那天媽媽提議，要我一起出門去接弟弟下課順道去吃晚餐~

一出門，那烏雲籠罩的速度真的是肉眼可見的快速。

而弟弟只要下課，都會在學校打籃球發洩體力到6:00，

但那天的天氣是暴風雨前夕，弟弟都沒有出現，真的讓我跟媽媽好擔心

好在，晚上6:10分弟弟終於出現了~

我媽那時候就問我跟弟弟，你們想吃什麼?

弟弟因為不挑，也不知道吃什麼，

於是我提議去吃豬對有~因為我好餓~

媽媽當下也同意了，於是我們三個一同前往豬對有吃晚餐!

提議豬對有的時候，我有跟媽媽提到這間的價格跟CP值非常划算

平日去吃，比較沒什麼客人，

豬對有內環境空曠，桌子跟座位都很大，地板不會黏黏的~

熱食自助吧，盤子空了會再補，完全吃不膩

肉的種類豐富，還有少量的海鮮

火鍋區的菜和泡麵都有

白飯，滷肉燥自助吃到飽

醬料應有盡有

想吃到好吃的肉，絕對要帶上很會烤肉的人

每次跟老媽一起來，都能吃到烤得恰到好處的肉品

豬對有的肉品醃料口味都非常有特色，

不會因為放到烤盤烤熟之後，肉類上的醃料味道全無。

吃完這餐真的超滿足，偶爾有開心的事情想要慶祝的時候，

或是家庭聚會時，我會再來豬對有光顧~

豬對有中午時段$329+10%、晚餐時段$399+10%

每個人平均不到$500就能吃飽飽，真的很划算~

豬對有韓式烤肉吃到飽 台中逢甲店

地址：台中市西屯區福星路249號

營業時間：周一至周日11:30–15:00, 17:00–23:00

電話：04 2451 1998

僅收現金

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