歡喝的客人

可以放心品嚐所有的青草茶品項~

 

我們叫了明智醒腦茶青草美式

明智醒腦茶聞起來有股清新的花香 混合青草茶和薄荷口味

 

最後的大魔王我覺得是青草美式!!

這個我們真的不行...

咖啡和青草茶混合在一起 變成了很獨特的口味

嚐試了好幾口 真心無法接受它的特殊風味 orz

 

老闆娘說剛好今天有修改咖啡的配方 讓咖啡比較沒有那麼重的烘焙味

但是個人覺得這款咖啡跟青草茶在一起不適合 味道變成像是一種滷汁了！

而且味道擴散整個口腔以後 咖啡酸味會更加突出青草茶的味道

最後變成整口苦澀充斥在嘴巴裡面 ><"

 

*美味度評三顆星:

是因為雖然不符合個人口味

但是飲品在整體擺盤 器具選擇 乾淨程度是不錯的

 

 

我認為我們很厲害 最後有挑戰成功把它喝完

雖然沒有對青草茶改觀 但是整體而言還是一個有趣的體驗 ~^^~

 

 

 

最後去台塑王氏昆仲公園散散步

祝大家連假玩的開心平安~

 

 

 

 

#青草茶
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青草茶
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食記-高雄前鎮區好正點港式飲茶
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湯小君

發表篇數：55篇

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