夢想手作烘焙 | 萬聖節手工餅乾驚嚇首選 X 吃一口就愛上的磅蛋糕!

9月中旬胖達來到新竹與大學同學提前過中秋烤肉，

沒想到這次的旅程讓胖達意外發現了這間，隱藏在新竹的烘焙坊!

白色的外觀，外部走庭院式的風格，

瞬間就吸引了胖達的目光。隨即停下了腳步，

在門口拍了照簡單做了紀錄。預計再安排來參觀參觀~~!

距上次的烤肉過了約一周後胖達重新回到新竹，

這次就好好地一起來開箱這間~

帶著故事般氣息的「Dream Bakery 夢想手作烘焙 」!

Dream Bakery 夢想手作烘焙

外觀如上次所見，是以白色為主體庭院式的外觀風格，

仿佛一踏入就與外面不同世界般。

悄然推開門後，胖達所見也為之一振!

沒想到裡面不僅僅是單純販售烘焙相關的商品；

門市裡面附有大桌子，還有許多烘焙的設備、器具、材料等，

一問服務人員之下才知道，他們有提供一些課程例如:烘焙、花藝、繪畫等。

而這些設備跟教材也是在教學都會使用到的，

很適合親子間一同參與的活動喔!

*還有超專業的烤箱!

*旁邊還有一處兒童遊戲區喔!有放置書籍、

玩具等供小朋友們閱讀與遊玩~

入內也會發現門市有兩個LOGO，詢問了服務人員後才曉得，

原來目前有兩品牌在做經營，

一個是走比較成人向的「Dream Bakery 夢想手作烘焙」與

兒童向的「Little Dreamers 小小夢想家 」。

Little Dreamers 小小夢想家

Little Dreamers 小小夢想家 有著不同的各式課

讓來參與的親子們有著更廣的接觸面，

他們的課程正是引領這些小小夢想家透過課程來獲得不同程度的啟發。

我聽完覺得很棒!除了可以讓親子間增加互動外，

不同的上課內容也可以讓家裡面的寶寶們有不同的接觸面，

或許更能知道自己要些什麼。突然就默默地就想起了

~目前在學校上課的大寶&二寶拉!

*當天拜訪的時候，門市服務人員剛好結束上一段課程~正在收拾中。

而小小夢想家也有著自己的品牌商品喔!

以其活潑、有朝氣、夢想等理念注入其中!

包裝是簡約的白色盒身帶著Tiffany綠的色調感覺也很有質感!

胖達這次就有帶了一盒相關產品「彌月禮盒」回家準備開箱~!

會想要購買一份也是有不少之前婚紗時期的客人，

還是會時不時問一下胖達最近有沒有推薦的廠商~

可以推薦給他們挑選或者給新手爸媽的朋友們啦!

另外胖達剛好趕上了他們目前正準備推廣的「萬聖節」系列的商品!

準備也帶回一份嚇嚇兩寶們啦!!

Dream Bakery 夢想手作烘焙 產品

進入門市的左手邊，會看到夢想手作烘焙的的商品禮盒陳列在架子上，

一系列的產品外觀有著墨綠色的盒裝，展示著精緻與優雅調性，

其中也不乏有隨手包裝的手工餅乾，

是一份非常適合想來點個人時間慢活的下午茶點心。

逛完一圈下來~拎著購買的禮盒準備回家開箱啦!

回到家後~大寶二寶馬上迫不及待的想要看看我帶回來了什麼東西啦!

Dream Bakery 夢想手作烘焙 萬聖節手工餅乾

待兩寶冷靜等我拍完一些照後~

就讓兩寶們一起參與這次的萬聖節手工餅乾跟彌月禮盒、分享禮盒的開箱啦!

萬聖節手工餅乾除了有嚇人的元素外，

還融合了很多其他這個節日的元素，

像是蝙蝠、鬼堡、手指等等~~

大寶首選是看起來滿帥氣&可愛的蝙蝠~

二寶選了一個她自己也不知道的碗糕!

(後來有告訴她那個是有人被丟進去大鍋裡被烹煮的樣子)

而二寶最喜歡的就是那個看起來嚇人的眼球戒指啦!!!

硬是要戴上拍幾張浮誇的貴婦感的照片~!

*雖然長著嚇人的餅乾~但還不錯吃(二寶眼神已盯上下一個目標!

(一拆開沒想到是自己喜歡的角落生物!!

Little Dreamers 小小夢想家 彌月禮盒

白色的外盒加上大大的指紋與小貓、小狗圖案點綴~無形中大大加了童心感。

拉開餅乾盒身~裡面是有一袋牛奶棒與非常可愛的動物方塊餅乾與貓爪造型的蛋糕喔!

光看餅乾本身～可愛的造型風格，

讓胖達光想像就覺得收到的人也會很開心～～

動物方塊餅乾&蔬果牛奶棒

每一款動物造型餅乾都有著漂亮的顏色，

一開始胖達以為是食用色素調成，

後來看了一下使用成分居然是「天然蔬果粉」!

讓這份禮盒更多了份營養，

且如果有不想要給小朋友攝取到咖啡因的成分

也可以跟店家告知喔! 店家真的是很用心~!

彌月禮盒還附有找找看的小遊戲~

利用貼紙找出對應的圖案框格~

也可以訓練一下小朋友的敏銳度跟專注力喔!

*讀書都沒這麼認真的兩寶!!

*餅乾對應蔬果粉顏色參考(照片取自官網

Dream Bakery 夢想手作烘焙 分享禮盒

墨綠色的盒裝搭配金色的緞帶，

讓整體外觀在質感上有了不少的提升！

拉開後裡面有兩長盒，其中一盒為奶油磅蛋糕，

另一盒則為各種風味的奶油餅乾、堅果塔、金磚蛋糕。

胖達也簡單分享一下有吃到的口味囉！

經典原味奶油磅蛋糕

口感綿密濕潤，蛋糕體紮實，入口不乾且順口，

整體透著奶油烘焙香且下層外皮帶著微酥口感，

外酥內軟的風味非常不錯吃

夏威夷豆堅果塔

外皮稍硬，但咬下去其實內部超酥！

上方的夏威夷豆外層裹上一層糖衣，

吃起來帶一點黏牙但讓整體更爲脆口，入口後愈咀嚼愈香。

芝麻奶油餅乾

富含芝麻粒，芝麻香濃郁。

黑眼豆豆

富含巧克力香，有可可塊在上方，整體頗為酥脆。

蘭姆葡萄金磚

鬆鬆軟軟的蛋糕體，有濃郁的奶油香。

裡面有放蘭姆葡萄乾，增添了一點微醺風味。

抹茶蔓越莓

有些微的抹茶香，在硬質的餅乾中，

裡面吃就到柔軟的蔓越莓果乾，帶出不同層次的口感。

Dream Bakery 夢想手作烘焙 相關資訊

Dream Bakery 夢想手作烘焙 與 Little Dreamers 小小夢想家

目前在新竹開業有一年多的時間~

持續朝著他們的初衷讓更多的小朋友們往自己的夢想邁進，

是一間富含理想與溫暖的店！

店名： Dream Bakery 夢想手作烘焙

地址：新竹市北區光華二街132號

電話：03-535-6693

分享給有想要帶小朋友體驗手作課程或者吃一頓美好的下午茶點心的家長啦！

官網: Dream Bakery 夢想手作烘焙官網

IG: Dream Bakery 夢想手作烘焙 IG粉絲團

FB: Dream Bakery 夢想手作烘焙 FB粉絲團

*店內也有各式售年節禮盒、中秋禮盒、彌月禮盒、

喜餅禮盒、伴手禮品、生日分享禮、收涎餅乾、

各式手工餅乾與磅蛋糕喔!*

*餅乾類:常溫未開封可保存30天

*蛋糕類:夏天常溫3天，冬天常溫5天，冷藏14天