牛好吃是位在土城的一家平價牛排館，店內主打100%原肉，不使用組合肉，已開業5年，風評還算不錯！

尤其是人氣厚切梅花豬，更是網友推薦必點，

內用點排餐120元起，就可享玉米濃湯、剝皮辣椒雞湯、爆米花、飲料等週邊吃到飽，而且還免服務費，

附餐提供油麵、通心麵可選擇，而且加麵不加價，排餐還有附贈爆漿餐包，很邪惡吶～

牛好吃土城延吉店位在土城金城路上，鄰近延吉菜市場，正對面就是金城派出所，

騎機車門口就有停車格，

開車前往的話，附近有明德停車場、新代田停車場～

牛好吃牛排館還是一家寵物友善餐廳，不過寵物是不能落地的唷！

牛好吃內用空間不算小，環境乾淨明亮，動線也夠寬敞，

完全不像已開業5年了，維持得還算不錯！

每張桌上都有擺放調味料，如果要玫瑰鹽和牛排醬則是放在自助吧區

簡易版自助吧，有提供2款湯品，玉米濃湯、剝皮辣椒雞湯，甜味爆米花，

冷飲有可樂、汽水、果汁、氣泡水、檸檬紅茶，

若要熱飲，則有多款茶包、三合一咖啡、奶茶包等

刀叉餐具及兒童碗盤擺在自助吧下方，皆自行取用～

排餐原本就會添加磨菇醬，如果喜歡黑胡椒醬的朋友，

自助吧有提供店家自製的黑胡椒醬，但偏辣要小心斟酌唷！

牛好吃排餐從120元至600元不等，每份排餐有附爆漿餐包、蛋、麵，附餐可選油麵或是通心麵

每人低消為一客排餐，130公分以下可免費享用自助吧！

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