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桃園｜青埔美食【湖畔拾光 Mizumi】和綠意相伴的早午餐｜一起享受書法公園的靜謐 | 快門下的幸福

2023-10-08 23:58:44 快門下的幸福 人氣：113
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窩客好文

快門下的幸福

發表篇數：228篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：湖畔拾光 Mizumi
phone03-2873-805
place桃園市大園區大智路87之3號87-3號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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地方媽媽在雙十連假放了自己一天假，決定一早就獨自外出享用難得的早午餐，真美好！
位在大園區書法公園景觀第一排的【湖畔拾光 Mizumi】，邊吃著早午餐還擁有超美綠意的景色，提早預約了在一大早07:30就當了第一組客人，店內主要販售早午餐拼盤套餐、義大利麵、蛋包飯、炸物、甜點與各式飲品，主食售價約介於NT$200-400之間，雖然早餐拼盤套餐價格稍高，但以食材的豐富度與份量，絕對值得一嚐，若喜歡小份量的早餐～也可以選擇輕食套餐唷，在充滿溫馨暖色調的用餐空間，真的相當令人放鬆，加上室內採光很明亮，充滿著愜意阿；餐廳位置鄰近華泰名品城、新光影城、IKEA與書法公園等等，很推薦給來訪青埔玩耍的朋友們一個很棒的早午餐選擇。

 

桃園｜青埔美食【不挑食 butiaoshi】質感韓系早午餐 / 親子友善 / 書法公園

▲▲延伸閱讀｜書法公園湖畔旁早午餐推薦▲▲

 

  • 湖畔拾光 Mizumi｜店家資訊

►FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088051286499
►地址：桃園市大園區大智路87之3號
►電話：032873805
►營業時間：07:30–19:00｜周三公休
►停車資訊：店前請勿臨停｜大成路二段上有許多收費停車格
提供孩童座椅｜自助式回收餐盤｜不收服務費｜可接受預約

 

  • 湖畔拾光 Mizumi｜店家環境


▲湖畔拾光 Mizumi 有著韓系美感的店裝潢，有著戶外的綠樹加持，頗有清新感

 

 

 


▲店內用餐空間使用了許多白色系大理石的妝點，包括櫃檯或是用餐桌面，看起來非常有質感耶，內用區有分為座椅區與半沙發區，真心分享若預計要前來用餐～一定要先預約啊，私心覺得半沙發區的座椅區相對地更寬敞舒適，因有提前預約，即使我一人用餐也讓我坐在四人座椅區，讓我即使一人用餐也是感到自在愜意的！

 

 


▲最靠近窗景的內用區，座椅採用矮圓小沙發，超好看！此處也是整個用餐空間採光最好的位置，只不過內用區的白色大理石桌面偏小，若點較多餐點應該可能會擺放不下！

 

 

 


▲採用自助式碗盤回收

 


▲餐具、調味醬與開水都是提供自取

 

  • 湖畔拾光 Mizumi｜菜單(2023年)

 


▲店內提供手機掃描點餐，點餐後需櫃台使用現金結帳，店內目前無提供電子支付，菜單可參考下方，當時烏梅截圖了部分的餐點價格與套餐細項，提供大家稍微了解湖畔拾光 Mizumi餐點的售價，詳細菜單與售價仍以現場為主

 

 

 

  • 湖畔拾光 Mizumi｜餐點實拍分享


▲冰伯爵紅茶｜微糖
早餐套餐拼盤可免費選擇咖啡或伯爵紅茶或氣泡水(三選一)，我選的伯爵紅茶雖然是微糖，但飲用起來已蠻有甜度了，怕甜的朋友可以直接選擇無糖，特有西式調味紅茶，味道很清香舒服

 


▲松露菌菇杏力蛋套餐
套餐內含有生菜沙拉、菌菇蛋與優格杯，麵包則是挑選法式吐司，另馬鈴薯可選薯條或是薯泥(二擇一)，早餐拼盤相當的有份量，幾乎是澱粉、蔬果與蛋白質應有盡有的營養喔！品嘗起來很舒爽且不油膩，適合想要早餐跟午餐一起吃的朋友，一次吃飽飽！

 

 


▲松露菌菇杏力蛋套餐
一個幸福的早晨能品嘗到色香味俱全的餐點拼盤，實在太幸福啦！

 

 


▲松露菌菇杏力蛋套餐
滑嫩的蛋包中包裹著滿滿的菌菇，清香的蛋香搭配上黑松露，就是份好高級的美味啊！

 


▲松露菌菇杏力蛋套餐
淋上海鹽焦糖醬的法式吐司，焦甜香十足，吐司為厚片的厚度，不是軟嫩型的法式吐司，口感偏較扎實，蠻有咀嚼感的，所以吃起來會特別飽足

 


▲松露菌菇杏力蛋套餐
迷你的優格杯，上層鋪滿了調味淡淡的脆片與堅果，單吃優格是無糖的，帶著特有的酸味，與脆片堅果一起吃～很搭唷！！

 

 

 

  • 總結

位在書法公園旁的靜謐空間，湖畔拾光 Mizumi 讓你與綠意相伴，一起品嘗簡單美味的餐點吧。

 




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青埔早午餐 青埔質感早餐 青埔韓系早餐 青埔早午餐推薦 more
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喜歡攝影，按下快門，看見生活的美好，是一種幸福。
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