為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中最夯聚餐餐廳，約會、慶生都可以，十道菜海陸吃好吃滿！

台中最夯聚餐餐廳，約會、慶生都可以，十道菜海陸吃好吃滿！

2023-10-08 22:31:00 Ya-Chi Hsu 人氣：116
share
窩客好文

Ya-Chi Hsu

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樂葵法式鐵板燒
place台中市北屯區崇德五路345號2樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

樂葵法式鐵板燒｜台中約會餐廳，高檔鐵板燒中一次吃到龍蝦、鮑魚、和牛啊～

為了慶祝爸爸的父親節，我跟弟弟兩個人決定來到目前最夯的台中鐵板燒餐廳樂葵法式鐵板燒，富麗堂皇的氛圍就覺得瞬間變得像貴婦般，享受尊榮的待遇。樂葵法式鐵板燒擁有十樣餐點，聽說每三個月換一次菜單，保留受歡迎的餐點並創作新品，讓大家來的時候不會是一成不變的菜色。生蠔的料理方式，讓害怕行為的我也可以毫無顧慮地一口咬下，奶香四溢的起司點綴的整盤沙拉，美味的紅酒醋增添了層次感。即使我們帶小孩來這品嚐，也可以放心地在這邊享用。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 位置 停車場

樂葵法式鐵板燒位於台中北屯區，擁有特約停車場，走路大概三、五分鐘。像城堡的外觀，遠遠看就很醒目。

餐廳位於二樓、一樓進門後，走上樓梯，左手邊再上去就是了。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 用餐環境

樂葵擁有獨立包廂也有寬敞的用餐環境，但其實是包廂多半還是會跟別人一起入座，所以除非你們人真的很多，不然的話，還是會跟其他客人一起用餐。

台中約會餐廳 樂葵法式鐵板燒 價位 菜色

進去包廂之前，就能看到師傅正在料理一些待會要使用的食材，等待就大家定位之後，師傅還會一一解說今天的食材來源。

樂葵的餐點價格固定 $1380+10%，想要搭配酒品則是額外加購，沒有兒童餐，所以小朋友要吃，也算一個人！附設兒童座椅，小西瓜也能輕鬆跟爸媽一起吃。

帕瑪火腿干貝湯，看似清澈的湯頭，味道很濃郁，但是不會很油，稍微炙烤過的干貝，肉質微Q彈，上頭還有紫蘇ㄧㄢ三兩下就能完食。

炙燒青甘山藥柚子胡椒醬，柚子胡椒在日本人中是一個常見的調味料，青甘炙燒6分熟左右，搭配特調醬料，尾韻會帶點辣，但更刺激味蕾，還不錯。（小肥肉當天吃，師傅有特別再煎更熟，且無醬料）

法式鴨胸苦甜巧克力橙汁醬，使用飼養75天的宜蘭櫻桃鴨，搭配58%苦甜巧克力製作而成的橙汁醬，我個人覺得醬汁的柑橘味較為明顯，巧克力好像風頭被搶過去了。鴨胸本身口感不錯，尾韻還是帶有一點點鴨味～

日本生蠔蕈菇荷蘭醬，荷蘭醬是五大法式醬汁之一，有點像美乃滋，即使大顆，處理到也沒有生味，一口爆漿，我除了甜點外，最喜歡的就是這道。

南非活鮑松露波特醬，很少看到這麼大顆的鮑魚，我個人覺得切片呈現會比較好，連小肥肉都很輕易拒絕，搭配一旁波特醬，味道更豐富。

加勒比海龍蝦卡菲醬，卡菲醬也是知名法式醬料之一，以濃厚奶油為基底，加入薑黃、百里香等香料調配而成，品嚐起來有點像咖哩，搭配新鮮的龍蝦，口感彈牙，兩、三口就能完食。

Prime牛排肉質大概5、6分熟，口感軟嫩（小朋友的會再熟一點）一旁的鹽巴、蒜頭也有特別挑選過，仔細看的話鹽巴裡頭還會有金字塔形狀喔！

備註：不吃牛肉則改成伊比利豬排

時令水果沙拉佐起司餅，現煎的起司烤至薄脆，一咬下去，奶香四溢，彷彿餅乾的口感，底部的芭樂、鳳梨也都有處理過，很好吃！值得一提的是，裏頭的紅酒醋搭配得宜，瞬間將風味提升一個檔次，一旁的客人還特別詢問是什麼牌子的，聽師傅說，是百貨公司才能買到的品牌，果然一分錢一分貨啊！

牛筋飛魚卵炒飯在師傅料理的時候就香氣四溢，粒粒分明且乾爽，裡頭還有北寄貝增添口感。

最後一道火焰糖漬草莓奶酪草莓醬，視覺上的滿足感啊～雖然看似沒什麼厲害之處，但點火秀的畫龍點睛效果還是很不錯的！我一個人就吃了兩份～

途中會有一杯無咖啡因的蜜桃茶解膩，也很不錯喝～

希望下次有機會能品嚐餐酒系列，來好好慶祝生日一番

 

樂葵法式鐵板燒

粉絲團：樂葵法式鐵板燒

地址：台中市北屯區崇德五路345號2南樓

電話：04-22438229

營業時間：11:00-14:00、17:00-19:00

 

 




文章關鍵字
台中高級餐廳台中慶生餐廳台中約會餐廳
檢舉
share
chevron_left

在這裡可以將豬從頭吃到尾？手工米腸也是每桌必
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Ya-Chi Hsu

發表篇數：2篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
莫登鉄板燒 照片

莫登鉄板燒

4.65 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區
hot 7 鐵板燒 (台中大魯閣店) 照片

hot 7 鐵板燒 (台中大魯閣店)

3.95 (1人評鑑)

區域：台中市東區
薪笈鐵板燒 照片

薪笈鐵板燒

4.43 (3人評鑑)

區域：台中市沙鹿區
鐵砂掌新鐵板料理崇德店 照片

鐵砂掌新鐵板料理崇德店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市北區
料鐵哥醬燒鐵板-台中崇德店 照片

料鐵哥醬燒鐵板-台中崇德店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市北區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up