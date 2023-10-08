帆杋望海沙鹿夜景餐廳｜燈火漸燃。光景似海｜台中景點咖啡廳 - 小米食

帆杋望海｜燈火漸燃。光景似海✨
夜幕徐徐拉開，喜愛璀璨光景的你，請往沙鹿走，帆杋望海是很棒的夜景秘密基地。
帆杋望海｜餐廳環境
帆杋望海位於沙鹿往弘光科大的路上，有著這處飽覽百萬夜景的秘密基地，
從黃昏的唯美雲彩，至太陽下山後的璀璨光景，
180度零死角，將大肚山的浪漫景色盡收眼底；
店內環境舒適、空間也寬敞，除了室內也有戶外空間，
秋天來看夜景的話，很適合做戶外觀景台，浪漫夜景伴隨涼爽秋風，好不愜意～
低消只要一杯飲品，但都特地來了，再點盤炸物、來碗鍋燒湯麵應該不為過，
今夜就與好朋朋們揪揪相聚，以食會友同賞這百萬燈海吧，台中夜景餐廳推薦。
帆杋望海｜菜單MENU
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(取自 帆杋望海 官方)
帆杋望海｜餐點介紹
✿ 鍋燒湯麵-雞絲｜＄180
浪漫夜景居然還有鍋燒湯麵可以吃，料多實在配上會慶煙的彈Q雞絲，一碗穩穩的台人最愛。
✿ 冰火菠蘿油*2｜＄90
小巧圓萌的菠蘿麵包，抹入奶油厚烤至焦香微酥，
雖然沒有想像中的冰心奶油口感，但這個價位給了2顆，也是誠意滿滿了很可以
✿ 經典紅醬披薩-香腸起司｜＄220
酸甜紅醬配著香腸與牽絲起司，份量飽足分享也方便，也是夜景的覓食標配
✿ 五種炸物拼盤-雙醬｜＄400
⧐ 甜不辣｜唐揚雞｜黃金脆薯｜檸檬雞柳條｜洋蔥圈
多人賞夜景怎麼能少了炸物相伴呢，肯定要點，而且要點品項最豐富那款！
不只眼睛滿足，嘴巴也咬得歡快，尤其卡滋脆的黃金脆薯和甜不辣，聽著這療癒聲響，話匣子不自覺都打開了。
✿ 黑糖波霸鬆餅｜＄210
或是來份甜甜也金讚，外脆內軟的現烤鬆餅，襯著彈QQ的黑糖波霸，
鹹甜皆有的夜色暢聊真心最愛。
✿ 拿鐵咖啡｜＄140
醇香咖啡與絲滑牛乳融合極好，連看夜景也很愛點拿鐵的米。
✿ 西西里氣泡｜＄140
有著明亮酸香的西西里，入喉充斥著哧哧聲響，夏日夜色配著這杯沁涼酸爽，十足過癮。
帆杋望海｜店家資訊
📮 台中市沙鹿區榜文路88號
📞 04-26335199
🕙 17:00-00:30
➤ 週一公休
= 未滿十八歲禁止飲酒｜飲酒不開車 =
帆杋望海｜店家地圖