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【新北市板橋區】泰川泰式料理｜近亞東科技大學

2023-10-08 15:31:44 珍妮佛的花草呢喃 人氣：103
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1630篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：泰川泰式料理
place新北市板橋區四川路27號
作者本次評價：
3.80
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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18.jpg

上週五中午來四川路二段27號的泰川泰式料理吃午餐

店內提供多種組合搭配，一人或兩人用餐也很適合！

 


檢視較大的地圖

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▲營業時間11:30-14:00、17:00-20:30，斜對面是亞東科技大學

 

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▲星期一～五11:30-14:00供應商業午餐

有打拋豬肉套餐、辣炒雞肉套餐、涼拌海鮮套餐、蝦醬炒飯...

兩人餐有打拋豬肉、蝦醬高麗菜/空心菜、炸春捲；三人餐多了一樣椒麻雞

四人餐則是再多一樣海鮮豆腐煲；五人餐再加一樣香辣四季豆

如果有不想吃的菜色也可以加價換別的喔！

※實際供應菜色請依店家現場公告為主※

 

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▲感覺蠻多附近上班族還有亞東的學生會來，陸陸續續一直有客人上門

 

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▲因為小孩想吃月亮蝦餅，點了一份三人合菜，其中涼拌海鮮加價改為清蒸檸檬魚

 

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▲也可以單點，看起來蠻平價的；辣度也都可以選擇，我們選不辣

 

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▲左邊銀色是裝開水的容器

 

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▲白飯口感不錯而且量很足，真的可以吃飽

 

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▲蝦醬高麗菜

蝦醬味道不太明顯，如果可以點小辣也許更好，能起到提味作用

 

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▲打拋豬

 

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▲月亮蝦餅炸的非常酥脆，醬汁甜甜的

 

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▲椒麻雞

 

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▲清蒸檸檬魚

魚肉很新鮮，沒有想像中酸，有著淡淡檸檬味

這樣一套吃下來差點吃不完，份量蠻實在的，口味看個人

當天因為都不辣，少了酸辣感吃起來就像一般家常熱炒！

 

【泰川泰式料理】

地址：新北市板橋區四川路二段27號

電話：02 8967 5758

營業時間：11:30-14:00、17:00-20:30

FB

✿點此瀏覽更多新北市美食、旅遊景點✿

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珍妮佛的花草呢喃

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