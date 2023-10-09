阿飛Brunch｜台中車站周邊人氣早午餐，必點流心熱壓吐司和沙拉盤。寵物友善 – 艾瑞絲的吃貨日常

二訪台中寵物友善餐廳的阿飛Brunch位於台中車站附近的大智路上，這家早就是許多人心中的台中必吃早午餐之一了！餐點大份量又好吃，除了有人氣品項流心起司熱壓吐司以及酪梨香煎雞胸輕沙拉，甚至連飯食、湯品都有！私心大推黃金地瓜薯條！離大魯閣新時代購物中心以及最近新開幕的台中三井LaLaport購物中心都很近唷

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環境介紹

▼阿飛Brunch就在台中車站附近大概走路五分鐘的距離，真的超級方便！離台中三井LaLaport購物中心也很近，推薦大家可以先來阿飛吃個早午餐再過去逛逛喔～門外擺放滿滿的葉綠植栽，被植物包圍有種日系的小清新感。光是門口就超好拍！

▼店裡滿滿的綠葉植栽妝點在各個空間，搭配一些木頭傢俱擺設，整體看起來清新有質感。

▼牆壁上各種葉子的藝術畫作妝點，讓空間更加活潑生動。

▼一整片的牆都是大落地窗，採光無敵好讓整個空間明亮通透。我超喜歡這種簡潔明亮的氛圍

餐點介紹

▼餐點看起來也太好吃了吧！坐在窗邊享受陽光邊吃早餐也太愜意。生意很好的阿飛Brunch連平日早上都是座無虛席啊！建議假日一定要先定位才不會久候喔！

酪梨香煎雞胸輕沙拉 $400

▼滿滿的有機蔬菜非常新鮮！這一上桌直接被疊成小山的沙拉給震驚～份量真的很多，老闆不手軟耶！而且擺盤好美唷

▼豐富的沙拉圓盤有用料超級豐富：雞胸肉、新鮮沙拉和水果、紫薯泥、酪梨、還有白蝦耶！

▼酪梨的熟度剛剛好相當軟綿超喜歡～搭配多種新鮮的當季生菜、水果，表面再撒上些許起司粉提香增添氣味

▼連醬料都很用心是阿飛自己做的，跟一般市售的胡麻醬不同還可以吃到醬裡一點碎堅果的口感耶～豪邁將招牌胡麻醬淋在沙拉和雞胸肉上超級搭！吃起來健康無負擔又超有飽足感

▼最讓我驚豔的其實是這個雞胸肉耶！老闆怎麼有辦法做到這麼軟嫩不乾柴啦～表面煎到金黃香酥，雞胸肉有醃過所以直接吃就很有味道鹹度適中，這個軟嫩程度我都忘了他是雞胸肉ＸＤ

肉醬起司乳酪熱壓吐司圓盤$300

▼吐司裡的起司瀑布傾瀉而出，一上桌就超吸睛絕對是要相機先吃！自從上次我吃過這個後就愛上！這次來絕對是要再點一次（不知道大家會不會跟我一樣，只要是自己很喜歡的東西，每次就是都吃一樣的不會再嘗試新的XDD）

▼烤到卡滋酥脆的外皮中間加入店家自己炒的番茄肉醬，起司濃郁的奶香加上豬肉的酸甜鹹香超好吃！而且一份足足有三大片吐司，份量超足夠。

▼另外還有滑嫩炒蛋以及沙拉，沙拉搭配阿飛自製的胡麻醬真的很開胃～多種豐富的品項吃完真的會飽到升天XD

現炸黃金地瓜條 $100

▼這個真的超推！一吃就停不下來耶～每次來這裡就一定要點上一盤！這比外面一堆鹹酥雞店賣的還要好吃。外酥內鬆軟，台農66號紅心蕃薯質地綿密細緻！外皮裹的麵粉相當輕薄不厚重，表面撒上梅粉讓美味更上一層樓耶

▼點沙拉、圓盤、飯食都有附贈一杯紅茶。或是想對自己好一點，更換菜單任一喜歡的飲料可以折扣$20喔！

脆脆梅果香香綠 $140

▼這一杯其實很有層次耶！脆梅醃漬的相當鹹香，放在飲料裡鹹中帶酸、酸中帶甜，喝起來十分酸甜開胃！放在裡頭的三顆脆梅醃的很入味、很脆口

雲朵蜂蜜檸檬 $160

▼顏值超高的一款！從品名就可以知道他其實際是蜂蜜檸檬啦XD 最上層做成冰沙，味道酸甜的恰到好處，冰冰涼涼超級消暑解膩！

菜單

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