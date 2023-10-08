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【台中 日式料理】拾飯 にほんりょうり/ 丼飯．壽司．刺身，豐盛丼飯還附湯品麥茶喝到飽供應~羨慕逢甲人

2023-10-08 22:19:07 Julia Hsu 人氣：111
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：372篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：拾飯日本料理
place台中市西屯區至善路222號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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拾飯 日式料理
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

環境：

 

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

空間簡單大氣

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

點完餐後，店家會提供一個空碗可以盛湯。另外也有提供熱麥茶

菜單：

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

今日特選、點餐注意事項都在這一頁，請注意有低消每人一份丼飯或是250/人 單點也可

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

軍艦、手捲、握壽司

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

不僅提供生食類的丼飯，也有炸、烤物的丼飯。特別是明太子秋刀魚我覺得頗感興趣！

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

這一頁非常特殊，吃貨嚴選很適合像我這種三不五時就要補充一下日本料理的項目。吃得不多勝在花樣奇多..就適合這一頁菜單

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

桌上的美味菜單推薦，店家也很推薦這個茶碗蒸，是自慢之作。

電子菜單請按我

菜色：

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

比目魚炙燒是我最喜歡的一種口味，因為我想吃生食丼所以我只選了這一款單貫吃一下想念的味道！

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

我還滿驚訝的，這個比目魚炙燒顏色超漂亮的！味道也超好吃就是蔥花蝦米有點多餘

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

軍艦海膽壽司，海膽很好吃就是覺得還搭了魚子醬感覺有點高級，但其實我吃不出來

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

主食上桌：彩虹丼飯$438

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彩虹丼飯真的非常多樣，而自己盛裝的味噌湯是小小顆的豆腐丁，味噌湯的味道也是我喜歡的。有料的湯今天也太豐盛

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

店家的配置是生菜鋪底，但我覺得我可能比較希望把魚子醬換成紫蘇葉我會更高興

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

有一點比較特殊的是刀工，除了片魚的方式是各家技術外，我覺得很有趣的是拾飯把每一塊生魚片都分割了幾刀讓人更好食用

【台中 日式料理】拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身，平價豐盛

我的習慣真的會拍一下鮭魚，拾飯用的位置油花很多但沒有筋膜很好入口

整體來說拾飯收拾生魚很有自己的一套，溫度口感都不錯。比較特殊的大概是搭的配菜讓我有點意外，是牛蒡絲

拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 彩虹丼還不錯，生魚片的溫度很適合所以口感非常加分，炙燒的設計也很好帶有一點醬香讓油脂平衡不膩口。還有吃貨嚴選的特殊菜單非常吸眼球期待下次再嚐嚐

營業時間：週一~週日11:30～14:30，17:30~22:00,（定休週三，不定休請關注店家FB)

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063637404428

電話：0424519668

地址：407台中市西屯區至善路222號


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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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