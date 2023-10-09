喜歡吃窯烤手工PIZZA的我聽友人推薦：捷運永春站林口街夜市的Pizza3“披薩3次方”評價不錯，這間好吃的信義區窯烤pizza創始人兼主廚深耕披薩領域長達10多年，曾任義大利APN披薩協會推廣大使、手藝也獲得多項披薩領域認證，店裡甚至從義大利空運2座烤窯，這間全台首家雙窯爐披薩專賣店不管拿坡里披薩、羅馬披薩、拿坡里矩形餅皮或星星披薩，四種餅皮每種都有獨特的口感，很受老饕們的歡迎，除了內用外送之外也超多人外帶！而且使用的食材新鮮天然無添加，只有美式披薩1/3熱量，價錢也比北市其他地區便宜上許多，還有提供平價又好喝的臺虎精釀生啤，聽得我超心動的！就跟友人約一天過去吃看看：這家信義區平價義式披薩到底有多好吃！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

台北市信義區林口街16號的Pizza3“披薩3次方”地利很好，除了開在熱鬧的松德市場對面，因為捷運信義線東延、未來附近還會有捷運站，目前從捷運永春站4號出口步行9分鐘可抵達，不遠處有33、46、277、信義幹線等公車經過的「松山商職(信義)」站牌，附近也有春光公園地下停車場、168Parking (永春停車場)，開車或搭車去都很方便。

傍晚才開始營業的Pizza3“披薩3次方”在林口街夜市裡是很顯眼的存在，相較於附近的許多台式小吃，木質為主的門面搭配店前如同星星般的點點小燈、帶有手繪風格的日式暖簾，散發出濃濃異國風情的店面很能吸引目光。

披薩3次方有設置戶外座位區，天氣涼涼的時候如果能坐在戶外用餐、喝酒，感覺也很愜意。

披薩3次方的老闆很有巧思，在料理檯前面設置了個很有日式風格的立吞區，讓客人能在前方近距離觀看披薩的製作過程。

一般窯烤PIZZA店只有一座烤窯，但披薩3次方有兩座窯爐，左邊大的那座窯爐還是全台最大的，這兩座窯爐還是從義大利空運來台的，感覺老闆為了要做出道地的義式披薩可是下了重本耶！

披薩3次方除了一般的飲料跟生啤之外，還有提供多種紅酒、白酒、氣泡酒，也有很受義大利人歡迎的義大利檸檬酒。

(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

因為公共空間料理區跟兩座烤窯就佔去了很大的部分，又希望給客人舒服的用餐動線，所以店內的用餐區座位安排得並不多。

因為店裡只有披薩主食、出餐又超快，若客滿或週末假日就有用餐時間60分鐘及低消300的限制。

披薩3次方店家創始人兼主廚是深耕披薩領域10多年的師傅，曾擔任維護拿坡里披薩傳統精神及技藝傳承的義大利APN披薩協會推廣大使，除了在披薩領域曾獲得多項認證，自己也超愛吃披薩，所以希望做出能帶給人快樂的披薩，也希望所製作的披薩讓人吃起來沒有額外的負擔。

連地板上都有嵌入義式披薩的種類介紹，披薩3次方有好幾種披薩餅皮可以選擇喔！

店裡有很多跟義大利有關的布置和擺設，因為以前台灣人很愛義大利製造的偉士牌機車，店裡還有迷你的偉士牌兒童座駕，這台不只是單純的擺飾而已，是真的可以給小朋友騎的喔！

義大利是盛產起司的國家，乳酪工廠製造的輪狀乾酪體積超大，都有3、40公斤重，前幾年好市多還曾推出33公斤的巨無霸乳酪而引起討論，而店裡也有擺設以輪狀乾酪為造型做的大起司餐具桌，可以看出老闆佈置上的用心。

大起司餐具桌上有放著用義大利 Ciao 番茄罐頭裝的一些自取的餐具，裡面也有起司造型炳的刀叉，真的還蠻好玩的！

裡面只有兩區座位，都是原木做的大桌，因為大桌不好安排，所以只有接剛開店時17：00的位置預訂而已喔！

另外一區是隱藏在大烤窯後面的座位區，要踩著階梯上去的座位區鋪有假草，皮讓人有種置身戶外的錯覺，感覺很舒適也不怕被其他用餐的人經過而干擾。

除了能近距離觀賞到窯爐，這窯爐還可輕輕觸摸，因為窯爐的外層材質厚度很厚，從背後摸也不會燙傷，就不怕好奇的小孩因誤觸而受傷(當然前提是不能亂跑到廚房裡去正面摸就是了XDDD！)

廁所裡有不用手觸碰的馬桶，只要用腳碰就能沖水，老闆還特別畫了箭頭標示來提醒客人。

廁所外的啤酒桶洗手台也很特別，水龍頭乍看下還以為可以弄出生啤酒，但是那真的只能流出水而已，想喝啤酒的朋友還是要跟老闆點才喝得到啦XDDD！

有披薩圖案的牆上很有故事性，裡面還隱藏著一個狗爪印。

看到沒？就在右邊立體辣椒的斜上方，那是因為店內隱藏菜單有寵物披薩，有養寵物的朋友可跟老闆詢問，老闆會親自協助出餐，餐期忙碌時就需要耐心等待喔！

年輕的老闆很健談也很熱愛義式披薩的相關文化，如果有空檔時可以跟他聊聊，肯定會有很多額外的收穫！

因為老闆有如同義大利人的樂觀幽默，所以店內的布置充滿童趣，料理台上方的塗鴉甚至還能找到威尼斯海怪喔！

披薩3次方的名片也很特別，牛皮小紙卡可以摺成一個披薩盒形狀，可愛的名片盒蓋裡面有列出老闆的經歷，雖然年紀不大但老闆的相關經歷感覺還蠻猛的！

披薩3次方菜單做的很有文青風，封面感覺做得像雜誌一樣，有介紹PIZZA的起源，店裡的理念及選用的食材，甚至還有教PIZZA該怎麼吃會更好吃喔！

披薩3次方菜單上有列出拿坡里披薩Pizza Napoletana、羅馬披薩-Pizza Romana Tonda、羅馬矩形餅皮Pizza al Taglio及星星披薩Pizza Anise Star可選，除了羅馬矩形餅皮是可選3種口味的大型橢圓PIZZA之外，其他都是12吋大小，價格從基本款250起跳到4百多都有。

披薩3次方的PIZZA有分成去皮番茄口味、松露奶醬或白醬口味及特殊口味，有加辣、加大蒜也都會標示，也有標示出蛋奶素可食的口味，除了可選擇加料，若不想要有蒜頭或辣椒製作前也可以請老闆幫忙拿掉。

除了披薩餃之外，還有巧克力甜披薩及披薩三明治，披薩3次方就是一間專業且專心在製作美味PIZZA的店，所以沒有賣其他義大利麵、燉飯、排餐之類的主食，為了服務客人還是有提供一些窯烤的小點，也有販賣飲品跟酒類。飲料的收費也比一般餐廳便宜。

再店裡內用也是不加服務費的，菜單價格多少就收多少，真的很佛心耶！

店裡還有供應臺虎精釀生啤，這款台灣自己釀的精釀啤酒這幾年很受歡迎，而且比起信義新光三越啜飲室，在這裡喝臺虎精釀生啤更划算！

付款方式接受現金、街口、台灣pay、全支付，除了內用之外還有跟UBER合作外送，但我發現蠻多人會透過線上點餐、再到門市自取外帶的喔！

店裡展示櫃上展示的商品看喜歡都可以買，那些食材都是義大利該領域的第一品牌，義大利進口的Cuputo麵粉、Cuputo杜蘭小麥粉、義大利SOSALT 細海鹽甚至是義大利特級初榨橄欖油，這些義大利進口的一線品牌產品也全都是店裡做PIZZA時使用的食材喔！

因為老闆想宣揚且讓大家享受義大利人把披薩當主食的文化，所以店內的麵糰聽說都是老闆自己製造、經過72小時長時間發酵的、充滿益菌種，除了天然麥香味特別濃郁，也比較健康。

一般人做PIZZA前在製作麵糰時，須先將高筋麵粉、鹽、糖、溫水、橄欖油、酵母粉倒入容器中攪拌、揉捏成團後靜置半至一小時發酵，但因為披薩3次方的麵糰製作做時只有麵粉、不加糖也無添加油脂，所以吃起來清爽無負擔。

因為披薩烤之前需要表面需要加點油，來防止沾黏、也能讓烤好的餅皮口感不會乾硬。

披薩3次方使用以新鮮現採的橄欖果實直接壓榨製成的特級初榨橄欖油，氧化程度較小、油質較新鮮且含豐富的橄欖多酚，讓人能吃得美味也能吃到更多優質的營養。

他家的義大利披薩使用的食材堅持新鮮天然無添加，除了嚴選優質大品牌的產品，主廚都挑選成分單純、無人工色素、香料和添加劑的食材為主。市面上有些是以乳酪或乳酪副產品再進行加入乳化劑、防腐劑、色素、香料、調味劑等食品添加物加工、製成的加工起司純粹的牛奶起司，而披薩3次方則堅持使用純粹的牛奶起司，除了能保持純正的乳香，也能吃得更養生，

披薩3次方不像一般常見的披薩店還有賣什麼前菜、湯品，老闆希望跟在義大利一樣能讓大家把披薩當主食，所以定位成披薩專賣店，來店裡就是吃披薩！

而且是健康能當主食的披薩，他們的PIZZA不像一般披薩吃完都會很脹、很撐，不是高熱量的披薩能兼顧養生及整體的口感享受，比較接近低碳飲食的概念，所以也受到很多健身人的愛好。

兩個烤窯因為溫度設定不一樣、所以兩個爐會用來烤不同的餅皮，因為窯爐裡面有400度的高溫，每個PIZZA送進去約1分半就烤熟了！

製作到完成其實真的不用幾分鐘的時間，撇開顧著聊天的狀況，基本一個小時內都能吃完。

松露熟火腿菌菇400元。

因為這是菜單上有特別標註的明星商品，所以特別叫來吃吃看，因為每個12吋PIZZA大概是一人食用的份量，我們同行三人各點了不同口味跟餅皮的PIZZA要來一起分享，這個松露熟火腿菌菇披薩做的是羅馬餅皮。

松露熟火腿菌菇PIZZA上面有加了綜合菌菇、法式火腿、甜羅勒、莫札瑞拉起司跟帕達諾起司絲，除了製作時使用白松露橄欖油之外，還有加了松露奶醬。

羅馬餅皮餅皮又薄又脆，有類似吃餅乾的香酥，綜合菌菇有濃郁的香氣和鮮嫩口感，淡粉紅色的法式火腿肉質口感鹹香，綠色的甜羅勒口感清新，莫札瑞拉起司和帕達諾起司絲結合在一起更能感受奶香濃郁，而松露風味的白醬則為整個披薩增添了細緻而獨特的口感層次。

明太子花枝400元。

特殊風味披薩裡面的惡魔臘腸雞肉跟明太子花枝都是台灣人會喜歡的口味，所以我們在選擇時有出現些障礙，討論後決定選明太子花枝口味，並且做成星星餅皮。

明太子花枝披薩是以明太子醬、瑞可達起司、中卷、鮪魚、豌豆苗、海苔、莫札瑞拉起司、帕達諾起司絲製作，星星餅皮的造型比較特別，餡料會在中間，邊邊則做成較立體的星星造型。

星星餅皮的尖角烤到有點微焦、吃起來酥脆，尖角裡面咬起來Q彈有韌性，有點像軟法的口感，邊角裡還包有濕潤的醬料、甚至還有吃到裡面包花枝的喔！

風味獨特的明太子醬跟瑞可達起司的濃郁奶香交融，為整個口感增添了豐富的層次，裡面的中卷口感Q彈鮮美且充滿海味，鮪魚的鮮嫩和豌豆苗的清爽及海苔絲的香脆交織在一起，也讓整個披薩吃起來更有層次。

佛羅提那溫泉蛋370元。

喜歡吃半熟蛋披薩的我們特別點了佛羅提那溫泉蛋披薩，這口味的PIZZA使用去皮蕃茄、新鮮菠菜、煙燻培根、莫札瑞拉起司、帕達諾起司，新鮮大蒜及土雞溫泉蛋製作，光看就很好吃！

因為最近關於蛋的新聞報得沸沸揚揚，所以有特別看了他們用的蛋，他們用的是紅殼的土雞蛋，蛋黃的顏色也比較偏橘些，雖然成本比較貴但營養跟品質也比較好，不用擔心吃到壞蛋的問題。

蛋白軟嫩的水波蛋把蛋黃搓破時，流竄的蛋黃看起來好療癒喔！

蛋白軟彈、蛋黃濃稠綿濃的佛羅提那溫泉蛋披薩光看就好誘人！這款口味是做拿坡里餅皮，外圈帶有微微烤焦的豹紋，中間薄、外圈厚能吃到雙重享受。

拿坡里餅皮的外圈麵皮表層香酥、內層Q彈且帶著微微的焦香味道。咀嚼時就會感受到蕃茄醬的鮮甜和菠菜的鮮脆，煙燻培根的獨特風味也帶來了濃郁的鹹香，莫札瑞拉起司和帕達諾起司融化後呈現初奶香四溢的口感，新鮮大蒜和土雞溫泉蛋為整個口感帶來了微妙的蒜香和濃郁的蛋味，讓人一吃就難忘。

巧克力甜披薩 290元。

想吃甜點的我們看到有巧克力甜披薩，很好奇吃起來的口感所以點來吃吃看。這口味裡面除了使用莫札瑞拉起司、帕達諾起司絲製作，還有加了義大利國民品牌nutella能多益的巧克力抹醬，外面還有巧克力餅乾喔！

這款的披薩皮吃起來有淡淡的麥香且裡面是偏軟Q的口感，中間夾層則是滿滿的流心巧克力榛果醬，巧克力榛果醬吃起來滑順、濕潤，咬下去會有小小的爆漿口感，外面有酥脆香甜的巧克力餅乾，真的還蠻好吃的！連平常不特別愛吃巧克力甜點的友人都忍不住追加了一塊。

披薩3次方雖然沒有賣前菜、湯品或其他主食，但因為有現成的窯爐，所以店家還是有推出一些窯烤的鹹食小點，經過義大利烤爐窯烤的小點都有完整保留了食物的原味。

窯烤馬鈴薯80元。

帶皮的窯烤馬鈴薯因高溫而保留馬鈴薯原始甜味，外表黃金酥脆、裡面口感鬆軟綿密，若沾著蘊含豐富微量礦物質的義大利海鹽吃也更能引出馬鈴薯自身的香甜。

窯烤雞翅170元。

披薩3次方的窯烤火候控制得很好，烤好後窯烤雞翅外皮金黃油亮的色澤相當吸引人耶！

窯烤雞翅的外皮帶有微妙的煙燻香氣，外層烤得金黃微酥，咬下去時會有美妙的嚼勁。新嫩的肉質吃進嘴裡時，鹹香的肉汁在舌尖上爆開，帶來滿滿的滿足感，外皮口感香脆且肉質鮮美多汁的窯烤雞翅每一口都讓人陶醉。

鴻糖鮮奶茶85元。

這是通化街有40年歷史的紅茶牛奶，因為老闆自己愛喝所以希望更多人喝到！聽說製作時黑糖會先在鍋子裡面炒過，香氣出來後再把茶葉倒進去、加水在鍋子裡面悶煮，跟一般沖泡紅茶加糖喝起來的口感、香味都不一樣喔！

我個人覺得這鴻糖鮮奶茶喝起來有種特別的煎焙香氣，跟手炒黑糖的焦香甜蜜很契合，也喝得到濃郁的奶香，很對我這種奶茶控的味！

臺虎精釀生啤 150元。

這款生皮有恰到好處的氣泡，喝起來口感清新又不會太甜，喝起來口感超爽的！順口好喝的生啤酒配披薩或烤物都很適合，而且這邊的售價比外面便宜，有喝酒的朋友很推薦可以點杯來佐餐。(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

刻意點不同餅皮的我們吃了之後各自都有最愛的餅皮，但也一致認為每種餅皮都相當有水準，而且若以同等級、同尺寸的PIZZA來看，在天母、民生社區、東區…這些地方等都會再貴個兩~三成，這裡的披薩CP值超高！裡面的飲料、生啤也都價格平實又好喝，加上沒收額外的服務費，既能大飽口福有可以節省荷包！

Pizza3“披薩3次方”的義式PIZZA真的很好吃耶，這次點不同餅皮披薩的口感我們都很愛！別說一般連鎖店披薩看不到他家的車尾燈，就算每個人喜歡的口味不同，但他家的PIZZA絕對能列入大家心目中好吃台北手工窯烤PIZZA前三名內了！而且價格也比台比市區的手工PIZZA店便宜至少2~3成，內用也不收服務費，熱量也有美式披薩的1/3，對有在健身或是我這種愛吃又注重健康的人也超有吸引力！雖然除了披薩之外只有窯烤小點，但店裡的環境佈置及每樣餐點跟飲料都很用心，供應的臺虎精釀生啤好喝又划算，愛吃PIZZA的朋友來這邊絕對不會失望。喜歡吃PIZZA的朋友，很推薦可以找時間試試Pizza3“披薩3次方”的手工窯烤義式PIZZA喔！(未成年請勿飲酒.酒後請勿開車)

Pizza3“披薩3次方”

地址： 110臺北市信義區林口街16號

營業時間：週一~週四 17：00~22：00、週五~週日 17：00~23：00

LINE 預定預約：@202mpbgi(只接17：00的位置)

粉絲團 https://www.facebook.com/profile.php?id=100083187376135

文章轉自 信義區平價義式披薩-永春站Pizza3“披薩3次方”，超值信義區窯烤披薩，健康能當主食的台北道地義大利披薩專賣店(含pizza 3次方菜單、訂位) - emily愛玩美部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

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