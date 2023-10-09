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深紅汕頭鍋物SOGO敦化店新開幕！高CP值海陸套餐還吃得到活體龍蝦！ – 艾瑞絲的吃貨日常

2023-10-09 09:00:00 艾瑞絲的吃貨日常 人氣：111
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窩客好文

艾瑞絲的吃貨日常

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：深紅汕頭鍋物-sogo台北敦化店
place台北市大安區敦化南路一段246號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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深紅汕頭鍋物在台北、新竹、台中都有分店，我已經三訪了依舊很愛。主打活體龍蝦、現在還有季節限定活體黃金蟹。食材新鮮、湯頭濃郁香醇又好。高CP值的屠龍套餐從兩人到浮誇視覺系的十人都有。套餐不僅有多種新鮮海鮮，肉品雞、豬、牛通通吃得到！火鍋控絕對是要收藏的。

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合作邀約請來信：rong1995060555@gmail.com

環境介紹

▼身為深紅汕頭鍋物的老顧客，今年深紅在台北敦化SOGO地下二樓開新分店啦，當然要來朝聖一下！門面很大，位置很好找

▼來深紅絕對是要點他們的海鮮！尤其店家主打活體龍蝦，門口大大的龍蝦霓虹燈超吸睛～牆面還有很多藝人來吃過的簽名耶

▼店內用餐空間寬敞舒適，深紅色的主色調和其他分店一樣，給人沈穩的感覺

▼還有這缸活蹦亂跳的龍蝦真的活力十足（拍謝啦等等要吃掉你們><，抱著感恩的心看著他們）

▼醬料區基本的配置都有～蔥、蒜、辣椒、醬油、沙茶、醋。

餐點介紹

屠龍計畫雙人套餐 $2899

▼第一次來很推薦一定要點雙人套餐！這樣海、陸食材都吃得到～超過癮🤤一個套餐海陸雙享受、食材品質也很優。套餐包含湯底、海陸雙主餐、時蔬、副餐、飲料、甜點。份量真的超足夠、兩人吃超撐！三個女生吃其實也可以😆

湯底-黃金雞湯+$299

▼自從第一次喝到這個湯底就愛上，每次來一定都要叫這個！真心有在愛它超級喜歡。剛入口就可感受到湯頭的濃醇感。使用玉米雞文火慢燉，熬煮成金黃色澤。湯裡頭半透明的是QQ的花膠。這道煮海鮮很適合～越煮越鮮甜

主餐

▼這一大盤的海鮮盤真的是氣勢磅礴啊！而且龍蝦和黃金蟹都還是活跳跳的，送上桌時還一直想要「逃跑」搞得我們又叫又笑的🤣真的活動力十足

黃金蟹 當天時價$1199

▼店員很貼心讓我們拍完照後再帶去廚房處理。可以選擇要清蒸或是是火鍋煮，我們選擇清蒸的方式～交由專業的來🤣

▼再次送上桌的黃金蟹已經被大卸八塊，一上桌就被撲鼻的鮮味給搞的口水直流～看著這金黃色滿滿的蟹膏真的迫不及待要大快朵頤

▼這蟹膏會不會太多啦～對於愛吃海鮮的我們真的是一種奢侈的享受啊～附餐點白飯跟蟹膏搭配真的很過癮～簡直是白飯小偷啊！而且黃金蟹的肉質超級甘甜、肉質細緻，尾韻竟然還有牛奶的味道，真的很特別！

▼店員很貼心都有先將殼敲碎，可以輕鬆撥開。裡頭的螯肉可以輕鬆取出～吃螃蟹的樂趣之一就是撥蟹殼取肉啊～

▼店家也有附工具可以更零死角取出殼內的肉ＸＤ

▼龍蝦也是活跳跳的，而且個頭每一尾都滿大的。雙人套餐可以吃到兩尾龍蝦，一人一隻吃的過癮。以這樣的價位真的很划算耶

▼龍蝦煮完肉質依舊相當飽滿，很輕易就從蝦殼上取下。肉質新鮮緊實、口感Q彈，吃起來真的超過癮！而且還有蝦膏可以吸～簡直太幸福

▼龍蝦留下來的部分都是可以食用的唷！綠色的蝦膏吃起來真的很鮮

▼除了龍蝦和加購的黃金蟹，海鮮盤還有鱸魚、鮑魚、干貝、蛤蠣，用料都相當新鮮。魚肉口感細緻、干貝建議不要煮太久才不會變小顆喔！兩人吃這樣真的太滿足！

▼蛤蠣每一顆都相當飽滿、而且吐沙的很乾淨，咬下去還超juicy又很鮮甜！深紅汕頭鍋物的海鮮真的很新鮮

▼特別喜歡這個手打花枝漿，裡頭還可以吃得到真實的花枝，很新鮮Ｑ彈

▼不僅海鮮盤很浮誇，連肉盤也是很有看頭～這豐富的用料一大盤看了就讓人食指大動。包含了牛、豬、雞，肉質都相當不錯。一盤滿滿的肉兩人吃真的會吃到撐～CP值超高的！

▼由左至右是美國雪花牛、台灣培根豬、西班牙伊比利豬，肉片厚度和大小都很適中，一口塞下很過癮！看看這個油花有多漂亮～最喜歡美國雪花牛，油脂豐富，口感柔軟。伊比利豬相較培根豬更多了些口感

▼他們的雞肉我很喜歡！肉質扎實鮮嫩、口感柔軟～連我這個懶人直接把雞肉丟進鍋裡忘記顧，煮久了竟然都不會乾柴耶

▼還有兩顆好吃的肉丸，咬下去超juicy小心會噴汁！每次來吃都好喜歡～

菜盤新鮮綜合時蔬

▼附的菜盤都是新鮮蔬菜沒有騙人的火鍋料ＸＤ實在太加分啦

飲料

▼兩款都是冰沙，搭配火鍋相當爽口。窈窕莓人（左）酸甜滋味還還有奇亞籽增添口感，我很喜歡這款超級解膩！梅香桂花釀（右）這款還帶點桂花的香氣，味道喝起來相當清爽不厚重，是小清新的感覺！兩款飲料都很解膩，搭配較重口味的火鍋湯底非常適合，喝完又瞬間開胃XD

甜點

▼甜點是谷溜谷溜井裡月頂級銀耳飲。銀耳絲滑黏稠的口感真的很古溜，整體甜度剛剛好，還有紅棗、枸杞增添香氣，冰涼清爽

菜單

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深紅汕頭鍋物分店資訊

【深紅汕頭鍋物-sogo台北敦化店】
地址：台北市大安區敦化南路1段246號B2樓
電話：0981-825-523
營業時間：11:00-15:00、17:00-21:30（五六至22:00）

【台北民權店】
地址：台北市松山區民權東路三段10632
電話：(02) 2547-5667
營業時間：週二到五11:30-14:00、17:00-22:00，六日11:00-14:00、17:00-22:00，週一17:00-22:00


【新竹竹北店】
地址：新竹縣竹北市文喜街13號
電話：(03)558-3223
營業時間：17:00-22:00，六日11:00-15:00、17:00-22:00

【台中美村店】
地址：台中市西區美村路一段602號
電話：(04)2378-5378
營業時間：週一到五11:30-14:00、17:00-22:00，六日11:00-15:00、17:00-22:00，週一17:00-22:00

【台中崇德店】
地址：台中市北屯區昌平東五路256號
電話：(04)2422-7706
營業時間：週一到五11:30-14:00、17:00-22:00，六日11:00-15:00、17:00-22:00，週一17:00-22:00

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