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【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超大份美味檸檬魚吃的好滿足

2023-10-08 16:51:53 李大人吃遊記 人氣：6,377
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窩客好文

李大人吃遊記

發表篇數：77篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：NARA Thai Cuisine 忠孝SOGO店
phone02-2771-8939
place台北市大安區忠孝東路四段45號11樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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想吃道地的泰國菜在市區也可以品嘗！位於遠東Sogo忠孝店，搭乘捷運忠孝復興站即可達的「NARA泰式料理」，號稱是連續3年獲得泰國米其林肯定，接連12年獲得Thailand Tatler雜誌讀者票選為最佳泰國料理餐廳。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

台北大安美食 Nara泰式料理 店家資訊

Nara泰式料理 台北忠孝Sogo店
地址：106台北市大安區忠孝東路四段45號11樓(遠東SOGO台北忠孝館)
營業時間：週日到週四11:00-21:30，週五週六11:00-22:00
電話：02-27718939
網址：https://nara.com.tw

台北大安美食 Nara泰式料理 外觀與內部環境

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

NARA泰式料理」台北忠孝SOGO店位於遠東SOGO台北忠孝館11樓，這一層樓還有好吃的「漢來蔬食」。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

泰國米其林的推薦，不知道符不符合台灣人的口味。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

入口的左側有類似小包廂的感覺，其他則是開放式桌椅。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

右邊則有圓桌適合多人聚餐。

台北大安美食 Nara泰式料理 最新菜單

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

Nara的菜色相當豐富，也有雙人套餐可供選擇。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

開胃沙拉就是愛涼拌木瓜絲。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

有炸雞類的。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

也有牛肉類的。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

冬蔭功酸辣蝦湯，光看圖片就很吸引人。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

海鮮類有蝦子、軟殼蟹、花枝打頭陣。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

各式魚的料理也是相當精緻。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

泰式咖喱是白飯的好朋友。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

吃飽胃還有空間的話，來份甜品是絕配。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

還有挺特別的剉冰。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

以及各式各樣的飲品。

台北大安美食 Nara泰式料理 美食上桌

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

整家店都被紫色籠罩，連碗盤都是紫色的。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

別家泰式料理店的飯是放在錫製的飯鍋裡，但在「NARA泰式料理」則是放在紫色的瓷鍋裡，挺特別的。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

涼拌木瓜絲，雖然我們請店家做小辣，但似乎不太辣。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

蝦醬高麗菜脆度炒的剛剛好，而且蝦醬不會很腥，這個很推薦。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

你不能錯過的「冬蔭功」，酸得很夠味，但有點偏甜。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

紅咖哩牛肉，味道還不錯，但也是偏甜了些，不過很下飯，讓我得請店員再盛一鍋白飯來。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超

檸檬魚酸辣好滋味，份量挺大一尾，適合3-4人吃，500元有找！

泰式料理就是要配泰國香米，所以點幾樣菜就夠了，通通拿來拌飯吃，好過癮。

整體來說，「NARA泰式料理」口味讓人滿意，下次若要吃的話我會請他再加辣一點，到中辣的程度會更過癮。

紅咖哩有點偏甜，不知道是不是加了泰奶的關係，但光是那尾檸檬魚就好超值，整頓飯吃起來超飽足的。

【台北大安美食】Nara泰式料理，連續3年榮獲泰國米其林，超



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