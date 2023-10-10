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新北美食：新莊《海雲韓式料理》小菜吃到飽 平價韓式料理

2023-10-10 12:00:56 誠實牛牛 人氣：106
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：11篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海雲韓式料理
phone02-2997-3131
place新北市新莊區中港276號1樓
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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平價的韓式料理，銅盤烤肉、石鍋拌飯、韓式炸雞、部隊鍋、豆腐鍋…等，經典韓式料理通通有，店位於新莊棒球場附近，停車、搭車都方便，許多新莊在地人會來這裡吃飯，生意非常好，無論是中午還是晚餐，都建議先訂位

【店內環境】

很乾淨，座位寬敝舒適，有一、二樓，每桌的座位隔板很高，有小包廂的感覺，個人很喜歡這種半獨立空間的設計，一個人來用餐也可以很自在。

飲料櫃裡有韓國超人氣暢銷果肉果汁，可供選擇。

店家有提供添加檸檬和香吉士切片的冰水，喝起來有淡淡的水果香，個人很喜歡。

【菜單】

除了單點外也有推出多人的超值套餐，整體算下來價格會比單點優惠，套餐裡如果有不吃的料理，可以補差價更換一個品項。

溫馨提醒「酒後勿開車」、「飲酒過量、有害健康」、「未滿十八歲禁止飲酒」

【餐點】

《小菜》

每日提供五種不同口味的小菜，可以無限續

我們今天的小菜是：涼拌海帶、韓式泡菜、豆干、辣大黃瓜和黃豆芽，除了豆干對我來說太辣外，其他都蠻好吃的。

我是完全不吃辣的人，連胡椒的辣都不吃，今天心血來潮嚐試了一下，韓式泡菜有大白菜的鮮脆且不會太辣，連完全不吃辣的我也能接受，而黃豆芽則是完全不辣，不吃辣的朋友可以放心吃喔！

《韓式炸雞》240元

有三條吃起來很乾又不Ｑ的炸年糕，炸雞看起來蠻大塊，但大多是裏粉，實際肉並不大，肉吃起來不會太乾或太柴，但不到鮮嫩多汁，由於肉塊實在太小，所以個人不推薦點。

《泡菜鍋/附飯》150元

友人覺得口味偏台式，不夠韓、不夠辣，料的部份算豐富，但是畢竟只有150元，所以請不要期待海鮮料會太多。

《石鍋拌飯/豬肉》170元

有附一碗海帶蛋花湯
因為我不吃辣，沒有加拌醬(這是精華)，所以吃起來很一般<<<這是我個人問題

【試吃小結】

小菜無限續這點，推推

服務人員態度親切、熱情，這點也推推，好的服務態度，會正面提升用餐感受

口味上偏台式，喜歡道地韓式口味的朋友，口味上可能會不太符合期待，以價格來說，海雲韓式料理算平價，因此在一些餐點的用料上，建議抱持合理期待，避免失望。

【店家資訊】

海雲韓式料理
地址：新北市新莊區中港路276號
營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00
電話：2997-3131
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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