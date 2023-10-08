【新北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe 牛肉馬鈴薯餅好特別！老宅風咖啡廳，寵物親子友善♡

上週跟阿涂吃飯，上網查到這間旧宅在 Near Home Cafe，google評論還不賴，環境也看起來很舒適，就gogo了

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旧宅在位於板橋江子翠捷運站附近，從2號出口步行約6分鐘即可抵達

店內環境走一個老宅風，整體氛圍給人一種輕鬆愜意的感覺。

不收服務費，茶水、餐具請自取～

旧宅在是一間親子寵物友善咖啡廳，一進門就會被可愛的店狗斑比迎接，不過牠比較膽小，突然伸手摸牠可能會嚇跑牠。這邊想要誇獎旧宅在的洗手間，一進去就看到店家特別布置的尿布台，讓我覺得非常的友善貼心，很適合帶寶寶的媽媽來

菜單

可以訂位，內用限時2小時，低消為一份餐點或一杯飲品(不含甜點)。

旧宅在主要販售早午餐、三明治、飯類、甜點及飲品。

餐點介紹

牛肉馬鈴薯餅 $320

早午餐有生菜沙拉、馬鈴薯煎餅、牛肉馬鈴薯餅、炒蛋、優格、麵包、烏梅醋，麵包是店家自製的，吃得到微微的蜂蜜香氣。

馬鈴薯煎餅是刨成絲再乾煎，表皮口感好酥脆，馬鈴薯的味道也很香，但真的要趁熱吃才會比較可口！

點餐時，店原有告知牛肉馬鈴薯餅不是那種濕潤的口感，而是比較乾煎的類型。咬下去的口感讓人滿驚奇的，表皮好酥脆！除了牛絞肉以外，幾乎每一口都吃得到馬鈴薯的口感，這樣的結合讓人覺得挺有新鮮感的！雖然確實不到濕潤，但也不會太乾，不過冷掉的話就真的會有點乾了，誰叫我吃東西比較慢

吃完主餐再來品嚐這個店家自製的優格，吃起來很清爽，優格本身是無糖的，上面除了燕麥還有黑糖，如果覺得甜度不夠也都可以拿到櫃檯加黑糖哦～

奶油雞肉咖哩飯 $210

阿涂點的咖哩飯，咖哩屬於甜口不辣，紅蘿蔔和馬鈴薯都切的很大塊，雖然大塊但燉的很軟爛跟人生一樣，不會有咬不動的情況，只是嘴巴小的人可能沒辦法一口掌握。白飯和咖哩的份量都很足夠，不會有沒醬可以配的窘境。牛肉應該是選用prime等級牛腩部位，帶點筋增加咀嚼的層次感，入口即化不會有肉絲的柴感。白飯和咖哩的份量都很夠，不會有沒醬可以配的窘境。整題來說愛吃甜味咖哩而且不討厭紅蘿蔔的人應該會愛，CP值挺高的。（阿涂給的食用感想有夠北爛好笑）

の食記總結

從打電話訂位的時候，就可以從店員的語氣中感到很親切的感覺，到現場用餐也真的感受得到店員態度很友善，看到我在拍店狗斑比，就很主動來引導斑比跟我互動，還讓我餵牠小零食，讓人覺得可愛又療癒

By Winnie

-------------【店家資訊】-------------

旧宅在 Near Home Cafe

地址：新北市板橋區松江街72巷2號

電話: (02)8258-1386

營業時間：10:00~18:00(週四公休)

*可以訂位，內用限時2小時，低消為一份餐點或一杯飲品(不含甜點)





以上評論為個人心得及意見，僅供參考

食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

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