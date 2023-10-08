【2023新竹便當推薦】青田飯食招待所。水果沙拉會議便當！雙薪家庭愛吃青田。蔬菜滿點、營養均衡！雙主菜吃好飽！會議便當客製化、健康餐盒推薦

便當外送也是「青田飯食招待所」的強項！十個就外送。艾蛙提醒大家可以選擇雙拼豪華部長，雙主菜就是爽快。工程師老公喜歡「冠軍雞腿排」醬汁酸辣又開胃，洋蔥的清脆與微辣，讓人非常喜歡呢！
青田飯食招待所，為你打造
★10個就送：新竹市、新竹園區、竹北市、新竹高鐵。
★其他區域來電詢問
「青田飯食招待所」的菜色讓人很喜歡的原因是連配菜都很講究，不是沒有新意的萬年滷菜喔！
肥美的大干貝，又稱元貝，口感飽滿綿密、細緻甘甜，真是大大加分~~
「慣老闆豬排」肉咬起來很扎實，搭配美乃滋，洋溢日式風情，滋味好豐富。
「慣老闆豬排」放涼了也不會覺得油膩，滋味很不錯。 咬下先軟後酥，有雙重的口感，吃完飽足但不膩。
「慣老闆豬排」洋蔥搭配鮮嫩雞腿，淋上番茄酸辣醬汁，開胃又爽口。
我們三位都很喜歡吃清爽的水煮蛋！聰明補充蛋白質。
魚刺鱸魚擁有高營養價值的優質蛋白，小孩很喜歡吃！鹹香的外皮很酥脆。
鮮美的魚肉細嫩而富有彈性，口感極佳。
三大塊唐揚炸雞，鹹酥香脆外皮，結合多汁嫩雞肉，充滿日式風味的口感瞬間在嘴裡蔓延開~讓人感覺好幸福。
立即索取最新菜單：
1.粉絲專頁索取 青田飯食招待所
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關於【青田飯食招待所】
一件簡單的事情，做到了極致，
就能超越大多數的競爭對手。
我們一直堅持在做對的事情，
我們希望對已經答應承接的客戶做到最完整的服務，
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青田飯食招待所，為您提供顧問般的專業服務。
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＊菜單每1~3個月會進行翻新變更，
＊建議訂購前可以先索取最新菜單，或許會有您喜歡的菜色出現。
＊50份以上可為您做客製化服務，歡迎詢問
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10個就送：新竹市、新竹園區、光復工研院、新竹各大學。
20個就送：竹北市、竹北台元、竹北生醫、竹東工研院、新竹高鐵。
其他區域來電詢問
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備註：青田飯食招待所沒有自取服務唷！
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訂餐方式：
1. 服務專線：0902 020 910
2. LINE：pig202004
3. 粉絲專頁：https://www.facebook.com/rice2007/
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本文為合作撰稿
本文皆為本人親自食用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。人的生活經歷不同，實際口感依每人體驗為主。
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