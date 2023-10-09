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JIN.HER今鶴義式餐酒館 奢華絕美裝潢設計 網美打卡景點 招牌餐點 台中逢甲餐廳推薦 - 萱兒Ann玩樂生活

2023-10-09 21:38:25 萱兒Ann 人氣：146
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窩客好文

萱兒Ann

發表篇數：70篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：今鶴-台中逢甲店
phone04-2452-2081
place台中市西屯區黎明路三段385-1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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來朝聖台中絕美的餐廳 【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

是得過美國繆思女神獎的設計餐酒館喔!

至開幕以來，就吸引許多網美來拍照打卡

一直在萱兒的口袋名單之中，這天終於如願以償了 !

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】 

不只用餐環境絕美，餐點也意外的好好吃 !  萱兒大力推荐 !

 

影片這裡看  @jumi667ann 

JIN.HER今鶴義式餐酒館|用餐環境

一進門就能感受到【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】 其裝潢的設計美感 ～
共有三層樓用餐空間，每層都美得很有特色
二樓有大片落地窗，採光+鏡面設計盡顯奢華高級感
三樓還有峇厘島風戶外用餐空間~

今天坐在這個網美最愛的用餐區

可以看到戶外的風景，陽光灑入很是愜意

隨便拍都像是出國一樣呢 ! 

 

JIN.HER今鶴義式餐酒館|菜單 MEUN

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】

可以加入會員只需要 $100元，就可擁有以下會員回饋，也太划算了 !!

* 立即享有餐點會員價

* 贈百元優惠卷，二次回訪可使用 (期限為一個月內)

* 擁有特殊活動的出勤優惠

* 點一份餐點就能以1元、10元或免費方式，兌換餐點唷~ 

 

 

JIN.HER今鶴義式餐酒館|今日餐點

[ 萱兒今日餐點 ] 

歐風炙烤蜜香雞腿 $340

煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350

經典套餐 +$110
附湯品.麵包.飲品折價 $80元

⁡炸拚嘉年華 $230

 

飲品 – 黑糖火龍果鮮奶 $160

飲品 – 經典拿鐵 $110

甜點 – 黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200

 

歐風炙烤蜜香雞腿 $340
豐盛的早午餐，可頌麵包外酥內軟且甜甜的超好吃
雞腿排很厚，口感軟嫩多汁，帶點微辣很開胃
玻璃杯內的是堅果優格，可搭配生菜~感覺很健康

煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350
份量很大，感覺兩個女生吃都沒問題~
鮭魚也很大塊，吃得好滿足喔
還有鮮花辦點綴，很浪漫呢!

 

⁡炸拚嘉年華 $230
脆薯、雞米花、檸檬雞翅、洋蔥圈
綜合拼盤，一次多選擇 ~

 

⁡經典套餐 +$110
附湯品.麵包.飲品折價 $80元

 

[ 飲品&甜點 ]

黑糖火龍果鮮奶 $160
超可愛的《立體泡澡熊》只要加價$65就能擁有喔
拍照必備呢 !! 整杯喝起來像鮮奶茶
人員說火龍果汁僅用做調色

經典拿鐵 $110
軟萌的 《柴柴棉花糖》一樣只要加價$65就能擁有
拿鐵口感飽滿醇厚，很好喝

黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200
這道甜點不要拍照耽誤太久，要趁熱吃更好吃唷！
舒芙蕾的口感介於布丁和蛋糕之間～
還帶點奶香，再搭配軟中帶微Q的珍珠，整體風味很好吃耶!

意外地讓我這個不太吃甜點的人，也沒忍住~

 

JIN.HER今鶴義式餐酒館|店家資訊

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
很適合約會，這裡裝潢氣氛很高級有氛圍感
更適合來拍拍照 ! 而且他的餐點都還不錯吃
下次還會想再來訪 ヾ(´￢｀)ﾉ

【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
預約電話：04-24522081
營業時間：平日10:30-21:30/假日10:00-21:30
店家地址：台中市西屯區黎明路三段385-1號
鄰近收費停車場

低消一份主餐或單點飲品（五歲以下免低消）
用餐時間2小時（加點低消可續坐需加收10%服務費

Hi~我是萱兒Ann 

也是一名室內設計師，擁有室內設計相關乙級證照兩張

平常非常喜歡拍照記錄生活點滴珍藏回憶

本身也是很愛買買買的女人 (笑)

藉由部落格開始開箱分享各種美妝保養與3C家電好物

希望大家多多支持萱兒唷  

更多生活美照分享在 萱兒的IG 

 
 
 



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