JIN.HER今鶴義式餐酒館 奢華絕美裝潢設計 網美打卡景點 招牌餐點 台中逢甲餐廳推薦 - 萱兒Ann玩樂生活

來朝聖台中絕美的餐廳 【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

是得過美國繆思女神獎的設計餐酒館喔!

至開幕以來，就吸引許多網美來拍照打卡

一直在萱兒的口袋名單之中，這天終於如願以償了 !

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

不只用餐環境絕美，餐點也意外的好好吃 ! 萱兒大力推荐 !

JIN.HER今鶴義式餐酒館|用餐環境

一進門就能感受到【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】 其裝潢的設計美感 ～

共有三層樓用餐空間，每層都美得很有特色

二樓有大片落地窗，採光+鏡面設計盡顯奢華高級感

三樓還有峇厘島風戶外用餐空間~

今天坐在這個網美最愛的用餐區

可以看到戶外的風景，陽光灑入很是愜意

隨便拍都像是出國一樣呢 !

JIN.HER今鶴義式餐酒館|菜單 MEUN

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

可以加入會員只需要 $100元，就可擁有以下會員回饋，也太划算了 !!

* 立即享有餐點會員價

* 贈百元優惠卷，二次回訪可使用 (期限為一個月內)

* 擁有特殊活動的出勤優惠

* 點一份餐點就能以1元、10元或免費方式，兌換餐點唷~

JIN.HER今鶴義式餐酒館|今日餐點

[ 萱兒今日餐點 ]

歐風炙烤蜜香雞腿 $340

煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350

經典套餐 +$110

附湯品.麵包.飲品折價 $80元

⁡炸拚嘉年華 $230

飲品 – 黑糖火龍果鮮奶 $160

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飲品 – 經典拿鐵 $110

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甜點 – 黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200

歐風炙烤蜜香雞腿 $340

豐盛的早午餐，可頌麵包外酥內軟且甜甜的超好吃

雞腿排很厚，口感軟嫩多汁，帶點微辣很開胃

玻璃杯內的是堅果優格，可搭配生菜~感覺很健康

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煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350

份量很大，感覺兩個女生吃都沒問題~

鮭魚也很大塊，吃得好滿足喔

還有鮮花辦點綴，很浪漫呢!

⁡炸拚嘉年華 $230

脆薯、雞米花、檸檬雞翅、洋蔥圈

綜合拼盤，一次多選擇 ~

⁡經典套餐 +$110

附湯品.麵包.飲品折價 $80元

[ 飲品&甜點 ]

黑糖火龍果鮮奶 $160

超可愛的《立體泡澡熊》只要加價$65就能擁有喔

拍照必備呢 !! 整杯喝起來像鮮奶茶

人員說火龍果汁僅用做調色 ～

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經典拿鐵 $110

軟萌的 《柴柴棉花糖》一樣只要加價$65就能擁有

拿鐵口感飽滿醇厚，很好喝 ～

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黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200

這道甜點不要拍照耽誤太久，要趁熱吃更好吃唷！

舒芙蕾的口感介於布丁和蛋糕之間～

還帶點奶香，再搭配軟中帶微Q的珍珠，整體風味很好吃耶!

意外地讓我這個不太吃甜點的人，也沒忍住~

JIN.HER今鶴義式餐酒館|店家資訊

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

很適合約會，這裡裝潢氣氛很高級有氛圍感

更適合來拍拍照 ! 而且他的餐點都還不錯吃

下次還會想再來訪 ヾ(´￢｀)ﾉ

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【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

預約電話：04-24522081

營業時間：平日10:30-21:30/假日10:00-21:30

店家地址：台中市西屯區黎明路三段385-1號

鄰近收費停車場

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低消一份主餐或單點飲品（五歲以下免低消）

用餐時間2小時（加點低消可續坐需加收10%服務費

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