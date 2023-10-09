2023韓國釜山|密陽血腸豬肉湯飯-海雲台店，一定要加粉紅蝦醬喔!

來到釜山的第二天

我們輕鬆搭著地鐵前往海雲台

準備來吃我們的早午餐!

密陽血腸豬肉湯飯-海雲台店

豬肉湯飯幾乎是來釜山必吃的

更況何是我們第一次來玩的標準觀光客

鐵定要吃的啦!

生意真好，滿滿的人

要不是我們運氣好剛好一桌恰好離開，不然就要被安排在2樓了…

我們又用眼神跟現在人員求救

終於有菜單~而且有中文

對韓文真的是一點折都沒有

英文也沒有好好的學只能勉強...

還是中文最好了!

點餐完服務人員會先送上一盤小菜

這些小菜皆可免費續

自助吧檯想吃多少就可以拿多少

但是就是請大家不要浪費，吃完再夾就行!

這裡的泡菜口味本人非常喜歡

續盤了3次喔!

韓國的蒜頭沒有台灣嗆辣，還多帶了一絲甜

喜歡吃蒜頭的朋友可以試試

豬肉湯飯 10000韓幣(約台幣250元)

每碗豬肉飯都會附上白飯一碗!

豬肉飯最強大的就是這乳白色的湯頭

是用豬骨燉煮48小時，精華都在湯中

豬肉選用的前腿肉

放在鍋裡大滾也不會柴

豬肉湯飯+血腸

跟豬肉湯飯一樣的肉湯，放入豬的前腿和血腸

血腸在韓國的地位就像在台灣的豬血糕一樣

雖然外觀的樣子看了有點怕怕...

沒有吃過~提起勇氣試

只能說...吃起來像台灣的糯米腸帶有豬血糕的味道...

哈!一塊就夠了!個人的接受度不是很高

桌面有調味料

胡椒、鹽、還有吃豬肉飯的靈魂「蝦醬」

因為豬肉湯本身幾乎是沒有鹹的...

一開始聽到蝦醬應該是像泰國那種黑黑的

沒想到比較像櫻花蝦，粉粉美美的!

之前看格友分站說這個蝦醬很鹹？!

但我們自己吃過之後覺得還好耶~

但它真的佔了豬肉飯「靈魂」的角色

豬肉飯的湯因為加入了蝦醬，湯頭更上一層樓

湯頭更顯層次分明!

雖然天氣很熱

吃完一鍋熱熱的豬肉飯卻讓人元氣滿滿

繼續我們釜山第二天的行程!

店址：釜山廣域市海雲台區龜南路28／부산광역시 해운대구 구남로 28

(海雲台站5號出口，出來直行)

電話：+82 5173-17005

營業時間：24小時(厲害~肚子餓隨時可以吃!)

用臉書追蹤我吃美食：纖辜一定瑩(快來、快來)

2023韓國釜山|Sul Bing Cafe-雪冰설빙 南浦洞店，哈密瓜草莓起司乳酪雪花冰整顆哈密瓜端上桌!光復路時尚街隨意逛!

2023韓國釜山|南浦蔘雞湯，被人蔘雞湯耽誤的雞胗店!

2023韓國釜山|森特頂級酒店/森圖姆尚品 Centum Premier Hotel~樓中樓尊貴套房(3人一室)

2023韓國釜山|中華航空A321neo初體驗!CI188台北飛釜山、CI189釜山飛台北

文章標籤