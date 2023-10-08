韓式火烤兩吃平日時段不用400元，享有13種燒肉及近百種自助無限吃到飽！

打爆豬韓式燒肉吃到飽是位在土城日月光廣場裡的美食餐廳，

韓式火烤兩吃，平日中午時段只要359元起，

能享有13種燒肉品項、新鮮沙拉、韓式小菜、炸物、飲料、冰淇淋等近百種自助無限吃到飽，超高CP值從去年開幕至今人氣依舊強強滾！

記得一定要訂位，免得白跑一趟唷！

打爆豬韓式燒肉吃到飽位在日月光廣場裡的一樓，日月光廣場有2個入口，

從中央路二段入口是最近的，廣場一進去就看到囉～

搭乘捷運的話，最近的是土城站，從2號出口步行約11分鐘的腳程

附近公車站牌是"員林里"站～

在日月光廣場就有地下停車場超方便！

停車資訊：

平日周一~週五:館內不限金額發票免費停車3小時 (國定假日除外)

假日周六、週日:每消費300元可折抵一小時停車費

單日折抵最高上限為5小時

✔平日午餐$359，11:00～16:00

✔平日晚餐$399，16:00～22:00

✔假日全天$399

✔兒童90-120公分$160，121-140公分$240

✔用餐限時100分鐘

✔海鮮吃到飽加購：每人加價100元

✔另收10%清潔服務費

入口的右手邊是自助吧區，動線不會太擁擠～

店內走道和空間算大，大部份為4人座位，只是桌與桌的距離比較窄，對身材壯碩的人不友善，哈哈！

牆上還有豬豬們正開心的在吃烤肉，也太可愛了吧！

生菜沙拉、醬料區

生菜看起來蠻新鮮的，可當生菜沙拉，有些蔬菜可以拿來包肉吃！

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