肉次方燒肉放題西門峨眉店 王品超人氣燒肉吃到飽 20幾種海陸雙享只要598元起！

肉次方燒肉放題西門峨眉店是王品集團旗下燒肉吃到飽餐廳，打從2021年開店至今人氣依舊不減！

就算平日時段還是客滿的狀態，沒事先預約的話可是吃不到的唷～～

只要598元起就可以無限享用牛、雞、豬、魚、蝦、蛤蠣約20幾種品項，

另外還有韓式鍋物、韓式拌飯、韓式醃漬小菜、聖代DIY放題！

不但食材優秀、送餐及補菜速度快，火候也夠大，完全不怕你吃，難怪會深受肉食族的朋友喜愛！

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肉次方燒肉放題西門峨眉店，搭乘從捷運西門站6號出口，沿著漢中街直直走約不到3分鐘即可抵達，交通相當便利！

而餐廳入口跟薩利亞同一棟的四樓，隔壁就是日本平價品牌服飾uniqlo～

一上樓看到此景，在平日時段的中午，大家是都不用上課、上班的嗎？？真的是有夠誇張的啦！！

肉次方燒肉放題空間相當寬敞，桌距也夠，裝潢風格走青春洋溢路線～

帶位時服務人員還會大聲喊著：肉次方吃到ㄎ一ㄤ！也太好笑了吧～哈哈！

入口處就會看到自助吧檯區，不管是蔬食烤物、開胃小菜、甜點、飲料，通通無限供應！

牆面上的插圖和字樣，感覺霸氣十足！

店內皆選用100%的原肉，用肉發電，吃了之後讓人活力滿滿呀～～

肉食海鮮通通無限放題，吃的時候請使出洪荒之力呀！！

蔬食烤物區

蔬食、菇類都很新鮮，提供包肉用的美生菜、福山萵苣～

還有韓式醃漬小菜，單吃或是配肉都很不錯！

還貼心附上建議搭配的解膩組合，有酸辣、爽口、清脆等，讓燒肉有更多吃法，增添樂趣呢～

副食區

副食部份有墨西哥餅皮、法國麵包，讓吃肉可有更多變化～

還有慢燉紅酒牛肉，號稱「人類所能做出最好吃的牛肉料理」，這麼威一定要試試！

食材是真的挺豐富的，隨便撈都是料！

馬鈴薯、紅蘿蔔入口鬆化軟嫩，可惜牛肉偏柴了一點，有紅酒及義式香料的香氣，為了不浪費肚子空間，試試即可！

醬料區

提供五種醬料：水果醬、味噌醬、中辛山椒醬、塩味大蒜粉、芥末椒塩粉

我個人是喜歡水果醬，酸酸甜甜很解膩，還有芥末椒塩粉，喜歡嗆辣的感覺！

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