桃園免費景點/2023世界客家博覽會~越夜越美【藝術光~環境廊道/地景裝置】打卡必拍浪漫夜燈/青塘園/兒童美術館青埔館夜色真浪漫!

桃園免費景點/2023世界客家博覽會~越夜越美【藝術光~環境廊道/地景裝置】打卡必拍浪漫夜燈街景/青塘園/兒童美術館青埔館夜色真浪漫!

2023世界客家博覽會展期倒數中

除了賞遊主展區(臺灣館、世界館)副展館~1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、崙坪文化地景園區、臺灣客家茶文化館、桃園北區客家會館、橫山書法藝術館、國際原住民文化創意產業園區及兒童美術館(青埔館)外

主展區(世界館)旁民權路四段~洽溪路、青埔路一段(夜間)有適合親子同遊、情侶約會超好拍『藝術光』環境廊道與地景裝置可拍美美燈飾裝藝打卡趣!

青塘園與兒童美術館(青埔館)外~夜晚亮燈後很美!

2023世界客家博覽會展期: 8/11~10/15止(地點在桃園許多區)

各區展館詳細內容與活動，可『 點我 』查看活動官網

想知道各展區最新資訊可『 點我 』查看活動粉專po文

主展館週邊有(下圖)展館可免費賞遊

(世界館)位在『桃園捷運A19站』旁亞洲、矽谷創新硏發中心IOT展廳

(臺灣館)位在『桃園會展中心』展覽棟

(客家電視館)在在臺灣館後方~等等有圖文分享

週邊還有『 串客派對/桃客饗樂/好客農市 』等...特色市集『販售客家美食、文創小物與伴手禮、農特產』

開車or搭乘大眾運輸工具(路線指引)

各區『停車場』位置資訊『點我』查看

(下圖) 臺灣館

展期開放時間:(一~四)10:00~19:00(五~日)10:00~21:00

地址:桃園市中壢區領航北路一段99號

晚上臺灣館外牆會有全台最大裸視3D光雕投影 帶給旅人們不同視覺饗宴！

臺灣館『 扎根與共榮:有客當靚 』館內共有 14個縣市 參與展出

不同縣市展區分別呈現不同客家特色樣貌

展館內也有許多裝置藝術可互動拍照

美美的木雕

臺灣館-台中展區

以250罐平安水打造古老『取水祭典』美美水牆

臺灣館-六堆展區(聚域六堆之客)

在遠處就看到這區閃閃動人"金色光芒"

走近是以氣球裝置展示『稻田』稻米意境、大家爭相在稻浪前拍照、打卡留影

串客派對 位在『臺灣館』建築外面左手邊市集(青埔棒球場旁)

以打造客家文創聚落為主，每週有不同主題的假日快閃市集、表演活動及手作體驗

詳細活動資訊『 點我 』查看串客派對粉專

臺灣館一樓後方、客家博覽會接駁巴士站旁 (環溪一街)直走

『客家電視館』展區有『主播體驗、金鐘獎拍照』等您來體驗且有小禮物可拿

在客家電視館內真的將『客家電視台主播台與專業播報設備』搬到(世界客家博覽會)讓遊客體驗『當主播』播報新聞、一圓主播夢(預約報名詳情 點我 查看) 您還可以將播報新聞的有趣影片下載留存喔!

另外~現場還有多座『客家金鐘獎得主』借給旅人們『展覽期間』體驗上台領"金鐘獎盃"場景；讓大家手拿重重獎盃"偽"得獎拍照趣！

完成館內送小禮物的指定活動~可現場至館內服務台兌換『折疊扇』一個

主展區另一個主展館『世界館』

展期開放時間:(一~四)10:00~19:00(五~日)10:00~21:00

地址:桃園市中壢區領航北路一段100號

展出主題『在地與多元』

以四大展區講述客家人離鄉到世界各地、融合在地、發展出獨特文化之過程並結合科技應用與沈浸式體驗展現客家文化的在地與多元性

世界館 館內"光之穹頂"巨型裝置紫藍光效果、讓人有進入阿凡達世界的錯覺 ​

賀~世客博/世界館榮獲2023國際室內設計(展覽和展館) 謬思設計大獎~金獎

我覺得~超像巨大的水母漂浮在空中 ​

巨型竹編裝置

打卡必拍~

若您還沒來賞遊『客博各展區展館內容』記得把握展期倒數這週『只展到10/15止』喔!

好啦! 廢話不多說

此篇遊記~其實小紫是想分享超好拍(全長約2公里) 從青塘園~老街溪一路延伸到桃園高鐵站附近夜晚美美『藝術光』裝置

Mello Travels 手持魯冰花的巨大充氣大狗Mello 白天與夜晚都好拍

(下圖)好客農市旁~打卡必拍裝置

夜晚的『藝術光環境廊道裝置』總共有10個主題可賞遊美拍

小紫白天先騎車到新屋(永安海螺文化體驗園區)賞遊；當時被當天的迷人夕陽+霞光給吸引(駐足太久)

晚上快7點半才抵達青埔主展區(逛了世界館)

就快步的一路狂拍附近的地景藝術及藝術光廊道(時間不夠用)

沒在展區裝置亮燈時間內將10處『藝術光裝置』+附近11個『地景藝術』全收錄so若您也想拍攝浪漫『燈飾』記得傍晚就可抵達、天黑立馬步行賞遊各區裝置『拍照趣』

(下圖) 時光風帆

(下圖) 雙獅迎賓

馬路對面街道旁還有2座充氣彩獅可拍 ​

(下圖) 民權路四段 一整排街燈裝置(真美)

唯美燈飾拱門

從民權路四段+洽溪路路口開始沿著『洽溪路』一路往前行

浪漫燈飾一路讓您拍不停

(下圖) 石虎戲蝶

一路都有迷人廊道燈飾可美拍

前方發出紫藍光小紫稱『水母隧道』真浪漫

一整排花蝶廊道 彩色蝴蝶裝置會動喔! 很美

沿著『洽溪路』賞遊~真的是隨便拍都美

靠近『青塘園』的洽溪路旁花朵裝置『粉』夢幻

青塘園展區(兒童美術館/青埔館)外牆有『客根』互動光影

(下圖)青塘園 兒童美術館(青埔館) 客根光雕投影 最佳觀賞位置

展演日期~2023-10/15止

(一~四) 19:00~21:00 (五~日)19:00~21:30

每15分鐘~展演一次『有』5分鐘的展演作品播放+9分鐘互動體驗時間

掃(下圖)QR code即可進入互動網站、選擇您喜愛的(客家元素)揮動手機釋放『幻鳥』進入作品、看投影找尋您的『幻鳥』喔!

青塘園的夜間景色非常適合情侶散步約會

可從『青塘橋』走到兒童美術館(青埔館)戶外空中廊道區賞『整個青塘園』夜色之美

以藝術山丘為主體造型打造的兒童美術館(青埔館)

外部有展演平台及綠意造景，但目前館內仍未佈展『尚未開放參觀』

館內展區預計2024-4月開放！

世界客家博覽會期間、僅開放『美術館外部』讓遊客欣賞『青塘園』桃園大圳6~8號池周邊景色

遠觀美術館後方『外牆』有著像閃電般『Z字』無障礙空中廊道~

可步行到美術館外置高點(觀景平台)俯瞰『青塘園全景』

白天艷陽照射下之水波光影及公園綠意!夜間則是可靜靜地欣賞『青塘橋』周邊夜色

另一免費展區 新屋『永安海螺文化體驗園區』

位在永安漁港旁是大家假日到漁港採買海鮮、品嚐現煮海味料理美食、吹海風賞夕陽不錯的景點唷!

9/24小紫幸運巧遇(可遇不可求) 夕陽霞光大景美的好夢幻!

讓我(迷戀到)沒照原訂計劃早早離開新屋~直到夕陽西下才騎著車往『青埔主展區』前進(太晚抵青埔)so來不及將『世客客家博覽會』主展區內的各展區、裝置全賞遊完

2023世界客家博覽會展期: 8/11~10/15止(展區範圍分佈於桃園許多地區)

各區展館詳細內容與活動，可『 點我 』查看活動官網

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美又浪漫的『藝術光』環境廊道、裝置藝術『展出位置』在世界館旁『民權路四段+洽溪路』一路延伸到機捷『A18高鐵桃園站』旁的青埔路一段

世界館地址: 桃園市中壢區領航北路一段100號

開車各區『停車場』位置資訊『點我』查看

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