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【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品牌 東區地下街

2023-10-09 16:37:10 shouyadog 人氣：100
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shouyadog

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：烏龍西施 Oolong Sexy
phone02-8772-9418
place台北市大安區大安路一段77號B1地下街（捷運忠孝復興站）1-5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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烏龍西施 Oolong Sexy

店家地址：台北市大安區大安路一段77號B1東區地下街1-5號（捷運忠孝復興站）

聯絡電話：02- 87729418

營業時間：每日 10:30-21:30

官方臉書：烏龍西施 Oolong Sexy

官方IG：oolongsexy   oolongsexy.tw

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

台灣的手搖飲料店琳瑯滿目，普及程度可能比便利商店還要多，有時候一條街上整排都是手搖飲料店，

不過每個品牌都會有自己的特色，這倒是我很喜歡去觀察跟研究的地方，

可能是職業病吧，每個品牌的視覺設計更是我會去細品的主要部分，

像這個月月初才在東區地下街新開幕的烏龍西施 Oolong Sexy，他們家的視覺設計還滿有自己的特色，

插畫也很有自己的味道，IG版面也有特別編排設計，是會讓人停留會兒的風格~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

這家主打台茶烏龍專門品牌的烏龍西施 Oolong Sexy，可是台灣首間全數以烏龍茶品為基底茶的品牌，

喜歡烏龍茶的朋友千萬別錯過了，雖然他這裡沒有賣綠茶和紅茶，

不過你也可以選擇味道和綠茶比較接近的四季春或金萱烏龍，

喜歡紅茶的朋友則是可以選擇味道接近的琥珀紅烏龍，

他們目前除了我們這次來的東區地下街店，另外還有蘆洲民權店、南港園區店和三重菜寮店~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

不知道喝什麼可以參考排行榜，想了解關於茶的知識，也可以詢問店員，店員都會很親切的詳答呢 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

目前有自備飲料折5元和烏龍茶點香酥棒買三支100元的活動~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

這次總共帶了四杯要回家~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

來東區地下街店肯定就要點一下店鋪限定的蘋果鮮榨系列啦，

這次點的這四款裡面，我最愛的就是這個系列裡面的蘋果柳橙烏龍了，這款也是店員的愛喔~ 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

他們家的果汁系列都是現點現打，雖然會等比較久一點的時間，但我覺得很值得，

可以喝得到柳橙的果肉，尾韻又能擁有烏龍的回甘，對於茶還處於想嘗試看看的朋友，

就可以點這個來喝喝看，這款就是那種喝過了以後就會一直想再來點的那種，很耐喝~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

喜歡嘴巴不無聊的朋友，推薦你們可以點這個四季春雙Q 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

一次可以喝到椰果和白色珍珠，雙重享受~

四季春在茶裡面的味道算是走小清新路線，所以喝不了茶的朋友也可以輕鬆嘗試 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

特調與鮮奶系列裡，除了有我這次點的人氣款桂花烏龍蜜凍奶，蜂蜜烏龍奶和生乳烏龍厚奶也滿多人點的，

不喝茶的朋友也有黑糖珍珠鮮奶和仙草凍鮮奶可以選擇~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

第一次喝烏龍加奶，結果很好喝耶，裡面的茶凍也很Q彈，味道清新，

搭配起來讓人忍不住一口接一口，好愛，下次還要點 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

想要品茶的朋友，就可以直接點他們的烏龍單品系列~

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

我這次點的是他們家人氣很高的梨山烏龍，你看這顏色和清澈度是不是很美~

這款採用了種植在平均海拔高度兩千公尺以上的梨山茶區優質茶苗，

喝起來清甜又不苦澀，很潤口，口感很好 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

帶回去家人們的評價都很不錯呢，下次經過再來喝喝其他款~ 【手搖飲料】烏龍西施 Oolong Sexy 台茶烏龍專門品

 

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我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
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