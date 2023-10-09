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主打100%原肉加麵不加價 排餐120元起可享自助吧吃到飽 還免收服務費！

2023-10-09 10:33:33 兔貝比 人氣：97
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：307篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：牛好吃土城延吉店
phone02-2263-4222
place新北市土城區延吉街377號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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牛好吃是位在土城的一家平價牛排館，店內主打100%原肉，不使用組合肉，已開業5年，風評還算不錯！

尤其是人氣厚切梅花豬，更是網友推薦必點，

內用點排餐120元起，就可享玉米濃湯、剝皮辣椒雞湯、爆米花、飲料等週邊吃到飽，而且還免服務費，

附餐提供油麵、通心麵可選擇，而且加麵不加價，排餐還有附贈爆漿餐包，很邪惡吶～

牛好吃土城延吉店｜交通位置 

 

牛好吃土城延吉店位在土城金城路上，鄰近延吉菜市場，正對面就是金城派出所，

騎機車門口就有停車格，

開車前往的話，附近有明德停車場、新代田停車場～

 

 

牛好吃牛排館還是一家寵物友善餐廳，不過寵物是不能落地的唷！

 

 

 

 

牛好吃土城延吉店｜用餐環境

 

牛好吃內用空間不算小，環境乾淨明亮，動線也夠寬敞，

完全不像已開業5年了，維持得還算不錯！

 

 

每張桌上都有擺放調味料，如果要玫瑰鹽和牛排醬則是放在自助吧區

 

 

牛好吃土城延吉店｜自助吧

 

簡易版自助吧，有提供2款湯品，玉米濃湯、剝皮辣椒雞湯，甜味爆米花，

冷飲有可樂、汽水、果汁、氣泡水、檸檬紅茶，

若要熱飲，則有多款茶包、三合一咖啡、奶茶包等

刀叉餐具及兒童碗盤擺在自助吧下方，皆自行取用～

 

 

排餐原本就會添加磨菇醬，如果喜歡黑胡椒醬的朋友，

自助吧有提供店家自製的黑胡椒醬，但偏辣要小心斟酌唷！

 

 

牛好吃土城延吉店｜菜單價格

 

牛好吃排餐從120元至600元不等，每份排餐有附爆漿餐包、蛋、麵，附餐可選油麵或是通心麵

每人低消為一客排餐，130公分以下可免費享用自助吧！

 

 

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兔貝比

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熱愛美食的母女檔,四處尋嚐各式美食~~

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