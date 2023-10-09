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裕隆城車程約五分鐘可到。精緻好吃又便宜，激推！金莎鮮蝦球乾炒海鮮河粉

2023-10-09 17:31:28 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：111
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：201篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：宸軒園中興店
place新北市新店區中興路一段141號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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裕隆城車程約五分鐘可到。餐點有港式小點、粵菜海鮮、炒河粉、煲仔類、羹湯火鍋…等，精緻好吃又便宜，激推！金莎鮮蝦球乾炒海鮮河粉(另有提供辦桌/尾牙/年菜 )  原文連結 

消費滿1000贈送小瓶XO醬，這個超可愛！店家自製的XO醬，外面買不到唷

撰文。拍攝／呂萱萱

近年來港式餐點很盛行，有粵菜餐廳、港式飲茶、還有大大小小的茶餐廳，如果不想花太多錢，到飯店吃港式餐點的話，這家一定要收錄起來，因為餐點真的好吃又便宜！

宸軒園中興店，沒有浮誇的華麗裝潢，但整體乾淨又明亮，大面落地窗的採光也非常好

如果不想被打擾的話
一樓有獨立包廂

店家還有B1地下室，現場有6-7個大圓桌，適合人數較多的聚餐，尾牙、春酒…等

茶資個人20元（超便宜）喝完了還可以繼續加熱水，茶不夠濃郁 可以再補茶包

芋泥香酥鴨

芋泥香酥鴨是必點的招牌菜！芋泥包覆著烤鴨，入口一咬下就能吃到皮脆、鴨肉嫩、芋泥軟鬆，豐富的口感超迷人，鹹香味道令人回味無窮

口水雞

這是一道很重口味的菜，光是用聞的，就能讓人胃口大開，融合了鹹、香、麻、辣等滋味，吃起來超爽

香檳排骨

排骨很嫩、口感微酸微甜，味道非常清甜可口

鹹魚雞粒豆腐煲

這是經典開胃港式煲仔菜，採用香港的馬友魚製成的鹹魚，煲汁亦散發出鹹魚精華，真的好吃又下飯

 

金沙鮮蝦球

金沙採用蛋黃製作，吃起來的口感不會『沙沙』的，鮮蝦Q彈多汁，蛋香氣味迷人，味道太讚了

美極生抽蝦

蝦子又大又肥、雖然有搭配洋蔥拌炒過，但仍保留蝦肉的脆甜

一般坊間餐廳大多使用油條來鋪底（口感會比較油膩）但宸軒園相當有創意，採用蝦味先餅乾，口感更清爽，大人小孩都喜

不是臭豆腐 

看到這個菜名，就覺得一定要點來吃…哈哈哈！原來它真的不是臭豆腐

酥炸過的豆皮淋上臭豆腐的醬汁，真的讓人意想不到的好吃耶

乾炒海鮮河粉

他們家的炒河粉也是必點之一，河粉的醬油香氣逼人，裡面的料也很多，實在好好吃啊！（吶喊）

XO醬海鮮炒飯

米飯粒粒分明。 XO醬拌得很均勻，每一口都能吃到微微辣感，XO醬是店家自製，外面買不到的

蟹黃海鮮羹

口感香鹹滑嫩 
豐富滋味令人欲罷不能

荷葉糯米雞

荷葉糯米雞，必吃的經典港式點心，拆開荷葉可以聞到淡淡的清香，糯米潤滑可口，不會乾乾的

黃金流沙球

這個會爆漿哦！內餡是鹹甜滋味的蛋黃餡，濃郁香醇也不會膩口

水晶蝦餃皇

晶瑩剔透的皮好Ｑ
蝦仁可口很彈牙

有吃辣的朋友，記得試試店家自製的辣椒，獨特香氣真的很好吃，沾著港式小點超級搭

小姐姐奶茶／港式凍檸茶

都是很道地的港式飲品，小姐姐奶茶很清甜，港式凍檸茶微酸微甜也好喝

原文連結 

 

 




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