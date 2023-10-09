JIN.HER今鶴義式餐酒館 奢華絕美裝潢設計 網美打卡景點 招牌餐點 台中逢甲餐廳推薦 - 萱兒Ann玩樂生活

來朝聖台中絕美的餐廳 【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
是得過美國繆思女神獎的設計餐酒館喔!
至開幕以來，就吸引許多網美來拍照打卡
一直在萱兒的口袋名單之中，這天終於如願以償了 !
【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
不只用餐環境絕美，餐點也意外的好好吃 ! 萱兒大力推荐 !
影片這裡看 @jumi667ann
JIN.HER今鶴義式餐酒館|用餐環境
一進門就能感受到【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】 其裝潢的設計美感 ～
共有三層樓用餐空間，每層都美得很有特色
二樓有大片落地窗，採光+鏡面設計盡顯奢華高級感
三樓還有峇厘島風戶外用餐空間~
今天坐在這個網美最愛的用餐區
可以看到戶外的風景，陽光灑入很是愜意
隨便拍都像是出國一樣呢 !
JIN.HER今鶴義式餐酒館|菜單 MEUN
【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
可以加入會員只需要 $100元，就可擁有以下會員回饋，也太划算了 !!
* 立即享有餐點會員價
* 贈百元優惠卷，二次回訪可使用 (期限為一個月內)
* 擁有特殊活動的出勤優惠
* 點一份餐點就能以1元、10元或免費方式，兌換餐點唷~
JIN.HER今鶴義式餐酒館|今日餐點
[ 萱兒今日餐點 ]
歐風炙烤蜜香雞腿 $340
煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350
經典套餐 +$110
附湯品.麵包.飲品折價 $80元
炸拚嘉年華 $230
飲品 – 黑糖火龍果鮮奶 $160
飲品 – 經典拿鐵 $110
甜點 – 黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200
歐風炙烤蜜香雞腿 $340
豐盛的早午餐，可頌麵包外酥內軟且甜甜的超好吃
雞腿排很厚，口感軟嫩多汁，帶點微辣很開胃
玻璃杯內的是堅果優格，可搭配生菜~感覺很健康
煙花女鮭魚菲力義大利麵 $350
份量很大，感覺兩個女生吃都沒問題~
鮭魚也很大塊，吃得好滿足喔
還有鮮花辦點綴，很浪漫呢!
炸拚嘉年華 $230
脆薯、雞米花、檸檬雞翅、洋蔥圈
綜合拼盤，一次多選擇 ~
經典套餐 +$110
附湯品.麵包.飲品折價 $80元
[ 飲品&甜點 ]
黑糖火龍果鮮奶 $160
超可愛的《立體泡澡熊》只要加價$65就能擁有喔
拍照必備呢 !! 整杯喝起來像鮮奶茶
人員說火龍果汁僅用做調色 ～
經典拿鐵 $110
軟萌的 《柴柴棉花糖》一樣只要加價$65就能擁有
拿鐵口感飽滿醇厚，很好喝 ～
黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾 $200
這道甜點不要拍照耽誤太久，要趁熱吃更好吃唷！
舒芙蕾的口感介於布丁和蛋糕之間～
還帶點奶香，再搭配軟中帶微Q的珍珠，整體風味很好吃耶!
意外地讓我這個不太吃甜點的人，也沒忍住~
JIN.HER今鶴義式餐酒館|店家資訊
【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
很適合約會，這裡裝潢氣氛很高級有氛圍感
更適合來拍拍照 ! 而且他的餐點都還不錯吃
下次還會想再來訪 ヾ(´￢｀)ﾉ
【台中 JIN.HER今鶴義式餐酒館】
預約電話：04-24522081
營業時間：平日10:30-21:30/假日10:00-21:30
店家地址：台中市西屯區黎明路三段385-1號
鄰近收費停車場
低消一份主餐或單點飲品（五歲以下免低消）
用餐時間2小時（加點低消可續坐需加收10%服務費