【台中 日式料理】拾飯 にほんりょうり/ 丼飯．壽司．刺身，豐盛丼飯還附湯品麥茶喝到飽供應~羨慕逢甲人

拾飯 日式料理 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

空間簡單大氣

點完餐後，店家會提供一個空碗可以盛湯。另外也有提供熱麥茶

菜單：

今日特選、點餐注意事項都在這一頁，請注意有低消每人一份丼飯或是250/人 單點也可

軍艦、手捲、握壽司

不僅提供生食類的丼飯，也有炸、烤物的丼飯。特別是明太子秋刀魚我覺得頗感興趣！

這一頁非常特殊，吃貨嚴選很適合像我這種三不五時就要補充一下日本料理的項目。吃得不多勝在花樣奇多..就適合這一頁菜單

桌上的美味菜單推薦，店家也很推薦這個茶碗蒸，是自慢之作。

電子菜單請按我

菜色：

比目魚炙燒是我最喜歡的一種口味，因為我想吃生食丼所以我只選了這一款單貫吃一下想念的味道！

我還滿驚訝的，這個比目魚炙燒顏色超漂亮的！味道也超好吃就是蔥花蝦米有點多餘

軍艦海膽壽司，海膽很好吃就是覺得還搭了魚子醬感覺有點高級，但其實我吃不出來

主食上桌：彩虹丼飯$438

彩虹丼飯真的非常多樣，而自己盛裝的味噌湯是小小顆的豆腐丁，味噌湯的味道也是我喜歡的。有料的湯今天也太豐盛

店家的配置是生菜鋪底，但我覺得我可能比較希望把魚子醬換成紫蘇葉我會更高興

有一點比較特殊的是刀工，除了片魚的方式是各家技術外，我覺得很有趣的是拾飯把每一塊生魚片都分割了幾刀讓人更好食用

我的習慣真的會拍一下鮭魚，拾飯用的位置油花很多但沒有筋膜很好入口

整體來說拾飯收拾生魚很有自己的一套，溫度口感都不錯。比較特殊的大概是搭的配菜讓我有點意外，是牛蒡絲

拾飯 日式料理．丼飯．壽司．刺身

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 彩虹丼還不錯，生魚片的溫度很適合所以口感非常加分，炙燒的設計也很好帶有一點醬香讓油脂平衡不膩口。還有吃貨嚴選的特殊菜單非常吸眼球期待下次再嚐嚐

營業時間：週一~週日11:30～14:30，17:30~22:00,（定休週三，不定休請關注店家FB)

FB： https://www.facebook.com/profile.php?id=100063637404428

電話：0424519668

地址：407台中市西屯區至善路222號



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