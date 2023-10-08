在地最強排隊肉桂捲，週休二日～每次開店就客滿

肉桂捲控來到新竹必吃『吉十咖啡』才不會後悔，位在新竹城隍廟對面巷弄中、許二姐正對面

之前朋友買回台北跟babe分享吃過就很喜歡，這天跟姐妹來城隍廟吃美食～天氣太熱先繞進來吉十咖啡吹冷氣喝嘎逼

這次發現他們家原來不是只有肉桂捲，聖多諾黑跟蝴蝶酥更讓babe超驚豔！

還可以外帶檸檬糖霜小猴子盒裝常溫蛋糕當新竹伴手禮

吉十咖啡不能訂位，生意超級好喔，每星期二、三公休，想吃吉十咖啡要避開這兩天

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吉十咖啡｜交通方式＆停車資訊

地址：新竹市北區北門街36號

停車：西大發旁邊巷子

新竹火車站走路10分鐘

營業時間：12:00 – 19:00（週二、三公休）

吉十IG

吉十 FB官網

吉十咖啡｜用餐環境

當天跟好朋友先在對面吃許二姐，順便過著馬路來喝咖啡

沒想到平日下午生意那麼好！隨時都有人進來外帶、內用座位也一下就坐滿

店內佈置的很有品味，要不是空氣飄著肉桂香，會以為走進bar

每一個角落都是一個風格的座位區，喜歡拍照的朋友會超愛

吉十咖啡｜菜單

吉十咖啡菜單在店外牆壁上也有張貼，規範都寫在上面～咖啡、手沖、茶飲、特調都寫在上頭

比較特別是吉十咖啡不提供餐具，肉桂捲烤好裝著袋子直接對嘴啃或是手撕

babe最愛的甜點其實不是肉桂、第一名是千層

看到聖多諾黑有小山園抹茶口味立刻來一塊

原味聖多諾黑 使用香草籽的卡士達醬、香緹鮮奶油、手桿千層、三顆金黃酥脆的脆糖泡芙

雪白的很純潔，也來上一塊

強迫症使然，因為點兩顆當然第三種口味

選用單一產區的可可製作

為保持酥脆新鮮、每日數量不多，想吃聖多諾黑可以提前預訂

上頭點綴著小農有機無毒玫瑰花瓣～是不是浪漫極了

整個可可風味是大人味的微苦帶點酸味～怕吃甜的朋友也可以試試

新口味的日本進口北海道乳酪肉桂捲，這款的肉桂味道比較清爽、北海道乳酪奶香滑順～果果跟QQ兩個人嗑掉一顆！

但是別種口味他們就只舔一口，如果家裡有小孩或是平常比較少吃肉桂捲會推薦這個口味

外帶肉桂捲會包成一個像是底下粽子的形狀、相當可愛，當時就是因為包裝留下記憶

點了一顆店內萬年不敗的經典『黑糖核桃佐白醬肉桂捲』

黑糖味道很香、肉桂也比較濃郁～姐夫讚不絕口，而且一顆很大可以跟朋友家人分享

一個人吃完就不用吃正餐了

當天外帶的是這顆檸檬糖霜小猴子，輕盈酸甜的檸檬糖霜混合肉桂麵包意外很搭！

一顆230元可以4~5人分享超划算

吉十咖啡｜必點料理

第一次用這種袋裝吃肉桂捲、意外的更方便、因為他們家肉桂捲很大一口埋進去兩邊臉頰都會沾到糖霜XD

看起來特別逗趣，但確實這樣吃起來比較豪邁、可以感受麵包體的彈性柔軟、濕潤度也很棒

黑糖核桃肉桂卷的白醬是抹在外頭、核桃蜜過很脆又新鮮、還有刨上一點新鮮檸檬皮，在吃的時候會先聞到那股清香

新品的北海道乳酪肉桂捲、乳酪醬給的很大方～每一口都吃得到，柔滑又香甜

本來應該要搭配熱茶，但是夏天實在很熱～點一杯西西里咖啡的自然酸香中和黑糖核桃肉桂捲的甜味

肉桂捲撕開的時候有點韌性，細膩的口感～一圈圈吃帶著黑糖肉桂香很醋咪

因為要給小朋友吃，怕整個吃下去連衣服都會沾到～手撕的時候覺得這款更柔軟，沒有喝飲料單吃也不會口渴，甜味也不會太過

緊接著這三塊是babe指定要吃的聖多諾黑、小孩看上頭泡芙圓滾滾的都直接摘去吃

手桿的千層酥皮很脆，刀子切下去會咔滋～直接對切三塊或六塊～大家一人一口意猶未盡

本來以為只有糖霜，結果每一顆都有塞餡料，口味也跟表面的鮮奶油不同

最經典的應該是原味聖多諾黑，泡芙裡頭的卡士達有香草莢天然的香氣，脆糖的皮增加口感、香緹鮮奶油的輕盈不油膩

babe一個人嗑掉整塊蛋糕沒問題

小山園抹茶 手桿千層派上擠上帶有酸甜味道的抹茶奶油，味道堆疊的很棒裡頭，再吃到抹茶泡芙時、裡頭的抹茶香更濃郁一些

配上甜度比較高的脆糖泡芙皮剛剛好

使用法國單一產區的可可製作的巧克力聖多諾黑，派皮香酥、微苦的滋味很耐吃，當然平常習慣吃甜味巧克力的朋友會一開始不習慣

但吃到後面會覺得這是高級的風味

姊姊很愛可麗露，他說表皮很脆裡頭濕潤有彈性，吃起來中間有點像布丁的奶香

甜度稍高一些，吃半顆剛好、一顆需要搭配咖啡

小美點了一杯有甜點提拉米蘇分解版的酒香提拉米蘇咖啡

直接把製作甜點的手指餅乾鋪上上頭、撒上可可粉，底下的馬斯卡彭乳酪遇上義式濃縮、少許的可可粉、還有明顯的酒香

這喝下去會微醺喔、同樣的甜味都不高，當調酒喝也沒問題

離開前好在買了一塊蝴蝶酥～媽啊這款真的太好吃了！不只巨大送禮好看、自己吃因為太酥香又不甜、居然嗑掉半塊

大家就算不吃肉桂捲也必買的就是這個蝴蝶酥

離開的時候帶了檸檬糖霜小猴子跟蝴蝶酥，講3次真的要買蝴蝶酥

檸檬糖霜的酸香在盒子還沒打開就聞得到，這款的肉桂味道比較清爽些，平常比較少吃肉桂捲的朋友可以當初階版

肉桂麵包配上檸檬糖霜，酸V好吃，切一塊就會想切第二塊的ㄕㄨㄚ、嘴

吉十咖啡真的很受歡迎、離開前還是很多人自己過來享受肉桂捲配咖啡

今天最驚艷應該是蝴蝶酥跟聖多諾黑，因為之前已經吃過他們家肉桂捲了

大家一致好評是黑糖核桃佐白醬肉醬捲、小朋友則超愛北海道乳酪肉醬捲

現在來新竹買伴手禮可以試看看檸檬糖霜小猴子，好吃價格實惠又好看

新竹必吃甜點推薦『吉十咖啡』