【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超大份美味檸檬魚吃的好滿足

想吃道地的泰國菜在市區也可以品嘗！位於遠東Sogo忠孝店，搭乘捷運忠孝復興站即可達的「NARA泰式料理」，號稱是連續3年獲得泰國米其林肯定，接連12年獲得Thailand Tatler雜誌讀者票選為最佳泰國料理餐廳。

台北大安美食 Nara泰式料理 店家資訊

Nara泰式料理 台北忠孝Sogo店

地址：106台北市大安區忠孝東路四段45號11樓(遠東SOGO台北忠孝館)

營業時間：週日到週四11:00-21:30，週五週六11:00-22:00

電話：02-27718939

網址：https://nara.com.tw

台北大安美食 Nara泰式料理 外觀與內部環境

「NARA泰式料理」台北忠孝SOGO店位於遠東SOGO台北忠孝館11樓，這一層樓還有好吃的「漢來蔬食」。

泰國米其林的推薦，不知道符不符合台灣人的口味。

入口的左側有類似小包廂的感覺，其他則是開放式桌椅。

右邊則有圓桌適合多人聚餐。

台北大安美食 Nara泰式料理 最新菜單

Nara的菜色相當豐富，也有雙人套餐可供選擇。

開胃沙拉就是愛涼拌木瓜絲。

有炸雞類的。

也有牛肉類的。

冬蔭功酸辣蝦湯，光看圖片就很吸引人。

海鮮類有蝦子、軟殼蟹、花枝打頭陣。

各式魚的料理也是相當精緻。

泰式咖喱是白飯的好朋友。

吃飽胃還有空間的話，來份甜品是絕配。

還有挺特別的剉冰。

以及各式各樣的飲品。

台北大安美食 Nara泰式料理 美食上桌

整家店都被紫色籠罩，連碗盤都是紫色的。

別家泰式料理店的飯是放在錫製的飯鍋裡，但在「NARA泰式料理」則是放在紫色的瓷鍋裡，挺特別的。

涼拌木瓜絲，雖然我們請店家做小辣，但似乎不太辣。

蝦醬高麗菜脆度炒的剛剛好，而且蝦醬不會很腥，這個很推薦。

你不能錯過的「冬蔭功」，酸得很夠味，但有點偏甜。

紅咖哩牛肉，味道還不錯，但也是偏甜了些，不過很下飯，讓我得請店員再盛一鍋白飯來。

檸檬魚酸辣好滋味，份量挺大一尾，適合3-4人吃，500元有找！

泰式料理就是要配泰國香米，所以點幾樣菜就夠了，通通拿來拌飯吃，好過癮。

整體來說，「NARA泰式料理」口味讓人滿意，下次若要吃的話我會請他再加辣一點，到中辣的程度會更過癮。

紅咖哩有點偏甜，不知道是不是加了泰奶的關係，但光是那尾檸檬魚就好超值，整頓飯吃起來超飽足的。