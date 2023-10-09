【新北市中和區】來自廣西柳州的娘家螺螄粉｜酸辣粉｜重慶小麵｜料多實在份量足

上次在十全冰天然豆花店買完豆花回去的路上看到了娘家螺螄粉

大紅色招牌，店面看起來乾淨明亮，就在路上忍不住搜尋了一下

發現網友評價普遍不錯，加深了來用餐的念頭

▲路旁有機車格，騎車方便

▲地址在德光路69號一樓

▲菜單在櫃檯自取

▲螺螄粉簡介

一碗來自廣西柳州正宗的家鄉味，由柳州特有的米粉

加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、青菜等配料

及適度的酸辣味和煮淡水石螺的湯水調合而成

具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味

（文字引用自娘家螺螄粉FB）

▲用餐區

▲醬料、餐具

吃完需自行將碗盤拿至回收區放置

▲菜單

螺螄粉跟酸辣粉有QQ肥腸、肥牛、豬肉及招牌綜合

乾麵系列有重慶小麵、紅油抄手麵（兩者皆微辣）

小菜有涼拌海帶絲、皮蛋豆腐、麻辣涼拌皮蛋、無骨油雞腿

娘家招牌口水雞（微辣）、紅油抄手（微辣）、滷鴨血及涼拌鳳爪

櫃檯旁的小冰箱有瓶裝飲料及礦泉水可購買

▲娘家招牌口水雞（微辣）

辣度真的就是微麻微辣，不會被嗆到的那種辣

花生碎香脆可口，雞肉感覺是冰鎮過的很軟嫩

搭配醬汁、香菜青蔥一起吃讓口感很有層次

尤其在炎熱的夏天起到了開胃效果！

▲招牌綜合螺螄粉有肥腸、牛肉、豬肉、鴨血...料多實在

我第一次吃螺螄粉是在萬華廣州街上的艋舺螺螄粉桂林米粉

那時吃完對湯頭的印象只有非常的酸與鹹，覺得不太合口味

這間娘家螺螄粉的湯頭應該有經過改良，味道不重比較清爽

是可以一口接一口把湯喝完的清爽程度，用料大方不手軟

不會吃來吃去感覺都在吃米粉，吃完會很滿足與飽足！

▲配料口感都恰到好處，該脆的脆、該軟嫩的軟嫩，味道豐富有層次

▲因為湯頭偏清爽，或是也有人覺得清淡

重口味的朋友可以請店家提升酸辣度喔！

▲米粉Ｑ彈

▲招牌綜合酸辣粉

這我喝一口湯就無法了，麻、辣、酸都有

阿肥吃到狂流汗，我們都不是吃辣的料～

這次用餐感受不錯

店家態度親切有禮，用餐環境簡單整潔，好評！

【娘家螺螄粉】

地址：新北市中和區德光路69號1樓

電話：02 2958 8377

營業時間：11:00-14:00、16:30-20:30

星期一公休

FB

✿點此瀏覽更多新北市美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541