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韓式火烤兩吃平日時段不用400元，享有13種燒肉及近百種自助無限吃到飽！

2023-10-08 22:11:01 兔貝比 人氣：107
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店(土城日月光廣場1F)
place新北市土城區學府路二段210號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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打爆豬韓式燒肉吃到飽是位在土城日月光廣場裡的美食餐廳，

韓式火烤兩吃，平日中午時段只要359元起，

能享有13種燒肉品項、新鮮沙拉、韓式小菜、炸物、飲料、冰淇淋等近百種自助無限吃到飽，超高CP值從去年開幕至今人氣依舊強強滾！

記得一定要訂位，免得白跑一趟唷！

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜交通位置 

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽位在日月光廣場裡的一樓，日月光廣場有2個入口，

從中央路二段入口是最近的，廣場一進去就看到囉～

搭乘捷運的話，最近的是土城站，從2號出口步行約11分鐘的腳程

附近公車站牌是"員林里"站～

在日月光廣場就有地下停車場超方便！

 

停車資訊：

  • 平日周一~週五:館內不限金額發票免費停車3小時 (國定假日除外)
  • 假日周六、週日:每消費300元可折抵一小時停車費
  • 單日折抵最高上限為5小時

 

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜吃到飽價格

 

✔平日午餐$359，11:00～16:00

✔平日晚餐$399，16:00～22:00

✔假日全天$399

✔兒童90-120公分$160，121-140公分$240

✔用餐限時100分鐘

✔海鮮吃到飽加購：每人加價100元

✔另收10%清潔服務費

 

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜用餐環境

 

入口的右手邊是自助吧區，動線不會太擁擠～

 

 

店內走道和空間算大，大部份為4人座位，只是桌與桌的距離比較窄，對身材壯碩的人不友善，哈哈！

 

 

牆上還有豬豬們正開心的在吃烤肉，也太可愛了吧！

 

 

打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜自助吧區

 

生菜沙拉、醬料區

 

生菜看起來蠻新鮮的，可當生菜沙拉，有些蔬菜可以拿來包肉吃！

 

 

＞＞完整文章

 

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兔貝比

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熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

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