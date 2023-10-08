韓式火烤兩吃平日時段不用400元，享有13種燒肉及近百種自助無限吃到飽！

打爆豬韓式燒肉吃到飽是位在土城日月光廣場裡的美食餐廳，
韓式火烤兩吃，平日中午時段只要359元起，
能享有13種燒肉品項、新鮮沙拉、韓式小菜、炸物、飲料、冰淇淋等近百種自助無限吃到飽，超高CP值從去年開幕至今人氣依舊強強滾！
記得一定要訂位，免得白跑一趟唷！
打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜交通位置
打爆豬韓式燒肉吃到飽位在日月光廣場裡的一樓，日月光廣場有2個入口，
從中央路二段入口是最近的，廣場一進去就看到囉～
搭乘捷運的話，最近的是土城站，從2號出口步行約11分鐘的腳程
附近公車站牌是"員林里"站～
在日月光廣場就有地下停車場超方便！
停車資訊：
- 平日周一~週五:館內不限金額發票免費停車3小時 (國定假日除外)
- 假日周六、週日:每消費300元可折抵一小時停車費
- 單日折抵最高上限為5小時
打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜吃到飽價格
✔平日午餐$359，11:00～16:00
✔平日晚餐$399，16:00～22:00
✔假日全天$399
✔兒童90-120公分$160，121-140公分$240
✔用餐限時100分鐘
✔海鮮吃到飽加購：每人加價100元
✔另收10%清潔服務費
打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜用餐環境
入口的右手邊是自助吧區，動線不會太擁擠～
店內走道和空間算大，大部份為4人座位，只是桌與桌的距離比較窄，對身材壯碩的人不友善，哈哈！
牆上還有豬豬們正開心的在吃烤肉，也太可愛了吧！
打爆豬韓式燒肉吃到飽新北土城店｜自助吧區
生菜沙拉、醬料區
生菜看起來蠻新鮮的，可當生菜沙拉，有些蔬菜可以拿來包肉吃！