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【台北】松山－HASH柑橘咖喱創始店 超特別的柑橘醬結合咖哩飯！民生社區美食～

2023-10-08 20:00:00 Winnie 人氣：101
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窩客好文

Winnie

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：HASH柑橘咖喱創始店
phone09-3056-6575
place台北市松山區民生東路四段97巷1弄25號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

前陣子朋友推薦我這間柑橘咖哩，店名叫「HASH」，因為覺得咖哩跟柑橘的搭配很新穎，所以一有時間就來造訪啦～

請點個讚支持我分享更多美食【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

HASH位於民生社區裡，從松山機場捷運站步行約11分鐘即可抵達。店內只有5、6個位子，想吃的人要早點來。

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

點完餐會有個可愛的小互動，你可以從這整排之中挑選自己想使用的杯子【台北】松山－HASH柑橘咖喱創始店 超特別的柑橘醬結合咖哩

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

我通常在點餐後才會看用餐須知，所以我們一坐下就找不到菜單，結果答案就在用餐須知第一項【台北】松山－HASH柑橘咖喱創始店 超特別的柑橘醬結合咖哩

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

抽屜裡除了菜單以外，還有餐具、面紙、牙籤，每樣東西都擺放得很整齊，讓人看了滿舒服的。

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

白飯有三種分量可以選擇，柑橘醬跟辣醬則是看個人喜好做加點，反正我是都點了黃光頭晃來晃去

 

餐點介紹

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

HASH的咖哩使用大量新鮮洋蔥炒焦糖化，加入特調香料與少量咖哩塊慢火熬煮。

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味鷄肉咖哩+柑橘+HASH辛香辣醬 $220+$30+$10

HASH的咖哩讓我留下的印象就是味道很溫順，沒有過於搶戲的甜、酸、辣、鹹，似乎在這幾種味道之中取得了平衡點。我喜歡吃辣，所以加點了老闆自製的辣醬，辣醬給得很多，拌進咖哩可以增添些許辣度提升層次，但要小心別一次拌太多，拌多了會有點鹹。

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

如果說咖哩飯的主角是咖哩，那白米飯肯定是第二主角！他們家選用了台農67號壽司米，每一粒米飯都很飽滿，口感又Q彈，這樣的白飯再配上咕溜咕溜的溫泉蛋真的很讚華麗讚

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

老闆以前是法餐廚師，所以採用了西餐元素的柑橘醬來搭配咖哩，其中包含柳橙、葡萄柚、青蘋果。比起拌進咖哩一起品嚐，我更喜歡在幾口咖哩飯後，來一小口柑橘醬，果肉微酸的滋味，香甜卻不澀口，替咖哩增添了不一樣的風味。

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

雞肉採取炙燒的烹調方式，一口咬下後，雞肉的軟嫩程度滿讓我驚豔的，肉質也很鮮美，加上吃得到微微的炙燒香氣，每一塊都讓人吃得很滿足眼睛發光

 

【台北】六張犁站－HASH柑橘咖喱創始店

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味鷄牛雙拼 $280

林同學點的雙拼，他覺得牛肋條的表現中規中矩，只有吃到一塊半筋半肉的口感還不賴，於是...雞肉贏得這回合！

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味の食記結語

整頓飯吃下來，覺得柑橘醬、白飯跟雞肉的記憶點比較強烈，咖哩雖然是很順口沒錯，但總覺得少了個記憶點，但是感受得到老闆對於食材的用心與堅持，所以我還是吃得挺滿足的，也覺得柑橘結合咖哩讓人很有新鮮感，有興趣的人可以來試試看開心轉圈圈

 

By Winnie【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味

 

-------------【店家資訊】-------------

HASH柑橘咖喱創始店

地址：台北市松山區民生東路四段97巷1弄25號

電話: 0930566575

營業時間：週一至週五12:00–15:00；17:00–20:30

週六、日12:00–15:00；17:00–21:00


 

 

【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【新北】江子翠站－麵屋山茶 無菜單預約制拉麵 週週蹦出新口味食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

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