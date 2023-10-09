【食記】台北| 忠孝敦化站* 一吃上癮甕缸雞 金曲獎慶功指定、明星都無法抵擋的烤雞台菜餐廳

這間甕缸雞連天團玖壹壹、告五人都無法抗拒?!

「一吃上癮甕缸雞」位於市民大道上，鄰近捷運忠孝敦化站2號出口步行僅需5分鐘，這間台菜餐廳除了每日提供限量招牌祖傳烤甕缸雞超吸引人外，也是包括金曲獎慶功、天團玖壹壹、告五人、藝人潘若迪等眾明星指定品嘗的地點，限量烤雞與明星加持勢必要來品嘗看看究竟有多麼美味，竟然連明星都無法招架!!

用餐環境算是中規中矩的中式餐廳樣貌，室內冷氣、化妝室都有，桌數約8個左右不算太多，所以建議事先訂位，畢竟甕缸雞也要事先預訂才吃得到，臨時前往可能會有吃不到烤雞的風險。

酒蒸蛤蠣 $240

傑森大大這次與2位友人前往用餐，首先點了這盤酒蒸蛤蠣，酒氣蒸炒超夠味，加上蒜香和辣椒，吃起來香氣十足還帶有蛤蠣本身的鮮甜，整體也蠻大顆的，一吃馬上就開胃了。

上癮海鮮炒麵 $200

接著是海鮮炒麵，竟然也有蛤蠣，還能吃到魷魚、蝦子和肉絲，麵體算是濕潤型的，因為海鮮拌炒後的湯汁也有淋上，風味口感屬於熱炒等級，特別的是還有添加七味粉，吃起來更涮嘴。

花椒辣子松阪豬 $280

第三道是花椒辣子松阪豬，使用花椒先爆香，再加入青椒、乾辣椒與醃製過的松阪豬肉拌炒，香辣氣味上桌就成為眾人垂涎目標，吃起來口感肉質彈嫩，鹹香足不辣口，怕辣的人也能無憂品嘗。

祖傳烤甕缸雞 $790

餐廳招牌烤甕缸雞，每日限量30隻且須2小時前預訂才吃得到，雞隻都是喝天然水源、玉米黃豆飼養的放山古早雞，並使用多種中藥材古法醃製，在經過300度甕缸燻烤，由於精心飼養又耗時工法，雞肉吃起來超鮮嫩多汁，黃金脆皮也酥香入味，雖然有附上經典的雞油和胡椒鹽搭配食用，但我和友人一致認為吃原味就已經很好吃，免跑宜蘭就能吃到美味甕缸雞真的很讚!!

大蟹管肉滑蛋 $330

最後是大蟹管肉滑蛋，由於前面菜色風味較重，這道吃起來反而清爽，濕潤的滑蛋配上蟹香的管肉，讓滑蛋料理有全新的詮釋，不過這道比起前面的餐點比較沒那麼下酒，算是舒緩口味時的料理。

整體而言

「一吃上癮甕缸雞」的祖傳烤甕缸雞真的是必點必吃，難怪連明星都無法抵擋美味，除了餐點不錯外，店內也提供海尼根、18天生啤、金牌台啤及其他軟性飲料，無論闔家前往或朋友聚會都很適合，年關將至店家似乎也有年菜服務，可以打電話去詢問看看，餐廳除了甕缸雞，還有另一招牌燜鴨火鍋感覺也很強，有機會再去試試!!

一吃上癮甕缸雞

台北市松山區市民大道四段211號

營業時間：周二至周日 17:00–24:00 (六日有中午時段12:00-14:30)

電話：(02)2577-6158

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