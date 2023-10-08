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帆杋望海沙鹿夜景餐廳｜燈火漸燃。光景似海｜台中景點咖啡廳 - 小米食

2023-10-08 14:55:37 小米食 人氣：109
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窩客好文

小米食

發表篇數：192篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 沙鹿區

造訪商家：帆杋望海
place台中市沙鹿區埔子里四鄰榜文路八八號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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帆杋望海沙鹿夜景餐廳｜燈火漸燃。光景似海｜台中景點咖啡廳

 

帆杋望海｜燈火漸燃。光景似海✨

夜幕徐徐拉開，喜愛璀璨光景的你，請往沙鹿走，帆杋望海是很棒的夜景秘密基地。

 

帆杋望海｜餐廳環境

帆杋望海位於沙鹿往弘光科大的路上，有著這處飽覽百萬夜景的秘密基地，

從黃昏的唯美雲彩，至太陽下山後的璀璨光景，

180度零死角，將大肚山的浪漫景色盡收眼底；

店內環境舒適、空間也寬敞，除了室內也有戶外空間，

秋天來看夜景的話，很適合做戶外觀景台，浪漫夜景伴隨涼爽秋風，好不愜意～

低消只要一杯飲品，但都特地來了，再點盤炸物、來碗鍋燒湯麵應該不為過，

今夜就與好朋朋們揪揪相聚，以食會友同賞這百萬燈海吧，台中夜景餐廳推薦

帆杋望海｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 帆杋望海 官方)

帆杋望海｜餐點介紹

 ✿ 鍋燒湯麵-雞絲｜＄180

浪漫夜景居然還有鍋燒湯麵可以吃，料多實在配上會慶煙的彈Q雞絲，一碗穩穩的台人最愛。

 ✿ 冰火菠蘿油*2｜＄90

小巧圓萌的菠蘿麵包，抹入奶油厚烤至焦香微酥，

雖然沒有想像中的冰心奶油口感，但這個價位給了2顆，也是誠意滿滿了很可以

 ✿ 經典紅醬披薩-香腸起司｜＄220

酸甜紅醬配著香腸與牽絲起司，份量飽足分享也方便，也是夜景的覓食標配

 ✿ 五種炸物拼盤-雙醬｜＄400

 ⧐ 甜不辣｜唐揚雞｜黃金脆薯｜檸檬雞柳條｜洋蔥圈

多人賞夜景怎麼能少了炸物相伴呢，肯定要點，而且要點品項最豐富那款！

不只眼睛滿足，嘴巴也咬得歡快，尤其卡滋脆的黃金脆薯和甜不辣，聽著這療癒聲響，話匣子不自覺都打開了。

 ✿ 黑糖波霸鬆餅｜＄210

或是來份甜甜也金讚，外脆內軟的現烤鬆餅，襯著彈QQ的黑糖波霸，

鹹甜皆有的夜色暢聊真心最愛。

 ✿ 拿鐵咖啡｜＄140

醇香咖啡與絲滑牛乳融合極好，連看夜景也很愛點拿鐵的米。

 ✿ 西西里氣泡｜＄140

有著明亮酸香的西西里，入喉充斥著哧哧聲響，夏日夜色配著這杯沁涼酸爽，十足過癮。

帆杋望海｜店家資訊

📮 台中市沙鹿區榜文路88號

📞 04-26335199

🕙 17:00-00:30

🔍 FacebookInstagram

➤ 週一公休

= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =

帆杋望海｜店家地圖

 




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