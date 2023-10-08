為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 肉sandwich板橋新埔店 文青風早午餐 三明治升級套餐大份量 好吃又好拍 芋泥尬肉鬆必點！

肉sandwich板橋新埔店 文青風早午餐 三明治升級套餐大份量 好吃又好拍 芋泥尬肉鬆必點！

2023-10-08 21:01:51 兔貝比 人氣：109
share
窩客好文

兔貝比

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：肉sandwich板橋新埔店
place新北市板橋區介壽街37號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

 

肉Sandwich是在板橋一級戰區裡新開的早午餐店，文青風格、大份量餐點、擺盤又美，馬上就吸引不少年輕族群客人上門！

肉Sandwich在桃園及新竹皆有分店，風評相當不錯，現在開來板橋，早午餐又可以有更多選擇了！

店內堅持使用每天現做的手工吐司，才能呈現出熱壓吐司的細緻Ｑ彈口感及濕潤感，

以自製吐司現點現做各款三明治，升級套餐組合更是豐富，份量十足真的直接一次解決早午2餐啦！

附近還有人氣排隊名店米包Bakery，吃完早午餐可以去買蔥仔胖回家 :lol:

 

肉sandwich板橋新埔店｜交通位置 

 

肉sandwich板橋新埔店位於板橋介壽街上，這區算是板橋美食的集中地，各式各樣的選擇都有！

搭乘捷運從新埔站2號出口走過來約5～7分鐘的腳程～

不過這裡不好停車，建議別開車，騎車的話車位也要稍微找一下！

 

 

看到LOGO是三明治上有個肉字，很貼切圖案的設計！

 

 

大面落地窗，引光入室，使空間明亮更通透！

 

 

還沒走進店內，先在門口描到闆娘推薦前5名的熱門商品，讓等等點菜時心裡先有個底啦！

 

 

肉sandwich板橋新埔店｜用餐環境

 

店內裝潢走一個現代工業風的風格，環境乾淨舒適，桌跟桌之間蠻寬敞，沒有壓迫感，也不會有油煙味，

在一天活力的開始，能自在享受著靜謐時光！

 

 

餐具自取，不過只有看到叉子跟湯匙，另外有點冷飲的話，有吸水杯墊可以使用～

 

 

肉sandwich板橋新埔店｜菜單價格

 

有鹹口味和甜口味的三明治、亨堡、酥皮蛋餅、XO咖哩、

濕背秀超值組合、炸物小點、繽紛大沙拉、麵食、飲品、咖啡等，菜單品項相當多元，

還可以升級套餐（三角薯餅/脆薯/雞塊/小肉豆/九層花枝/地瓜球/生菜沙拉/咖哩魚蛋/芋簽粿 （九選二）、20元飲品一杯）

內用低消120元，客滿時用餐限時90分鐘，如果沒客滿很歡迎久座！

直接刷桌上的QRcode點餐，線上line pay結帳很方便～

 

 

 

肉sandwich板橋新埔店｜餐點品嚐

 

炙燒骰子牛繽紛大沙拉（套餐）-雞塊/芋簽粿＋加購漸層氣泡飲

 

 

炙燒骰子牛底下是爽脆生菜，另外附上胡麻醬，清爽開胃！

不過炙燒骰子牛肉不夠柔嫩，還有咬到筋，口感不是很喜歡，

香濃炒蛋佐松露底下是手工麵包，有松露香氣的嫩蛋搭著口感膨鬆的麵包一起咬下，滋味豐富，香軟迷人～

 

 

>>完整文章

 

檢舉
share
chevron_left

HanmiGIMBAP韓米紫菜包飯韓劇女主角最愛的紫菜

得正飲料莒光計劃超人氣的質感飲料店招牌烏龍茶

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

兔貝比

發表篇數：307篇

熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
FOUND LOVE找到愛 早午餐 照片

FOUND LOVE找到愛 早午餐

4.38 (2人評鑑)

區域：新北市三重區
達利早餐Daily Breakfast -板橋巨蛋店 照片

達利早餐Daily Breakfast -板橋巨蛋店

4.25 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
舒心恩典 Grace Food 照片

舒心恩典 Grace Food

4.45 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
王家手作蛋餅飯糰 照片

王家手作蛋餅飯糰

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區
三寶爸Brunch 照片

三寶爸Brunch

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市蘆洲區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up