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朋穀麵包｜人氣質感手作麵包店，不僅裝潢美，麵包也好好吃，嚴選頂級食材，每天新鮮製作，用料超實在

2023-10-09 23:18:03 糖糖's 享食生活 人氣：108
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糖糖's 享食生活

發表篇數：1443篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：朋穀麵包
place苗栗縣竹南鎮博愛街463號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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這間位在苗栗竹南的朋穀麵包可是間文青又有質感的手作麵包店，以歐式及法式麵包為主，品項多樣化，採用頂級食材，每天新鮮製作，用料實在一吃就知道，每天中午十二點陸續出爐，下午兩點品項最齊全，建議大家早點來，選擇較多樣化

朋穀麵包位置

朋穀麵包位在苗栗竹南博愛街上，近竹南保興宮、竹興國小這邊，距離竹南車站也不遠，店舖隱身在住宅區中，外觀裝潢走文青質感路線，有別於一般麵包店裝潢，看起來很像間甜點店

朋穀麵包門口一邊是水泥刷牆搭配木頭椅及朋穀麵包的LOGO，另一邊是綠色植栽造景，整體超有質感，怎麼拍都好看

朋穀麵包環境

朋穀麵包不只外觀，店裡頭裝潢也非常有質感，空間寬敞舒適，逛起來不會讓人覺得擁擠狹窄，麵包都是十二點陸續出爐，下午兩點品項最齊全

朋穀麵包的種類非常多，吐司、台式經典麵包、歐式麵包、法式麵包應有盡有

除了麵包類，店裡頭也有販售手工餅乾、常溫糕餅等伴手禮

朋穀麵包所使用的原物料通通在這裡，日本麵粉、法國麵粉、北海道十勝鮮乳等

麵包都是採自助夾取，麵包全部品項都用了塑膠袋包裝

海鹽捲捲 奶素 35元

朋穀麵包的海鹽捲捲也是人氣款麵包，採用日本麵粉及荷蘭發酵奶油製作，上頭撒上法國雷島鹽之花點綴，麵包吃起來香Q帶有韌性，微鹹香氣令人著迷

可可捲 奶素38元

另一款可可捲也深得糖糖心，一樣採用日本麵粉及荷蘭發酵奶油製作，裡頭還添加了法國weiss 58%巧克力，多了巧克力的香濃，層次更加豐富

美好花生軟法 55元

以酥脆的法國麵包為基底，上頭抹上一層厚厚的新福源花生醬，裡頭還帶花生顆粒，入口花生香氣四溢，還可以吃到硬脆的花生及砂糖的顆粒感，微鹹微甜的滋味，花生控必訪

起司薄餅 蛋奶素 50元

喜歡吃起司麵包的朋友，朋穀麵包這款起司薄餅你一定要試試，糖糖帶回家用了烤箱再回烤過，口感超酥脆，每一口都伴隨著濃濃的起司鹹香，好吃不油膩

煙燻起士法國 65元

每次只要看到法國麵包加上滿滿乳酪丁糖糖一定必買，朋穀麵包這款煙燻起士法國麵包，不只上頭有乳酪丁，將麵包切開裡頭也有添加滿滿的乳酪丁，麵包體吃起來紮實有咬勁，帶迷人麵香，搭配鹹香乳酪丁，讓人越嚼越香

蔓越莓乳酪 奶素 70元

這款蔓越莓乳酪是軟歐麵包，拿起來沉甸甸的，還沒入口就能感受到用料很實在，裡頭加入大量蔓越莓乾、核桃及奶油乳酪，口感濕潤帶有咬勁，吃得到蔓越莓的微酸、核桃的清脆及奶油乳酪濃郁奶香，層次感非常豐富

巧克力QQ球 55元 蛋奶素

大人小朋友都喜愛的巧克力QQ球在朋穀麵包也買的到，採用日本摩奇粉、比利時發酵奶油及水滴巧克力製作，回烤後外皮帶酥脆口感，裡頭就像麻糬一樣QQ的，不時還會蹦出水滴巧克力的硬脆口感，整體帶有濃郁的巧克力香氣，讓人一顆接一顆，好吃不甜膩

朋穀麵包不僅裝潢美有質感，麵包也好好吃，種類多樣化，主打歐式麵包及法式麵包，採用頂級原料，用料非常實在，建議當天品嘗風味最佳，如果沒有當天食用完畢建議冷凍保存，可用烤箱、電鍋或是微波爐加熱享用，來到苗栗竹南必買手作麵包，推薦這間質感麵包店「朋穀麵包」給大家

 

《店家資訊》

店家：朋穀麵包
電話：03-7552201
地址：苗栗縣竹南鎮博愛街463號
時間：12:00~20:00；週六店休
臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100063714865706

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