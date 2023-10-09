【新北市中和區】來自廣西柳州的娘家螺螄粉｜酸辣粉｜重慶小麵｜料多實在份量足

上次在十全冰天然豆花店買完豆花回去的路上看到了娘家螺螄粉
大紅色招牌，店面看起來乾淨明亮，就在路上忍不住搜尋了一下
發現網友評價普遍不錯，加深了來用餐的念頭
▲路旁有機車格，騎車方便
▲地址在德光路69號一樓
▲菜單在櫃檯自取
▲螺螄粉簡介
一碗來自廣西柳州正宗的家鄉味，由柳州特有的米粉
加上酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、青菜等配料
及適度的酸辣味和煮淡水石螺的湯水調合而成
具有酸、辣、鮮、爽、燙的風味及酸筍的特殊氣味
（文字引用自娘家螺螄粉FB）
▲用餐區
▲醬料、餐具
吃完需自行將碗盤拿至回收區放置
▲菜單
螺螄粉跟酸辣粉有QQ肥腸、肥牛、豬肉及招牌綜合
乾麵系列有重慶小麵、紅油抄手麵（兩者皆微辣）
小菜有涼拌海帶絲、皮蛋豆腐、麻辣涼拌皮蛋、無骨油雞腿
娘家招牌口水雞（微辣）、紅油抄手（微辣）、滷鴨血及涼拌鳳爪
櫃檯旁的小冰箱有瓶裝飲料及礦泉水可購買
▲娘家招牌口水雞（微辣）
辣度真的就是微麻微辣，不會被嗆到的那種辣
花生碎香脆可口，雞肉感覺是冰鎮過的很軟嫩
搭配醬汁、香菜青蔥一起吃讓口感很有層次
尤其在炎熱的夏天起到了開胃效果！
▲招牌綜合螺螄粉有肥腸、牛肉、豬肉、鴨血...料多實在
我第一次吃螺螄粉是在萬華廣州街上的艋舺螺螄粉桂林米粉
那時吃完對湯頭的印象只有非常的酸與鹹，覺得不太合口味
這間娘家螺螄粉的湯頭應該有經過改良，味道不重比較清爽
是可以一口接一口把湯喝完的清爽程度，用料大方不手軟
不會吃來吃去感覺都在吃米粉，吃完會很滿足與飽足！
▲配料口感都恰到好處，該脆的脆、該軟嫩的軟嫩，味道豐富有層次
▲因為湯頭偏清爽，或是也有人覺得清淡
重口味的朋友可以請店家提升酸辣度喔！
▲米粉Ｑ彈
▲招牌綜合酸辣粉
這我喝一口湯就無法了，麻、辣、酸都有
阿肥吃到狂流汗，我們都不是吃辣的料～
這次用餐感受不錯
店家態度親切有禮，用餐環境簡單整潔，好評！
【娘家螺螄粉】
地址：新北市中和區德光路69號1樓
電話：02 2958 8377
營業時間：11:00-14:00、16:30-20:30
星期一公休
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