【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚上超美

這家位在龍潭的芭堤雅是我爸媽的愛店，餐廳擁有一座大庭院和草皮，晚上點起來燈來更別具風情，還附設專屬停車場，他們的泰式料理總類多，且口味都已經調整過符合台灣人的口味，店內的月亮蝦餅、椰汁牛、蝦醬空心菜等等絕對是泰式經典菜色，環境美食物優很適合帶小朋友或長輩來用餐。
▲餐廳外觀為獨棟兩層樓紫色洋房，屋子雖然有點年紀但仍保持非常新穎。
▲芭堤雅提供大型戶外停車場，直接從福龍路開進來即可。
▲戶外庭院晚上點上燈後超美，草皮都有定期修剪，吃飽飯很適合帶小朋友在這裡看魚散步。
▲這次被安排到一樓用餐空間，有四人坐方桌和多人坐圓桌，座位寬敞乾淨，靠窗座位還能欣賞窗外綠油油的草皮。
▲芭堤雅菜單：餐點有提供大份和小份可依用餐人數選擇，泰式料理菜色大多會小辣，如要不辣可告知服務人員。
▲菜送上來前會送上一壺香茅茶，喝起來有淡淡的香茅香氣，沒有咖啡因的茶小朋友也能喝。
▲蟹肉炒飯(小) 180元：炒飯使用泰國長米粒粒分明口感很好，蛋香與米香充分融合，光用看的就餓了。
▲仔細看裡面有滿滿的蟹肉，為這盤炒飯增添了許多鮮味。
▲椰汁牛肉(小) 280元：這盤充滿椰香的醬汁實在是白飯殺手，醬汁淋在白飯上可以讓我嗑掉一整碗飯，牛肉肉質極為滑嫩不說根本不知道是牛肉，完全沒有牛肉腥味。
▲月亮蝦餅(小) 320元：小份的蝦餅切成八等份，外皮炸得金黃酥脆有層次，配上酸酸甜甜的泰式沾醬，每一口都是大滿足。
▲月亮蝦餅非常厚實，裡面有滿滿的餡料很真材實料阿。
▲陶板豆腐(小) 220元：豆腐內有雞蛋豆腐、玉米筍、紅蘿蔔和碗豆莢，甜甜的醬汁也是小朋友最愛的菜色。
▲蝦醬空心菜(小) 180元：空心菜炒得油亮油亮的光用看的就很有食慾，蝦醬的味道偏重鹹，天氣熱沒胃口當作開胃菜非常適合。
雞蛋糕短評：有很大的戶外景觀庭院，到了夜晚點上燈後更美，食物不錯吃很道地，大推月亮蝦餅。
用餐環境★★★★☆
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★★
芭堤雅美食資訊：
地址：桃園市龍潭區福龍路三段429號
電話：034090020
官網：
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:30
停車場：有
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】
延伸閱讀：
- 【桃園食記】龍潭木盒子柴燒窯烤披薩 - 隱身在花草間的神秘木盒子
- 【桃園食記】龍潭壹等賞花園餐廳 - 一個月前訂位才吃得到的高評價特色客家餐廳
- 【桃園食記】丑咖啡(丑貳龍潭店) - 園區大超好拍場景，寵物兒童友善餐廳
- 【桃園親子餐廳】玩樂磚家 brick maker - 尋找童年回憶，樂高人偶造型餐點
- 【桃園食記】龍潭松葉園餐廳 - 用餐環境佳，菜色CP值高，帶長輩慶祝節日好去處
新竹美食懶人包，請點我↓↓↓
下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓