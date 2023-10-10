【新竹。天禾食酒棧】

地址：新竹市東區公道五路二段370號

電話：03-5720003

營業：17:00-01:00 (周一公休)

粉絲頁：天禾食酒棧

在工作上奮鬥了一整天

完成了一項專案

或是解決了專案上惱人的難題

又或是到了星期五的周末夜

這時候

就該來點美食犒賞一下

相約同事或三五好友來聚聚

身為園區的上班族一員

下了班想要聚個餐打打牙祭

公道五路上的快炒店

相信是不少人的好選擇

離園區近、距離交流道也不遠

不用花太多時間在交通上

【天禾食酒棧】

"食酒"

客家話意思是"吃飯喝酒"

廣義來說就是大家聚在一起

開心吃飯聊天小酌啦

印象中...多年前

公道五路上的熱炒大排檔店不少

甚至可以每天換一間不重複

但近幾年也許因為疫情

又或者大環境的不景氣等等

有好幾間已經悄悄的收攤

最近看到很多人推薦這一間

身旁的朋友也造訪過

於是這天下班後就決定來這裡用餐

相約好久不見的朋友來個小聚

順便釋放一下工作上的壓力

一走進店內，座無虛席啊

好在我們有事前訂位

不然若是臨時前來，可能沒空位

衷心建議大家一定要"預訂"

進門的左手邊有冷藏櫃

裡頭有各式飲料

吃熱炒、朋友聚會免不了想要熱絡些

冰箱內也有不少含酒精飲料

(喝酒不開車、飲酒過量有礙健康)

櫃台旁有提供白飯

下方有餐具，有需要皆可自取

【天禾食酒棧 點菜單】

提供的餐點內容選擇性蠻多元的

基本的熱炒品項就不少

三杯、烤物、炸物

這些都是快炒店必吃的品項

另外還有炒麵(飯)、時蔬料理等等

當然暖呼呼的湯品也令人期待

而且總觀來說...單價不算貴

【粉腸】

不是大家在麵攤吃的"粉腸"

有點像新埔的"水煙腸"

也有人叫它做"腌腸"或"粉沯"...

而且這裡的"粉腸"有點不同

通常看到大多是褐色

這裡賣的卻是有點粉色

沾醬也有點不同

小朋友看到還以為是香腸來的(哈)

其實是加了"紅糟"製做的關係

口感有點像果凍般QQ的

【鹹水鴨】

這一道可不是現點現有的唷

需提前一天預訂(切記)

若有想要品嚐的朋友

可在電話訂位的同時跟店家做預訂

原本以為只是個平凡的鹹水鴨

但朋友極力推薦的必點名單

吃過後...果真驚為天人

一口咬下，滿頭問號！？

鴨肉？鵝肉？

這肉質完全顛覆對鴨肉的刻板印象

如果沒有特別說是"鴨肉"

覺得是新屋鵝肉來的

鴨肉的肉質軟嫩又鮮甜多汁

雖然這樣比喻好像有點怪

但實際上的口感真的是這樣也

附有兩種沾醬

客家桔醬和辣椒醬油

不過個人覺得直接吃就很美味

淡淡的鹹味帶出鴨肉的鮮甜

【口水雞腿排】





雖然是台式料理快炒店

但竟然也有這種"川味"料理出現

口水雞本身就是一道涼菜

加上酸酸辣辣的滋味

所以當作開胃菜很不錯

它們家的"口水雞"味道不錯

別於正統川辣的重口味

這裡的口水雞，微辣微麻微花椒香

而且不是泡在辣油中

像是淋上特製的辣拌醬一樣

麻辣度不重，但辣的層次很豐富

雞肉更是軟嫩得讓我印象深刻

【臘味炒飯】





"炒飯"

看似簡單，但其實一點也不簡單

鍋氣(鑊氣)、蛋香氣、米飯香

粒粒分明、乾濕軟硬適中

快炒店師傅的"功力"

可由炒飯料理的展現就能略知一二

這道"臘味炒飯"個人私心推薦

不僅有鍋氣、蛋香氣之外

在盛炒飯的過程，臘肉香氣微微飄來

不死鹹，鹹香風味很加分

米飯的濕潤度是我喜歡的那種

另外還加了高麗菜拌炒

不僅讓炒飯多了清爽也更營養

【烤台灣鯛(剁椒口味)】

有四種口味可選

胡椒、鹽烤、剁椒和麻辣等料理

愛吃辣或不愛吃辣都可滿足

想說有帶小朋友同行

原本打算點個胡椒或鹽烤口味

但後來想想...

小朋友吃又吃不多

加上還有多道佳餚可以選擇

所以索性選了"剁椒"口味

讓我們大人能夠大快朵頤一番

果真沒有讓我們失望呢

現在的台灣鯛已經改良很多

已經沒有惱人的土味

而且肉厚口感紮實，細刺少肉質甜

在夜市也盛行好一陣子呢

這裡的剁椒一點也不會太辣

有辣椒的香、卻沒有變態的辣

越吃反而越有開胃的效果

(唾液都不爭氣的猛分泌著了)

【桂花炒筍】

品嚐多道美味的佳餚

怎能少了青菜來均衡一下呢

竹筍，夏天正是盛產季節

怎能不點一道來嚐嚐

"桂花"並非真正的花

而是"雞蛋"來的

也有人稱雞蛋叫做"木須"

像...木須炒飯(蛋炒飯)、木須湯(蛋花湯)

以桂花來命名則是因為蛋花的緣故

雞蛋翻炒後的嫩黃色澤如桂花般





切成細條狀的竹筍脆中帶嫩

一點點的辣椒提味

更帶出竹筍的甜

吃得到雞蛋的香氣與竹筍的清甜

對了...那湯汁拿來拌飯也很讚

【南瓜燒肉】

以往都是吃到"南瓜燉肉"居多

看到菜單上的"南瓜燒肉"

著實讓我非常感興趣

拗不過好奇心那就點來嚐鮮看看

乍看之下很像三杯料理

整體的呈現也很相似

湯汁都收乾到依附在食材上了

尚未動筷子之前

南瓜、排骨，傻傻分不清楚

只能說南瓜偽裝的太好了

南瓜煮得很透但不軟爛

淡淡的南瓜香與南瓜清甜

放在這"鹹味"的料理中

味蕾的感受既衝突卻也美味

燒肉，應該是排骨肉

原本以為會很老

但...一點也不會，超嫩的說

料理的很入味也不死鹹

白芝麻和蔥段加了不少分

【剝皮辣椒雞湯】

一桌完美的佳餚，怎能少了湯品

點了我最愛的"辣椒雞湯"

份量超大一鍋的

雞肉軟嫩好吃給的也很有誠意

剝皮辣椒有煮出味道

還放了高麗菜讓湯頭的風味更佳

不確定是否有"加湯"的服務

但份量確實非常多，很夠吃啊

前幾年的疫情嚴峻

大多都是在家自己料理三餐

現在疫情解禁

總算能夠出來打打牙祭

也能和好友們見見面聚一聚

趁著聚會好好來補一補吧

三五好友要找地方聚會

想要吃個飯、又想來點娛樂

店家的二樓有提供"KTV包廂"

吃飽喝足直接續攤

不過KTV包廂數量有限

有興趣的朋友建議先預訂

用完餐後時間越來越晚

但店內用餐人潮依舊熱絡不已

這一桌才離席

接著又一攤客人補上

而且看顧客與店家熟絡的互動

想必應該都是老顧客來的





這天的菜色是參考網路點的

因為餐點都還滿喜歡的

改日再訪想吃看看"麻辣水煮牛"

如果大家想要找餐廳聚會

這一間的料理很值得來嚐鮮看看

至少我吃到的都還不錯

其中有幾道菜記得要電話預訂

若有唱歌吃飯需求

KTV包廂記得訂起來

吃飽喝足、高歌歡唱，多快樂





【好康報報別錯過】

即日起到09月30日止

到店消費並加入官方LINE帳號

可享餐點九折優惠喔(讚)

詳細活動請見 FB粉絲頁 說明

。—。—。—。—。—。—。—。—。

【 店 家 X 資 訊 】 ※ 天禾食酒棧 ※ 地址：新竹市東區公道五路二段370號 ※ 電話：03-5720003 ※ 營業：17:00-01:00 ※ 公休：星期一 ※ 粉專： 天禾食酒棧 【 小 貓 X 喵 說 】 只對當下用餐環境、店家態度 與 料理味道做評論， 內容皆是個人 當下 經驗分享，好吃與否為個人口 味感受 ，態度與用餐環境為個人觀 感，並不 代表餐廳全部。 如果覺得 文章還不錯 歡迎分享，也 歡 粉絲團 IG 迎給予支持幫小貓的 點個讚吧，萬分感謝 。 食記 范小貓粉絲團 / 范小貓 Instagram 》

。—。—。—。—。—。—。—。—。

文章標籤