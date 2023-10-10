每年的十月是台灣慶祝彩虹文化的同志驕傲月，在2019年成為亞洲第一個合法同性婚姻國家後，這個月份變得更加特別。即將到來的10/28，在台北將舉辦同志大遊行，慶祝這項盛事的20週年，這次參加KKday獨家的2023台北彩虹觀光巴士，共有三條不同的路線，可以深入體驗台北的彩虹文化，臺北市政府觀光傳播局希望透過Color Taipei的活動，進一步促進彩虹經濟的發展，並讓更多人了解這個重要的文化運動。

路線2 介紹

這次選擇2023 Color Taipei 台北彩虹觀光巴士 路線2，晚上六點半在捷運公館站3號出口集合，到達時會看到一台彩虹造型的雙層巴士，造型非常的亮眼，提到雙層巴士，基本單趟台北搭乘的票價約莫落在$300至$400之間，但這次的方案活動只需$799（包括餐飲、導覽、酒券和彩虹大禮包、還可以進到Locker Room看Show），簡直是物超所值，而且整段旅程將由知名Drag Queen 薔薇 伴遊台北，讓我們可以更深入了解台北彩虹文化，是一個令人難以忘懷的體驗。

餐食這次提供的是台灣在地小吃，選項有分葷食與素食，葷食提供公館有名的藍家割包，曾被必比登推薦，內餡的焢肉滷得入味，加上花生粉跟酸菜味道恰恰好，整體吃起來非常滿足，在乘車聽導覽的過程中，可以先好好的補充體力。

搭乘雙層巴士的最大優點之一是可以享受乘風的感受，同時欣賞台北的風景，也要請注意避免碰到低懸的樹枝，有些可能生長得特別低。在乘車過程中，聽著薔薇的講解，了解公館商圈的轉變以及對晶晶書店的簡要介紹，使整個旅程可以更加豐富深入。

晶晶書店 介紹

提到晶晶書店，可是華人地區的第一間以LGBT為主題的書店，進到店內請記住，是禁止拍照的，要特別留意，然而今年十月底，是晶晶書店成立的第二十五週年，讓我們為他們鼓掌鼓勵！他們長期參與台灣同志遊行，為爭取台灣同志權益而堅持不懈，聽著店長解釋店名的由來，它代表著六個日，有著不同的面相，照耀著大家，同時也象徵著彩虹旗上的六種顏色，另外店內的動線是以回家的回來做空間設計，真的非常特別。

二二八和平紀念公園 介紹

儘管天空並不太晴朗，但在薔薇有趣的導覽下，我們一起舉杯慶祝這特別的月份，彩虹大禮包裡有提供一瓶無酒精氣泡飲，喝起來非常爽口！接下來，我們來到了二二八和平紀念公園，曾被簡稱為「公司」，在1980年代曾是台北市男同性戀族群的主要聚會地點之一，談到二二八和平紀念公園，也是知名作家白先勇的小說《孽子》中的新公園，《孽子》記錄了台北市新公園的男同志社群，在生活、慾望和社會壓力中努力求生存，在這個新公園內，有著自己的故事。

接著我們來到捷運西門站6號出口的彩虹地景，免不了拍一張合照紀念，然後步行前往西門紅樓，週末時經常可以在紅樓看到文創市集，內部空間也經常舉辦各種展覽，這次的展覽談到了跨國同性伴侶追愛之路，無邊際彩虹為主題，這讓我聯想到一首歌《飄洋過海來看你》，這首歌由梁靜茹與艾怡良共同翻唱，他們唱出了跨國同性伴侶無法合法結婚的心酸和悲傷，MV也根據真實故事改編而成，真情流露，愛是一切的關鍵，有愛才能跨越一切

一路徒步經過紅樓旁的許多露天酒吧，邊聽著薔薇介紹每一家都擁有獨特的特色，其中提到了Café Dalida，薔薇不定期會在那裡有Drag Queen的表演，所以可以關注薔薇的IG：chiangweiii，隨時注意動態，漸漸地我們走到了最後一站，Locker Room距離西門捷運站大約只有五分鐘的路程。

請注意文章內有提到酒精飲品，未滿18歲請勿飲酒，開車時不要喝酒，喝酒後不開車，保持適度飲酒的原則。

Locker Room 介紹

每個週末都會有定期的表演，包含Gogo Boy和Drag Queen的互動演出。路線2有提供一張Locker Room酒券，可以兌換乙杯酒精飲品，，一進到內部就會看到屬於Locker Room的標誌地點-浴室背景，在演出前會廣播提醒，如果想要與當天表演者合照，可以到一樓合影。

我和朋友點了兩杯不同的調酒，一杯是奶酒，另一杯是鐵觀音茶酒，奶酒入口有濃郁的奶香襲來，非常順口，然而鐵觀音茶酒則帶有濃烈的鐵觀音茶香，最後再淋上金桔，這樣的搭配讓口感更加豐富多變。

表演真的非常精彩，特別是近距離觀賞的體驗更是難得，如果覺得表演很過癮，可以給表演者一些小費以示支持或是給予最熱烈的掌聲，在現場看到了許多來自不同國家的旅客，這讓我深刻感受到台北是一個多元且開放的城市，這次的旅程中，我也認識了其他同行的旅客，我們一起瘋一起玩，一起深入了解台北LGBTQ的文化。

彩虹大禮包 介紹

大禮包真的充滿了誠意，裡面有各種驚喜，包括Color Taipei貼紙、茶樹抗菌潔淨皂、酷卡、春聯、還有Color Taipei的彩虹絲巾….等等，讓我最驚豔的是那條彩虹絲巾，攤開它就像是迷你版的西門彩虹地景，不管是獨立掛著還是綁成裝飾，都非常適合。這份大禮包與活動，讓我感受到了臺北市政府觀光傳播局和性別友善店家的滿滿誠意，趁著十月快來一場屬於自己的台北彩虹觀光巴士遊吧！

【KKday獨家活動】2023 Color Taipei 台北彩虹觀光巴士

預約網址：https://pse.is/rainbow-bus