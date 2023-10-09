【美食】「夏天小館」蘆洲平價泰式料理，蘆洲泰式料理推薦、蘆洲美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「夏天小館」 (造訪日期 : 2023/06)
「夏天小館」蘆洲平價泰式料理
蘆洲泰式料理推薦、蘆洲美食推薦
夏天小館
地址 : 新北市蘆洲區民族路376號
電話 : (02)8286-9903
時間 : 週三-週一11:00-14:00, 17:00-21:00；週二公休
本次團子和友人相約蘆洲來到位於民族路泰式料理「夏天小館」用餐，店家離捷運三民高中站和捷運蘆洲站都不遠，可搭乘公車如221、264到民族民義路口站或水和里站，即可抵達，交通很便利。「夏天小館」屬於平價泰式料理，是由來自泰國的主廚掌廚及開立，味道和料理都很道地，除了多種泰式料理也能吃到一些台灣特色料理，澎湃豐盛多元，菜量都很大盤CP值很高，價格合理，不收服務費，是當地有口皆碑的名店。
餐廳寬敞明亮，天花板懸掛著可愛造型的燈飾，牆壁貼著充滿泰國特色的海報，店內提供多組4人座位、也有一張適合多人聚餐的大圓桌，還有一台大電視機播放著電視節目，呈現濃濃的泰式家常風情。
店內有提供水可自行取用，米飯採自取式，提供的是泰國香米，店內1人20元吃到飽，外帶一碗15元，也有提供打包專用袋，可以把吃不完的美味包回家。
店內除有單點，也有提供多人合菜，道道都是店家的人氣單品，平日中午也有商業午餐，料理辣度有不辣\小辣\中辣\大辣可選擇，滿足多種客人所需。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
小月亮蝦餅
「月亮蝦餅」有區分大小，大份有8片，小份有4片。蝦餅外皮炸成美麗金黃色，比一般店家的蝦餅更為厚實，內部有嫩滑蝦肉有嚼勁，一口咬下便以香甜蝦味掠過舌尖，單吃就好吃，搭配店家特製醬料又是另種美味。
椒麻雞
「椒麻雞」是老饕最愛！精選雞腿肉經醃製後酥炸，外皮金黃酥脆，喀哩喀哩的酥脆口感好唰嘴，內層雞肉嫩滑Q彈。特調醬汁辣中帶酸、麻中帶甜，搭配雞肉好過癮，辣味與香料完美結合，下層還有滿滿高麗菜絲，沾上醬料又是一道好吃的生菜沙拉。
蝦仁烘蛋
「蝦仁烘蛋」這道料理看似簡單卻不簡單，好吃關鍵在於主廚真功夫！雞蛋經調味過烘製綿密且滑嫩，吃得到濃濃蛋香，蝦仁鮮美彈牙，吃過就立刻愛上。
涼拌海鮮
「涼拌海鮮」繽紛美味！店家用料不手軟，選用鮮蝦、花枝、海瓜子等海鮮，搭配洋蔥、青蔥、芹菜等鮮蔬，使用特製醬汁拌勻調味，酸酸甜甜，帶點微辣，是一道清涼爽口的菜餚，非常適合夏天或炎熱天氣食用，開胃滿點。
綠咖哩牛肉
「綠咖哩牛肉」綠咖哩醬是選用多種特色的辛香料，再加入椰奶、牛肉燉煮而成。入口後辣度不會太辣，椰奶甜味比較重，牛肉鮮甜有嫩滑，，口感層次豐富。團子最愛將綠咖哩淋在白飯上，立刻把一碗白飯吃光光，堪稱白飯殺手！
清蒸檸檬鱸魚
「清蒸檸檬鱸魚」是招牌必點！特選新鮮鱸魚加入檸檬、香料蒸煮，檸檬的酸味和香氣和鱸魚完美融合。輕咬一口，鱸魚肉質柔軟而彈牙，檸檬的酸味和香氣也會在口中散開，清新微酸，健康又美味。
蝦醬炒空心菜
「蝦醬炒空心菜」可謂經典泰味！結合嫩脆的空心菜和濃郁蝦醬快炒，蝦醬鹹香和空心菜的嫩脆相輔相成，獨特美味，是來泰國餐廳必點的料理。
打拋四季豆
「打拋四季豆」豬絞肉加入打拋醬調味，再加上四季豆增添口感。四季豆鮮嫩爽脆，打拋豬肥瘦適中，口感濃郁不死鹹，下飯又營養，一道料理就可以品嚐兩種美味。
摩摩喳喳（左） \ 椰香西米露（右）
飯後也來些甜點填飽另一個胃！「摩摩喳喳」裡有西米露、椰果、果凍，混合椰奶清涼爽口；「椰香西米露」甘甜順口，西米露Q彈滑潤，椰奶濃郁溫醇，為香辣泰式料理畫下完美句點。
羅望子汁（左） \ 椰子汁（右）
店家也有提供泰式飲料！羅望子是泰國特有果實，羅望子汁酸甜有勁，清爽果香好開胃；椰子汁清香爽口，還可以喝到切成細小的椰肉，自然甘甜，搭配酸辣泰國料理再適合也不過了！
整體而言，團子覺得「夏天小館」很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家位於公車站牌處，交通很便利。泰國師傅掌廚，用料選材道地，料理種類多元，豐盛又大盤，且不收服務費，CP值超高，喜歡泰國料理的朋友一定要來試試正宗的好味道！
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