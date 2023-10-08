台中最夯聚餐餐廳，約會、慶生都可以，十道菜海陸吃好吃滿！

為了慶祝爸爸的父親節，我跟弟弟兩個人決定來到目前最夯的台中鐵板燒餐廳–樂葵法式鐵板燒，富麗堂皇的氛圍就覺得瞬間變得像貴婦般，享受尊榮的待遇。樂葵法式鐵板燒擁有十樣餐點，聽說每三個月換一次菜單，保留受歡迎的餐點並創作新品，讓大家來的時候不會是一成不變的菜色。生蠔的料理方式，讓害怕行為的我也可以毫無顧慮地一口咬下，奶香四溢的起司點綴的整盤沙拉，美味的紅酒醋增添了層次感。即使我們帶小孩來這品嚐，也可以放心地在這邊享用。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 位置 停車場

樂葵法式鐵板燒位於台中北屯區，擁有特約停車場，走路大概三、五分鐘。像城堡的外觀，遠遠看就很醒目。

餐廳位於二樓、一樓進門後，走上樓梯，左手邊再上去就是了。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 用餐環境

樂葵擁有獨立包廂也有寬敞的用餐環境，但其實是包廂多半還是會跟別人一起入座，所以除非你們人真的很多，不然的話，還是會跟其他客人一起用餐。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 價位 菜色

進去包廂之前，就能看到師傅正在料理一些待會要使用的食材，等待就大家定位之後，師傅還會一一解說今天的食材來源。

樂葵的餐點價格固定 $1380+10%，想要搭配酒品則是額外加購，沒有兒童餐，所以小朋友要吃，也算一個人！附設兒童座椅，小西瓜也能輕鬆跟爸媽一起吃。

帕瑪火腿干貝湯，看似清澈的湯頭，味道很濃郁，但是不會很油，稍微炙烤過的干貝，肉質微Q彈，上頭還有紫蘇ㄧㄢ三兩下就能完食。

炙燒青甘山藥柚子胡椒醬，柚子胡椒在日本人中是一個常見的調味料，青甘炙燒6分熟左右，搭配特調醬料，尾韻會帶點辣，但更刺激味蕾，還不錯。（小肥肉當天吃，師傅有特別再煎更熟，且無醬料）

法式鴨胸苦甜巧克力橙汁醬，使用飼養75天的宜蘭櫻桃鴨，搭配58%苦甜巧克力製作而成的橙汁醬，我個人覺得醬汁的柑橘味較為明顯，巧克力好像風頭被搶過去了。鴨胸本身口感不錯，尾韻還是帶有一點點鴨味～

日本生蠔蕈菇荷蘭醬，荷蘭醬是五大法式醬汁之一，有點像美乃滋，即使大顆，處理到也沒有生味，一口爆漿，我除了甜點外，最喜歡的就是這道。

南非活鮑松露波特醬，很少看到這麼大顆的鮑魚，我個人覺得切片呈現會比較好，連小肥肉都很輕易拒絕，搭配一旁波特醬，味道更豐富。

加勒比海龍蝦卡菲醬，卡菲醬也是知名法式醬料之一，以濃厚奶油為基底，加入薑黃、百里香等香料調配而成，品嚐起來有點像咖哩，搭配新鮮的龍蝦，口感彈牙，兩、三口就能完食。

Prime牛排肉質大概5、6分熟，口感軟嫩（小朋友的會再熟一點）一旁的鹽巴、蒜頭也有特別挑選過，仔細看的話鹽巴裡頭還會有金字塔形狀喔！

備註：不吃牛肉則改成伊比利豬排

時令水果沙拉佐起司餅，現煎的起司烤至薄脆，一咬下去，奶香四溢，彷彿餅乾的口感，底部的芭樂、鳳梨也都有處理過，很好吃！值得一提的是，裏頭的紅酒醋搭配得宜，瞬間將風味提升一個檔次，一旁的客人還特別詢問是什麼牌子的，聽師傅說，是百貨公司才能買到的品牌，果然一分錢一分貨啊！

牛筋飛魚卵炒飯在師傅料理的時候就香氣四溢，粒粒分明且乾爽，裡頭還有北寄貝增添口感。

最後一道火焰糖漬草莓奶酪草莓醬，視覺上的滿足感啊～雖然看似沒什麼厲害之處，但點火秀的畫龍點睛效果還是很不錯的！我一個人就吃了兩份～

途中會有一杯無咖啡因的蜜桃茶解膩，也很不錯喝～

希望下次有機會能品嚐餐酒系列，來好好慶祝生日一番