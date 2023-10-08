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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 在地最強排隊肉桂捲，週休二日～每次開店就客滿

在地最強排隊肉桂捲，週休二日～每次開店就客滿

2023-10-08 18:21:09 梅格 人氣：906
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窩客好文

梅格

發表篇數：248篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 北區

造訪商家：吉十咖啡(北門街)
phone03- 523-2288
place新竹市北區北門街36號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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肉桂捲控來到新竹必吃吉十咖啡才不會後悔位在新竹城隍廟對面巷弄中、許二姐正對面

之前朋友買回台北跟babe分享吃過就很喜歡，這天跟姐妹來城隍廟吃美食～天氣太熱先繞進來吉十咖啡吹冷氣喝嘎逼

這次發現他們家原來不是只有肉桂捲聖多諾黑蝴蝶酥更讓babe超驚豔！

還可以外帶檸檬糖霜小猴子盒裝常溫蛋糕新竹伴手禮

吉十咖啡不能訂位，生意超級好喔，每星期二、三公休，想吃吉十咖啡要避開這兩天

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吉十咖啡｜交通方式＆停車資訊

地址：新竹市北區北門街36號

停車：西大發旁邊巷子

新竹火車站走路10分鐘

營業時間：12:00 – 19:00（週二、三公休）

吉十IG

吉十 FB官網

吉十咖啡｜用餐環境

當天跟好朋友先在對面吃許二姐，順便過著馬路來喝咖啡

沒想到平日下午生意那麼好！隨時都有人進來外帶、內用座位也一下就坐滿

店內佈置的很有品味，要不是空氣飄著肉桂香，會以為走進bar

每一個角落都是一個風格的座位區，喜歡拍照的朋友會超愛

吉十咖啡｜菜單

吉十咖啡菜單在店外牆壁上也有張貼，規範都寫在上面～咖啡、手沖、茶飲、特調都寫在上頭

比較特別是吉十咖啡不提供餐具，肉桂捲烤好裝著袋子直接對嘴啃或是手撕

babe最愛的甜點其實不是肉桂、第一名是千

看到聖多諾黑有小山園抹茶口味立刻來一塊

原味聖多諾黑 使用香草籽的卡士達醬、香緹鮮奶油、手桿千層、三顆金黃酥脆的脆糖泡芙

雪白的很純潔，也來上一塊

強迫症使然，因為點兩顆當然第三種口味

選用單一產區的可可製作

為保持酥脆新鮮、每日數量不多，想吃聖多諾黑可以提前預訂

上頭點綴著小農有機無毒玫瑰花瓣～是不是浪漫極了

整個可可風味是大人味的微苦帶點酸味～怕吃甜的朋友也可以試試

新口味的日本進口北海道乳酪肉桂捲，這款的肉桂味道比較清爽、北海道乳酪奶香滑順～果果跟QQ兩個人嗑掉一顆！

但是別種口味他們就只舔一口，如果家裡有小孩或是平常比較少吃肉桂捲會推薦這個口味

外帶肉桂捲會包成一個像是底下粽子的形狀、相當可愛，當時就是因為包裝留下記憶

點了一顆店內萬年不敗的經典『黑糖核桃佐白醬肉桂捲』

黑糖味道很香、肉桂也比較濃郁～姐夫讚不絕口，而且一顆很大可以跟朋友家人分享

一個人吃完就不用吃正餐了

當天外帶的是這顆檸檬糖霜小猴子，輕盈酸甜的檸檬糖霜混合肉桂麵包意外很搭！

一顆230元可以4~5人分享超划算

吉十咖啡｜必點料理

第一次用這種袋裝吃肉桂捲、意外的更方便、因為他們家肉桂捲很大一口埋進去兩邊臉頰都會沾到糖霜XD

看起來特別逗趣，但確實這樣吃起來比較豪邁、可以感受麵包體的彈性柔軟、濕潤度也很棒

黑糖核桃肉桂卷的白醬是抹在外頭、核桃蜜過很脆又新鮮、還有刨上一點新鮮檸檬皮，在吃的時候會先聞到那股清香

新品的北海道乳酪肉桂捲、乳酪醬給的很大方～每一口都吃得到，柔滑又香甜

本來應該要搭配熱茶，但是夏天實在很熱～點一杯西西里咖啡的自然酸香中和黑糖核桃肉桂捲的甜味

肉桂捲撕開的時候有點韌性，細膩的口感～一圈圈吃帶著黑糖肉桂香很醋咪

因為要給小朋友吃，怕整個吃下去連衣服都會沾到～手撕的時候覺得這款更柔軟，沒有喝飲料單吃也不會口渴，甜味也不會太過

緊接著這三塊是babe指定要吃的聖多諾黑、小孩看上頭泡芙圓滾滾的都直接摘去吃

手桿的千層酥皮很脆，刀子切下去會咔滋～直接對切三塊或六塊～大家一人一口意猶未盡

本來以為只有糖霜，結果每一顆都有塞餡料，口味也跟表面的鮮奶油不同

最經典的應該是原味聖多諾黑，泡芙裡頭的卡士達有香草莢天然的香氣，脆糖的皮增加口感、香緹鮮奶油的輕盈不油膩

babe一個人嗑掉整塊蛋糕沒問題

小山園抹茶 手桿千層派上擠上帶有酸甜味道的抹茶奶油，味道堆疊的很棒裡頭，再吃到抹茶泡芙時、裡頭的抹茶香更濃郁一些

配上甜度比較高的脆糖泡芙皮剛剛好

使用法國單一產區的可可製作的巧克力聖多諾黑，派皮香酥、微苦的滋味很耐吃，當然平常習慣吃甜味巧克力的朋友會一開始不習慣

但吃到後面會覺得這是高級的風味

姊姊很愛可麗露，他說表皮很脆裡頭濕潤有彈性，吃起來中間有點像布丁的奶香

甜度稍高一些，吃半顆剛好、一顆需要搭配咖啡

小美點了一杯有甜點提拉米蘇分解版的酒香提拉米蘇咖啡

直接把製作甜點的手指餅乾鋪上上頭、撒上可可粉，底下的馬斯卡彭乳酪遇上義式濃縮、少許的可可粉、還有明顯的酒香

這喝下去會微醺喔、同樣的甜味都不高，當調酒喝也沒問題

離開前好在買了一塊蝴蝶酥～媽啊這款真的太好吃了！不只巨大送禮好看、自己吃因為太酥香又不甜、居然嗑掉半塊

大家就算不吃肉桂捲也必買的就是這個蝴蝶酥

離開的時候帶了檸檬糖霜小猴子跟蝴蝶酥，講3次真的要買蝴蝶酥

檸檬糖霜的酸香在盒子還沒打開就聞得到，這款的肉桂味道比較清爽些，平常比較少吃肉桂捲的朋友可以當初階版

肉桂麵包配上檸檬糖霜，酸V好吃，切一塊就會想切第二塊的ㄕㄨㄚ、嘴

吉十咖啡真的很受歡迎、離開前還是很多人自己過來享受肉桂捲配咖啡

今天最驚艷應該是蝴蝶酥跟聖多諾黑，因為之前已經吃過他們家肉桂捲了

家一致好評是黑糖核桃佐白醬肉醬捲、小朋友則超愛北海道乳酪肉醬捲

現在來新竹買伴手禮可以試看看檸檬糖霜小猴子，好吃價格實惠又好看

新竹必吃甜點推薦『吉十咖啡』

 




#肉桂捲
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肉桂捲 新竹 咖啡店 新竹必吃 吉十咖啡 more
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