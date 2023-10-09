【美食】「夏天小館」蘆洲平價泰式料理，蘆洲泰式料理推薦、蘆洲美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「夏天小館」 (造訪日期 : 2023/06)



「夏天小館」蘆洲平價泰式料理

蘆洲泰式料理推薦、蘆洲美食推薦







夏天小館



地址 : 新北市蘆洲區民族路376號

電話 : (02)8286-9903

時間 : 週三-週一11:00-14:00, 17:00-21:00；週二公休



本次團子和友人相約蘆洲來到位於民族路泰式料理「夏天小館」用餐，店家離捷運三民高中站和捷運蘆洲站都不遠，可搭乘公車如221、264到民族民義路口站或水和里站，即可抵達，交通很便利。「夏天小館」屬於平價泰式料理，是由來自泰國的主廚掌廚及開立，味道和料理都很道地，除了多種泰式料理也能吃到一些台灣特色料理，澎湃豐盛多元，菜量都很大盤CP值很高，價格合理，不收服務費，是當地有口皆碑的名店。

餐廳寬敞明亮，天花板懸掛著可愛造型的燈飾，牆壁貼著充滿泰國特色的海報，店內提供多組4人座位、也有一張適合多人聚餐的大圓桌，還有一台大電視機播放著電視節目，呈現濃濃的泰式家常風情。

店內有提供水可自行取用，米飯採自取式，提供的是泰國香米，店內1人20元吃到飽，外帶一碗15元，也有提供打包專用袋，可以把吃不完的美味包回家。

店內除有單點，也有提供多人合菜，道道都是店家的人氣單品，平日中午也有商業午餐，料理辣度有不辣\小辣\中辣\大辣可選擇，滿足多種客人所需。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

小月亮蝦餅

「月亮蝦餅」有區分大小，大份有8片，小份有4片。蝦餅外皮炸成美麗金黃色，比一般店家的蝦餅更為厚實，內部有嫩滑蝦肉有嚼勁，一口咬下便以香甜蝦味掠過舌尖，單吃就好吃，搭配店家特製醬料又是另種美味。

椒麻雞

「椒麻雞」是老饕最愛！精選雞腿肉經醃製後酥炸，外皮金黃酥脆，喀哩喀哩的酥脆口感好唰嘴，內層雞肉嫩滑Q彈。特調醬汁辣中帶酸、麻中帶甜，搭配雞肉好過癮，辣味與香料完美結合，下層還有滿滿高麗菜絲，沾上醬料又是一道好吃的生菜沙拉。

蝦仁烘蛋

「蝦仁烘蛋」這道料理看似簡單卻不簡單，好吃關鍵在於主廚真功夫！雞蛋經調味過烘製綿密且滑嫩，吃得到濃濃蛋香，蝦仁鮮美彈牙，吃過就立刻愛上。