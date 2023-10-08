上週五中午來四川路二段27號的泰川泰式料理吃午餐

店內提供多種組合搭配，一人或兩人用餐也很適合！



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▲營業時間11:30-14:00、17:00-20:30，斜對面是亞東科技大學

▲星期一～五11:30-14:00供應商業午餐

有打拋豬肉套餐、辣炒雞肉套餐、涼拌海鮮套餐、蝦醬炒飯...

兩人餐有打拋豬肉、蝦醬高麗菜/空心菜、炸春捲；三人餐多了一樣椒麻雞

四人餐則是再多一樣海鮮豆腐煲；五人餐再加一樣香辣四季豆

如果有不想吃的菜色也可以加價換別的喔！

※實際供應菜色請依店家現場公告為主※

▲感覺蠻多附近上班族還有亞東的學生會來，陸陸續續一直有客人上門

▲因為小孩想吃月亮蝦餅，點了一份三人合菜，其中涼拌海鮮加價改為清蒸檸檬魚

▲也可以單點，看起來蠻平價的；辣度也都可以選擇，我們選不辣

▲左邊銀色是裝開水的容器

▲白飯口感不錯而且量很足，真的可以吃飽

▲蝦醬高麗菜

蝦醬味道不太明顯，如果可以點小辣也許更好，能起到提味作用

▲打拋豬

▲月亮蝦餅炸的非常酥脆，醬汁甜甜的

▲椒麻雞

▲清蒸檸檬魚

魚肉很新鮮，沒有想像中酸，有著淡淡檸檬味

這樣一套吃下來差點吃不完，份量蠻實在的，口味看個人

當天因為都不辣，少了酸辣感吃起來就像一般家常熱炒！

【泰川泰式料理】

地址：新北市板橋區四川路二段27號

電話：02 8967 5758

營業時間：11:30-14:00、17:00-20:30

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