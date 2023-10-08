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【新北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe 牛肉馬鈴薯餅好特別！老宅風咖啡廳，寵物親子友善♡

2023-10-08 19:20:00 Winnie 人氣：290
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窩客好文

Winnie

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：旧宅在 Near Home Cafe
phone02-8258-1386
place新北市板橋區松江街72巷2號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【新北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe 牛肉

上週跟阿涂吃飯，上網查到這間旧宅在 Near Home Cafe，google評論還不賴，環境也看起來很舒適，就gogo了【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

請點個讚支持我分享更多美食【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

旧宅在位於板橋江子翠捷運站附近，從2號出口步行約6分鐘即可抵達【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

店內環境走一個老宅風，整體氛圍給人一種輕鬆愜意的感覺。

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

不收服務費，茶水、餐具請自取～

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

旧宅在是一間親子寵物友善咖啡廳，一進門就會被可愛的店狗斑比迎接，不過牠比較膽小，突然伸手摸牠可能會嚇跑牠。這邊想要誇獎旧宅在的洗手間，一進去就看到店家特別布置的尿布台，讓我覺得非常的友善貼心，很適合帶寶寶的媽媽來愛心燈燈燈

 

菜單

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

可以訂位，內用限時2小時，低消為一份餐點或一杯飲品(不含甜點)。

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

旧宅在主要販售早午餐、三明治、飯類、甜點及飲品。

 

餐點介紹

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話牛肉馬鈴薯餅 $320

早午餐有生菜沙拉、馬鈴薯煎餅、牛肉馬鈴薯餅、炒蛋、優格、麵包、烏梅醋，麵包是店家自製的，吃得到微微的蜂蜜香氣。

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

馬鈴薯煎餅是刨成絲再乾煎，表皮口感好酥脆，馬鈴薯的味道也很香，但真的要趁熱吃才會比較可口！

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

點餐時，店原有告知牛肉馬鈴薯餅不是那種濕潤的口感，而是比較乾煎的類型。咬下去的口感讓人滿驚奇的，表皮好酥脆！除了牛絞肉以外，幾乎每一口都吃得到馬鈴薯的口感，這樣的結合讓人覺得挺有新鮮感的！雖然確實不到濕潤，但也不會太乾，不過冷掉的話就真的會有點乾了，誰叫我吃東西比較慢可愛眨眼黃色光頭

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

吃完主餐再來品嚐這個店家自製的優格，吃起來很清爽，優格本身是無糖的，上面除了燕麥還有黑糖，如果覺得甜度不夠也都可以拿到櫃檯加黑糖哦～

 

【台北】江子翠站－旧宅在 Near Home Cafe

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話奶油雞肉咖哩飯 $210

阿涂點的咖哩飯，咖哩屬於甜口不辣，紅蘿蔔和馬鈴薯都切的很大塊，雖然大塊但燉的很軟爛跟人生一樣，不會有咬不動的情況，只是嘴巴小的人可能沒辦法一口掌握。白飯和咖哩的份量都很足夠，不會有沒醬可以配的窘境。牛肉應該是選用prime等級牛腩部位，帶點筋增加咀嚼的層次感，入口即化不會有肉絲的柴感。白飯和咖哩的份量都很夠，不會有沒醬可以配的窘境。整題來說愛吃甜味咖哩而且不討厭紅蘿蔔的人應該會愛，CP值挺高的。（阿涂給的食用感想有夠北爛好笑）

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話の食記總結

從打電話訂位的時候，就可以從店員的語氣中感到很親切的感覺，到現場用餐也真的感受得到店員態度很友善，看到我在拍店狗斑比，就很主動來引導斑比跟我互動，還讓我餵牠小零食，讓人覺得可愛又療癒愛心熊熊

 

By Winnie【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話

 

-------------【店家資訊】-------------

旧宅在 Near Home Cafe

地址：新北市板橋區松江街72巷2號

電話: (02)8258-1386

營業時間：10:00~18:00(週四公休)

*可以訂位，內用限時2小時，低消為一份餐點或一杯飲品(不含甜點)


 

 

【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話以上評論為個人心得及意見，僅供參考
【台北】士林站－Cup'o Story 故事點心坊 走出童話食記皆有時效性，造訪前可以看一下店家的網站

 

 

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