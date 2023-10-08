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【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚上超美

2023-10-08 16:45:12 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：118
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文章類別：美食-食記心得

造訪商家： 芭堤雅
phone03-4090-020
place桃園市龍潭區福龍路三段429號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

這家位在龍潭的芭堤雅是我爸媽的愛店，餐廳擁有一座大庭院和草皮，晚上點起來燈來更別具風情，還附設專屬停車場，他們的泰式料理總類多，且口味都已經調整過符合台灣人的口味，店內的月亮蝦餅、椰汁牛、蝦醬空心菜等等絕對是泰式經典菜色，環境美食物優很適合帶小朋友或長輩來用餐。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲餐廳外觀為獨棟兩層樓紫色洋房，屋子雖然有點年紀但仍保持非常新穎。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲芭堤雅提供大型戶外停車場，直接從福龍路開進來即可。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲戶外庭院晚上點上燈後超美，草皮都有定期修剪，吃飽飯很適合帶小朋友在這裡看魚散步。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲這次被安排到一樓用餐空間，有四人坐方桌和多人坐圓桌，座位寬敞乾淨，靠窗座位還能欣賞窗外綠油油的草皮。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲芭堤雅菜單：餐點有提供大份和小份可依用餐人數選擇，泰式料理菜色大多會小辣，如要不辣可告知服務人員。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲菜送上來前會送上一壺香茅茶，喝起來有淡淡的香茅香氣，沒有咖啡因的茶小朋友也能喝。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

蟹肉炒飯(小) 180元：炒飯使用泰國長米粒粒分明口感很好，蛋香與米香充分融合，光用看的就餓了。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲仔細看裡面有滿滿的蟹肉，為這盤炒飯增添了許多鮮味。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

椰汁牛肉(小) 280元：這盤充滿椰香的醬汁實在是白飯殺手，醬汁淋在白飯上可以讓我嗑掉一整碗飯，牛肉肉質極為滑嫩不說根本不知道是牛肉，完全沒有牛肉腥味。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

月亮蝦餅(小) 320元：小份的蝦餅切成八等份，外皮炸得金黃酥脆有層次，配上酸酸甜甜的泰式沾醬，每一口都是大滿足。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

▲月亮蝦餅非常厚實，裡面有滿滿的餡料很真材實料阿。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

陶板豆腐(小) 220元：豆腐內有雞蛋豆腐、玉米筍、紅蘿蔔和碗豆莢，甜甜的醬汁也是小朋友最愛的菜色。

 

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

【桃園食記】芭堤雅 - 龍潭道地平價泰式料理，大庭院好停車晚

蝦醬空心菜(小) 180元：空心菜炒得油亮油亮的光用看的就很有食慾，蝦醬的味道偏重鹹，天氣熱沒胃口當作開胃菜非常適合。
 

 

雞蛋糕短評：有很大的戶外景觀庭院，到了夜晚點上燈後更美，食物不錯吃很道地，大推月亮蝦餅。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★


芭堤雅美食資訊：

地址：桃園市龍潭區福龍路三段429號
電話：034090020
官網：
營業時間：11:00–14:30、17:00–21:30
停車場：有
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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