肉次方燒肉放題西門峨眉店 王品超人氣燒肉吃到飽 20幾種海陸雙享只要598元起！

肉次方燒肉放題西門峨眉店是王品集團旗下燒肉吃到飽餐廳，打從2021年開店至今人氣依舊不減！
就算平日時段還是客滿的狀態，沒事先預約的話可是吃不到的唷～～
只要598元起就可以無限享用牛、雞、豬、魚、蝦、蛤蠣約20幾種品項，
另外還有韓式鍋物、韓式拌飯、韓式醃漬小菜、聖代DIY放題！
不但食材優秀、送餐及補菜速度快，火候也夠大，完全不怕你吃，難怪會深受肉食族的朋友喜愛！
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肉次方燒肉放題西門峨眉店｜交通位置
肉次方燒肉放題西門峨眉店，搭乘從捷運西門站6號出口，沿著漢中街直直走約不到3分鐘即可抵達，交通相當便利！
而餐廳入口跟薩利亞同一棟的四樓，隔壁就是日本平價品牌服飾uniqlo～
- 上100種日料任您吃到飽 階梯式擺盤霸氣上桌 超巨大的生蠔有夠邪惡的啦！
- 韓式火烤兩吃平日時段不用400元，享有13種燒肉及近百種自助無限吃到飽！
- 皇家帝國麻辣火鍋吃到飽 google高達4.9顆星破5萬個好評 根本是海鮮吃到飽界的天花板！
- 泰市場 泰式海鮮自助吃到飽 全台唯一五星級 帶您秒飛泰國！
- 韓式小菜控看過來！低消只要190元起 30-40種韓式小菜讓您吃爽爽！
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- 義米蘭Pizza&Pasta 信義店 現擀現炸各式鹹甜披薩炸雞吃到飽只要299元起 根本小朋友的天堂！
一上樓看到此景，在平日時段的中午，大家是都不用上課、上班的嗎？？真的是有夠誇張的啦！！
肉次方燒肉放題西門峨眉店｜用餐環境
肉次方燒肉放題空間相當寬敞，桌距也夠，裝潢風格走青春洋溢路線～
帶位時服務人員還會大聲喊著：肉次方吃到ㄎ一ㄤ！也太好笑了吧～哈哈！
入口處就會看到自助吧檯區，不管是蔬食烤物、開胃小菜、甜點、飲料，通通無限供應！
牆面上的插圖和字樣，感覺霸氣十足！
店內皆選用100%的原肉，用肉發電，吃了之後讓人活力滿滿呀～～
肉食海鮮通通無限放題，吃的時候請使出洪荒之力呀！！
肉次方燒肉放題西門峨眉店｜自助吧區
蔬食烤物區
蔬食、菇類都很新鮮，提供包肉用的美生菜、福山萵苣～
還有韓式醃漬小菜，單吃或是配肉都很不錯！
還貼心附上建議搭配的解膩組合，有酸辣、爽口、清脆等，讓燒肉有更多吃法，增添樂趣呢～
副食區
副食部份有墨西哥餅皮、法國麵包，讓吃肉可有更多變化～
還有慢燉紅酒牛肉，號稱「人類所能做出最好吃的牛肉料理」，這麼威一定要試試！
食材是真的挺豐富的，隨便撈都是料！
馬鈴薯、紅蘿蔔入口鬆化軟嫩，可惜牛肉偏柴了一點，有紅酒及義式香料的香氣，為了不浪費肚子空間，試試即可！
醬料區
提供五種醬料：水果醬、味噌醬、中辛山椒醬、塩味大蒜粉、芥末椒塩粉
我個人是喜歡水果醬，酸酸甜甜很解膩，還有芥末椒塩粉，喜歡嗆辣的感覺！