朋穀麵包｜苗栗竹南文青質感麵包店。多種品項完全無雷，必買歐式麵包系列 – 艾瑞絲的吃貨日常

來到苗栗竹南必買的手作烘焙坊「朋穀麵包Bon Goût」，以高級天然的食材每日新鮮手作，除了經典常見的台式麵包以外，還有低糖低油的以健康取向的歐式麵包。品項好吃又多樣，豐富的選擇也累積了不少忠實顧客

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環境介紹

▼位在苗栗竹南的朋穀麵包在熱鬧的博愛街尾端，附近還有許多觀光景點像是假日之森、龍鳳魚港、崎頂子母隧道…..等等。很適合買完麵包帶著去郊遊

▼門口擺放了大量漂亮的綠色植栽和蕨類，讓空間妝點出活潑生氣盎然的氛圍

▼店內清水模的設計，搭配木頭的元素多了點溫馨感，空間小而溫馨。師傅堅持以高級原物料做出天然、好吃的麵包。店名朋穀麵包也是取法文Bon Goût諧音，「好味道的意思」。店裡多款麵包真的隨便挑都好吃無雷啊～

▼琳瑯滿目的麵包真的會讓人選擇障礙啊～麵包都有先包起來，乾淨又衛生！店員說每日下午14:30是麵包出爐品項最齊全的時候唷！

▼各種台式麵包、吐司、餐包系列應有盡有

▼來到朋穀麵包絕對不能錯過他們的歐式麵包系列，低糖低油用料簡單又實在。口感Ｑ彈好咀嚼，反覆咀嚼後可以感受發酵過後小麥的香甜。

▼軟法系列塗上滿滿厚厚的醬料讓人看了就很有食慾耶

▼除了麵包系列之外也有點心區。我在中秋節前來還看到有販售蛋黃酥和鳳梨酥。他們的蛋黃酥完全沒有油膩感也不會膩口，層層疊疊的外皮也很酥鬆。另外一定要推薦四季春鳳梨酥，帶點微苦的茶韻和酸甜的鳳梨內餡很搭耶！

▼脆片系列也是很受歡迎的點心區。在店員的推薦下帶了法式脆片和香蒜脆片真的完全沒失望！只後會自己怎麼買這麼少XD當天在回台北的火車上就不知不覺嗑光了（哈哈哈

餐點介紹

蔓越莓乳酪麵包 $70

▼穩坐店裡的人氣王，咬下去才發現真的是實至名歸阿！滿滿的餡料有酒漬蔓越莓、核桃及奶油乳酪，酸酸甜甜又充滿乳酪奶香。口感鬆軟好咀嚼而且每一口都可以吃得到料。重點是低糖低油還低卡，哪個女生會不愛啦？！

伯爵紅茶麵包 $52

▼這款也是深受多人喜愛，經過店員的推薦後當然要帶一顆走！Q彈的麵包體在咬下後唐寧伯爵茶的茶韻撲鼻而來，濃郁的茶香在鼻息間流轉，絕對不是曖昧不明的那種茶香味～我超喜歡

▼麵包裡加入比利時白巧克力，多了點微甜更有層次。在反覆咀嚼後越嚼越香的麵粉小麥香實在是耐人尋味～再配上一杯熱茶真的太完美啦

藍莓乳酪 $55

▼跟我一樣喜歡包餡料的麵包請直接帶走它！私心大推這款，獨自享受完一整顆怎麼還有意猶未盡的感覺XD 入口時先是藍莓醬的酸甜，接著奶味香濃的乳酪餡爆擊味蕾，藍莓和乳酪兩者間的融合真的太好吃啦～

美粒果 $72

▼漂亮的辮子造型可以清楚看到裡頭的用料真材實料。滿滿的果乾口感很豐富。相較於蔓越莓乳酪麵包，這款更像是吃純粹果乾的酸甜和麵包的小麥香，吃起來沒有負擔感

檸檬方塊 $40

▼兩個可愛的方塊造型切開裡面竟然有滿滿的內餡，充滿驚喜！特別喜歡檸檬口味的，酸度較高的檸檬餡讓人吃了耳目一新，表面的檸檬糖霜中和了酸度，清爽酸甜適合夏天

紅豆生乳方塊 $40

▼紅豆口味裡頭的餡料甜度低不膩口，搭配冰冰涼涼的生乳霜，真的很療癒

海鹽捲捲 $35

▼人氣商品海鹽捲捲看似簡單卻不簡單啊！酥脆帶點韌度的麵包體再咬下後先是感受到表面法國鹽之花海鹽的強烈鹹感，隨之而來的是奶油濃郁的鹹香在口中散開

可可捲 $38

▼喜歡巧克力的當然不能錯過同款系的可可捲呀！使用58%法國weiss巧克力，吃起來苦甜不甜膩，裡頭的內餡帶點大人味的微苦

法式脆片 $55

香蒜脆片 $55

▼這兩包真的太危險！在減肥的要小心XD 一打開就涮嘴到停不下來！回過神就整袋已經空了，請帶回家配電視！

▼法式脆片是歐包搭配自製蜂蜜醬，甜密酥脆的口感吃過都說讚！香蒜脆片濃郁的香蒜味也是讓人吃了就愛上，只是吃完後濃郁的蒜味還會在口中久久停留揮之不去XD

▼澱粉控有到苗栗玩的別錯過這間朋穀麵包啦！每一項都好好吃，要是我住附近真的會常常光顧耶！

【朋穀麵包】

地址：苗栗縣竹南鎮博愛街463號

電話：(03)755-2201

營業時間：12:00-20:00/ 週六公休

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